Bari - L’Esercito alla 83^ Fiera del Levante: tecnologia, sport e cultura. 24/09/2019 L’Esercito alla 83^ Fiera del Levante: tecnologia, sport e cultura.







Uno stand pieno di novità quello che l’Esercito ha allestito in occasione della 83^ Edizione della Fiera del Levante, che ha visto avvicendarsi, nei nove giorni di esposizione, oltre 220.000 visitatori.



Lo stand coordinato dal Comando Militare Esercito “Puglia” ha visto la partecipazione della Brigata “Pinerolo”, con lo schieramento degli assetti di “Soldato Futuro” e di mezzi in mostra statica e il Comando dei Supporti Logistici che ha integrato il personale appartenente agli Infoteam.



Circa 2400 visitatori, tra adulti e bambini, si sono cimentati in piena sicurezza, sia l’arrampicata sportiva di una parte di roccia di circa 8 metri allestita dalla Brigata Alpina “Taurinense”, che nel percorso di “Military Fitness”, circuito ginnico tratto dall’addestramento militare, sotto la guida degli istruttori della Brigata Paracadutisti “Folgore”. Novità assoluta della 83^ Edizione la presenza dell’Ufficio Simulazione e Tecnologia per l'Addestramento, grazie al quale i visitatori hanno potuto cimentarsi nella guida virtuale di veicoli tattici e la partecipazione di “Rivista Militare” periodico trimestrale dell'Esercito Italiano di informazione e aggiornamento culturale sui temi della Difesa.



Tra i numerosi visitatori degli stand dell’Esercito anche autorità nazionali e locali, che hanno espresso parole di stima e di ringraziamento per l'attività che l'Esercito svolge a tutto campo apprezzando sia i materiali in mostra statica che la parte interattiva dedicata alla simulazione ed allo sport.



Grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, è stata espressa dal Generale di Brigata Giorgio Rainò, Comandante Militare Territoriale dell'Esercito in Puglia, che ha evidenziato come il numero di visitatori presso lo stand ci fa comprendere come l'Esercito è percepito dalla popolazione: un organizzazione versatile e interoperabile, in grado di intervenire a tutto campo, dalle operazioni “ad alta intensità” a quelle di stabilizzazione sino ai concorsi a supporto della collettività nazionale. Lo stand realizzato dal Comando Militare Esercito “Puglia” nella Fiera del levante ha rappresentato un occasione per fornire al visitatore una visione delle varie realtà operative dell’Esercito dislocate nelle diverse aree geografiche della penisola.