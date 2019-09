Gallipoli (Lecce) - Il Mare del Gusto all'8^ edizione della Settimana della cultura del Mare 24/09/2019 “Mercatino dei sapori e dei valori antichi” e “Visita guidata alle dimore storiche di Gallipoli”. Sono i due prossimi appuntamenti della “Settimana della cultura del mare” organizzata dall’associazione “Puglia & Mare” e dal Comune di Gallipoli, e, in questa ottava edizione, con il supporto dallo “Sportello pesca” del Gal Terra d’Arneo.

Il “Mercatino”, in programma da mercoledì 25 settembre fino a sabato 28, in via Antonietta De Pace, nel centro storico di Gallipoli, aprirà una finestra sulle produzioni enogastronomiche, artistiche artigianali legate alla cultura del mare. Il fine del “Mercatino” è proprio valorizzare le aziende del territorio che espongono e commercializzano le proprie eccellenze. Nell’incanto del centro storico, i visitatori potranno degustare le tipicità pugliesi e apprezzare quelle particolarità legate al territorio, come, ad esempio le “Pittule di mare”. Non mancano altre prelibatezze e particolarità artigianali.

La visita ad alcune delle più belle dimore storiche è invece in cartellone per giovedì 26 settembre. Prenderà il via alle 9,30 dall’Ufficio Iat, situato in via De Pace, e sarà guidata dai volontari dell’associazione culturale Amart presieduta da Eugenio Chetta. Durante il percorso per le stradine del centro storico, il cultore di fotografia Toti Magno segnalerà agli ospiti scorci di mare inusuali per click memorabili.

Intanto, sono in svolgimento i laboratori didattici sul mare con esperienze di realtà aumentata e proiezioni multimediali itineranti in alcune scuole del territorio costiero, in collaborazione con l’associazione Emys presieduta da RENATO PACELLA e il Gal Terra d’Arneo presieduto da COSIMO DURANTE.

Inoltre, le due mostre organizzate dalla “Settimana della cultura del mare” potranno essere visitate fino al 28 settembre, gratuitamente come tutte le altre iniziative del cartellone:

 di foto subacquee intitolata “Nel blu dipinto di brutto” allestita a cura dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo nella biblioteca civica, che potrà essere visitata durante gli orari di apertura della biblioteca (dal lunedì al venerdì, ore 10-13, il martedì il giovedì anche ore 15,30-18,30) nonché durante gli eventi del cartellone della “Settimana della cultura del mare” che si svolgeranno nella biblioteca stessa;

 di acquerelli di Tonio Perrella intitolata “I colori dell’anima” allestita nella Galleria NetLam in via De Pace, che potrà essere visitata tutti i giorni dalle ore 18 alle 22.

Dettagli e contatti su: settimanadellaculturadelmare.it ,

Facebook[url] https://www.facebook.com/pg/settimanaculturadelmaregallipoli[/url]

e Instagram https://www.instagram.com/settimanaculturamare