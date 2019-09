COPAGRI: “AGRICOLTURA IN FESTA”, IL 5 E 6 OTTOBRE NELLE MARCHE L’INIZIATIVA NAZIONALE DELLA CONFEDERAZIONE 24/09/2019 Appuntamento all’Abbadia di Fiastra di Tolentino-Urbisaglia (Mc), con convegni, laboratori, concerti, mercato, street food e tanto altro



Convegni, laboratori del gusto, artigianali e sensoriali, incontri tecnici, degustazioni enogastronomiche, corsi, esibizioni folkloristiche e concerti musicali sono solo alcuni dei tanti appuntamenti che caratterizzeranno l’ottava edizione dell’iniziativa nazionale della Copagri “Agricoltura in festa”, che si terrà all’Abbadia di Fiastra di Tolentino-Urbisaglia (MC) da sabato 5 a domenica 6 ottobre.



Numerose e stimolanti saranno le iniziative organizzate nell’area convegni, che ospiterà confronti su tematiche di stringenti attualità inerenti al comparto primario e di forte interesse per i consumatori e i produttori agricoli, quali l’etichettatura dei prodotti agroalimentari, le piante officinali, l’agricoltura di precisione e i prodotti fitosanitari; gli appuntamenti vedranno la qualificata presenza di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e produttivo, tra i quali il sottosegretario alle Politiche agricole Giuseppe L’Abbate, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il presidente della Copagri Franco Verrascina e il presidente della Copagri Marche Giovanni Bernardini.



In occasione della festa, gratuita e dedicata ai produttori agricoli, ma anche ai curiosi e agli appassionati del gourmet di tutte le età, si svolgerà la dodicesima edizione della “Mostra mercato dei prodotti agricoli e artigianali del territorio”, che si terrà dalle 9:00 alle 22:00 e ospiterà oltre cinquanta espositori, con ampio spazio riservato alla birra agricola e, per la prima volta, allo street food a base di prodotti locali.



Il programma completo dell’iniziativa, che sarà possibile seguire sui canali social della Copagri Nazionale, della Copagri Marche e di Agricoltura In Festa attraverso l’hashtag #AgricolturaInFesta, è consultabile su http://bit.ly/2mouXTg.