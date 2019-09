Savelletri di Fasano (Brindisi) - A Borgo Egnazia si festeggia l’arrivo della “seconda primavera” in Puglia 24/09/2019 Arriva l’autunno ma la Festa continua

Sabato 28 settembre



Settembre segna la fine dell’estate, ma è anche il mese che porta con sé tutti i colori e i sapori della “seconda primavera” in Puglia. Continua così la magica stagione delle Feste a Borgo Egnazia, la rassegna in cui ogni evento è un omaggio emozionante e sentito alle feste di paese che caratterizzano i borghi di questa terra.



Sabato 28 settembre la suggestiva Piazza del Borgo si animerà con tutti i profumi e le calde tonalità della “Festa d’Autunno”, una celebrazione gioiosa in cui riscoprire le tradizioni della vita contadina e della cucina pugliese, un’occasione per regalarsi una notte al Borgo e lasciarsi incantare dalle storie raccontate da artigiani e massaie locali: ricette tipiche e opere fatte a mano dedicate ai frutti autunnali dimenticati ma valorizzati dall’arte.



Numerosi e affascinanti sono i racconti legati a questa stagione che hanno ispirato le lavorazioni antiche dei tessuti, la pittura e la ceramica, con raffigurazioni incantevoli della natura e delle luci d’autunno.

Non mancheranno la musica, musa delle notti danzanti d’autunno, e i prodotti appena raccolti, protagonisti di una stagione ricca di gusto e sapore.



Una serata imperdibile che racconterà la vera essenza dell’autunno in Puglia, il tempo in cui ogni foglia è un fiore, che esplode in un tripudio di sorprendente bellezza e immensa varietà di colori.

Come se la natura si fosse risparmiata tutto l’anno per il gran finale.





L’evento è aperto anche ai visitatori esterni e non solo agli ospiti di Borgo Egnazia.

Per prenotazioni e maggiori informazioni Tel. 080 225 5000 - https://www.borgoegnazia.it/events/cnt/festa-d-autunno/