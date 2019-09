Frulli - Ambrosi Bari - Gaetano Frulli nominato presidente del Forum Italiano dell’Export in Puglia. 23/09/2019 IL FORUM ITALIANO DELL’EXPORT SI ESPANDE AL SUD. ANNUNCIATO IL PROGETTO DI UNA TAPPA ALLA FIERA DEL LEVANTE 2020 PER CONSOLIDARE E DIFFONDERE ULTERIORMENTE UNO SPAZIO STABILE DI ANALISI, CONFRONTO E PROPOSTA CONCRETA AL SERVIZIO DI TUTTI I SOGGETTI PUBBICI E PRIVATI INTERESSATI AL MONDO DELL’EXPORT MADE IN ITALY.



Gaetano Frulli, Vicepresidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio, nominato presidente del Forum Italiano dell’Export in Puglia.



Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell’Export - il primo Forum Italiano itinerante, specificamente pensato per riunire il mondo dell’export, che sta diventando sempre di più un luogo di grande rilievo istituzionale in Italia e fuori dai confini nazionali, lo scorso 21 settembre, a Bari, nel corso della Fiera del Levante, ha incontrato il Vicepresidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Gaetano Frulli, il Presidente della Fiera del Levante e della Camera di Commercio di Bari Alessandro Ambrosi, il sindaco di Bari Antonio Decaro, e ha avviato con loro la strada per l’organizzazione di una tappa del Forum Italiano dell’Export in Puglia, alla prossima edizione della Fiera, nel 2020.



“Per l’organismo che presiedo, “ ha affermato Lorenzo Zurino “sarà un onore aggiungere agli appuntamenti dell’anno prossimo, già in calendario a New York (gennaio), Doha (marzo), Piano di Sorrento (giugno), Sofia (settembre), una tappa a Bari, nel corso della Fiera del Levante, in quanto rappresenta un patrimonio storico, economico e sociale tra i più importanti per la città di Bari e per l’intera regione, nonché punto di riferimento e di crescita del territorio. L’obiettivo principale del Forum, è infatti proprio quello di divulgare e promuovere a macchia d’olio il Made in Italy, avviando tavole di discussione qualificate facendo analisi, confronti e proposte per il settore dell’export, un comparto che nel 2018 ha pesato per circa 463 miliardi di euro. Sono certo che l’esperienza del Dott. Frulli in corpi intermedi di rilievo come Confcommercio e all’interno della CCIAA di Bari sarà certamente utile per un ulteriore rafforzamento della Rete del Forum. A Gaetano i miei auguri di buon lavoro”



Dunque un altro tassello importante per il Forum Italiano dell’Export, che va ad aggiungersi ad una strategia volta a creare la giusta attenzione su un tema sul quale anche il nuovo Governo vuole puntare in modo particolare.



“Sarà per noi motivo di orgoglio ospitare una tappa del Forum Italiano dell’Export alla prossima Fiera del Levante,” ha affermato Gaetano Frulli, appena nominato Presidente Forum Italiano dell’Export Regione Puglia “in quanto il nostro obiettivo sarà quello di coinvolgere le aziende del territorio per valorizzarle e portarle ad un livello superiore, aiutandole a capire, come fare impresa e sistema, e illustrare con il supporto del Forum e del Presidente Zurino, cosa significhi veramente fare export.”



“A tal proposito” ha concluso Zurino “mi sembra doveroso segnalare anche il protocollo d’intesa, appena firmato a Roma, con la John Cabot University e il suo presidente Franco Pavoncello, per il master “Export, Made in Italy e Mercati Internazionali”, che vedrà la luce il prossimo 21 febbraio 2020, e sarà proprio finalizzato a creare professionalità di valore che possano aiutare le aziende a vincere sui mercati esteri”.



COSA E’ IL FORUM ITALIANO DELL’EXPORT

Il Forum Italiano dell’Export - IEF è il primo Forum Italiano specificamente pensato per riunire il mondo dell’export. Uno strumento di confronto dinamico tra le imprese, gli operatori del settore e le istituzioni per favorire un vero e proprio eco sistema focalizzato sull’export: dall’evento come punto di partenza, ad un luogo di scambio virtuale attraverso una piattaforma dedicata, passando per l’Osservatorio permanente, come organismo operativo deputato alla rappresentanza delle istanze dei portatori di interesse presso il decisore pubblico.

Dopo le due tappe dello scorso giugno a Piano di Sorrento e di luglio a Milano, nel 2020 lo IEF sarà a New York (gennaio), Doha (marzo), Piano di Sorrento (giugno) e Sofia (settembre), per continuare a riunire imprenditori, istituzioni, mondo bancario, associazioni di categoria nel segno della promozione delle eccellenze Made in Italy, con un approccio il più possibile integrato.

Ideatore e presidente dello IEF è Lorenzo Zurino, imprenditore campano attivo da oltre dieci anni nella distribuzione agroalimentare italiana d’eccellenza negli USA e premiato ad aprile scorso dalla NIAF – la più importante fondazione degli italo – americani come miglior imprenditore, prima volta per un italiano under 35.