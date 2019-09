28 settembre - Solidarietà con Santa Fizzarotti Selvaggi - L’Eccezione - Bari 28/09/2019 SOLIDARIETA’



Dalla disperazione alla speranza



CROCEROSSINE D’ITALIA - Onlus



Sabato 28 Settembre, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 45^ stagione artistica di Puglia Teatro, patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, primo appuntamento-spettacolo del ciclo ‘Solidarietà – Dalla disperazione alla speranza’, a cura di Santa Fizzarotti Selvaggi, che avrà per argomento le “Crocerossine d’Italia – Onlus”, con l’intervento di Grazia Andidero.



In questo primo incontro, di tre previsti sull’argomento ‘solidarietà’, ovvero sul sentimento solidaristico che conduce dalla disperazione alla speranza, l’ Associazione Crocerossine d’Italia - Onlus sezione di Bari esporrà le ragioni che sottendono questa Associazione fondata da donna Mila Braghetti Peretti insieme a un gruppo di donne -infermiere volontarie non in servizio attivo .

Si discuterà sui vari progetti utili al territorio .



L’associazione e’ aperta a tutti coloro che credono nei valori umanitari che appartengono alla storia dell’umanita’.



Durante la serata saranno proiettati dei video e si aprirà un dialogo sulla possibilita ‘ di costruire insieme un mondo nuovo e sviluppare la coscienza solidaristica che trascende la natura umana e fa si che ci si senta genitori e figli gli uni degli altri al di là di provenienze diverse e vincoli di sangue .





















