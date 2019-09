Lecce - Presentato il CtonFest / Festival del Paesaggio che si terrà a Corigliano d'Otranto 24/09/2019 Questa mattina nell'Open Space in Piazza Sant'Oronzo a Lecce si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di CTONFest. Festival del paesaggio, manifestazione ideata, progettata e realizzata dall’associazione Prendi Posizione con il patrocinio del Comune di Corigliano d'Otranto, in collaborazione con il Castello Volante di Corigliano d'Otranto e La Terra Nutre, e con il contributo di SEVIL.



Il consigliere regionale Sergio Blasi, la sindaca di Corigliano d'Otranto Dina Manti, il presidente dell'associazione Prendi Posizione Alessandro De Matteis e il direttore scientifico di CtonFest Michele Macrì hanno illustrato i dettagli del festival che, sabato 28 e domenica 29 settembre, al Castello Volante De' Monti di Corigliano d'Otranto proporrà una due giorni (a ingresso libero) pensata per condividere idee, visioni e proposte indirizzate alla tutela dell’ambiente e al rispetto del territorio con incontri tematici, letture, lectio magistralis con circa 60 relatori, mostre, concerti e percorsi enogastronomici in collaborazione con La Terra Nutre.Dibattiti, incontri tematici, letture, lectio magistralis, mostre e concerti, circa 60 ospiti coinvolti e percorsi enogastronomici in collaborazione con La Terra Nutre: sabato 28 e domenica 29 settembre, nel Castello de' Monti di Corigliano d'Otranto, in provincia di Lecce, ritorna CtonFest - Festival del Paesaggio. Una due giorni di discussioni pensata per condividere idee, visioni e proposte indirizzate alla tutela dell’ambiente e al rispetto del territorio. Un progetto curato dall'Associazione Prendi Posizione, con il patrocinio del Comune di Corigliano d'Otranto, in collaborazione con il Castello Volante di Corigliano d'Otranto e l'Associazione "La Terra Nutre", con il contributo di SEVIL.



CtonFest descrive il tema dell’ambiente e della natura nelle varie declinazioni (giuridiche, economiche, biologiche, filosofiche) e nelle esperienze dei conflitti. Il nome richiama le tradizioni fondate sulla vita in armonia con la terra, non caratterizzate dalla scissione tra i destini dell’individuo e quelli della specie. Come immaginiamo il “futuro sereno” e il “buon vivere” delle future generazioni? Come possiamo collaborare alla costruzione di un mondo capace di rompere con le strutture che uccidono la vita e con le mentalità di colonizzazione per costruire reti di solidarietà e di inter-culturalità? Durante il festival si proverà a rispondere a queste e altre domande, perché i nuovi cammini partono dalla "cultura dell’incontro" nella vita quotidiana, "in un'armonia multiforme" e in una "felice sobrietà".



Tra gli ospiti - giornalisti, studiosi del paesaggio, consulenti, docenti universitari, amministratori pubblici, attivisti dei comitati a tutela del paesaggio e dell’ambiente, architetti, avvocati (con due incontri validi anche per la formazione dell'Ordine) - il direttore generale della Treccani Massimo Bray, con una lezione sull'Articolo 9 della Costituzione e il paesaggio; il docente di Storia delle dottrine politiche Carlo Galli, con una Lectio magistralis su "Natura, capitale e lavoro"; Massimiliano Fuksas, uno degli architetti italiani più conosciuti sulla scena internazionale, che parteciperà al dibattito "La bellezza è una norma?" con il presidente e l'assessore alla Pianificazione Territoriale della Regione Puglia Michele Emiliano e Alfonso Pisicchio e il giurista e docente dell'Università del Salento Michele Carducci; il giornalista, architetto e attivista Paolo Cacciari per ragionare su "Il mulino e la comunità"; il sindaco di Lecce Carlo Salvemini per "Il Caso dell'Ex-Saspi", discarica alle porte del capoluogo salentino; Enzo Favoino, coordinatore del Comitato Scientifico di Zero Waste Europe, per parlare di termovalorizzatori. Domenica la presidente dell'associazione Laudato si’ Daniela Padoan, Don Salvatore Leopizzi di Pax Christi Italia, il direttore della rivista Francescana Fra Enzo Fortunato saranno, in occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, tra i relatori dell'incontro “Razza umana migrante”, coordinato dal direttore scientifico del festival Michele Macrì. Sempre domenica il consigliere regionale Sergio Blasi e il presidente dell'associazione Prendi Posizione Alessandro De Matteis dialogheranno con il giornalista Gabriele De Giorgi su "L’impegno per una ecologia integrale parte dal Salento". Le due serate si chiuderanno in musica con Cesare Dell’Anna e Girodibanda arricchito dalle voci di Franco Simone, Claudio Cavallo Giagnotti, Irene Lungo, Pino Ingrosso, Maria Mazzotta e Talla (sabato), il cantautore Antonio Maggio con Hathor Plectrum Quartet e lo spettacolo Te Tuje a San Cesariu via Parigi con Mino De Santis ed Enzo Marenaci (domenica). Domenica alle 9 la seconda giornata si aprirà con il nuovo progetto di Cesare Dell’Anna, Pianodibanda, un inedito matinèe per riportare la musica a una dimensione intima, alle sue origini. Sulla cassa armonica per questa prima esclusiva ci saranno Ekland Hasa, Mirko Signorile, Vince Abbracciante, Roberto Esposito, Luigi Grande. Durante il festival le sale e le terrazze del Castello ospiteranno gli stand e i percorsi enogastronomici in collaborazione con "La terra nutre". Sarà possibile visitare Paesaggi del Salento con le fotografie di Lucio Meleleo e i percorsi espositivi di Visioni del Sud con le mostre di Letizia Battaglia (con cinquanta fotografie in bianco e nero che ripercorrono la straordinaria carriera e produzione fotografica della pioniera del fotogiornalismo italiano), Marcella Pedone, Leonello Bertolucci, Maggiore/Conte/Parisi, Efrem Barrotta con testi di Osvaldo Piliego, Maurizio Buttazzo, Gabriele Albergo.



PROGRAMMA



Il programma prenderà il via sabato 28 settembre alle 9:30 con l'introduzione e i saluti di Alessandro De Matteis (presidente Associazione Prendi Posizione) e Dina Manti (sindaco di Corigliano). A seguire “Per sora nostra madre terra: sulle tracce di una sensibilità ecologica" di Eleonora Andriani (Prendi Posizione). Dalle 10:30 proiezione di “Un altro mondo”, documentario di Thomas Torelli che, attraverso un viaggio nelle bellezze della natura, racconta le contraddizioni dell'uomo. A seguire, dopo l'introduzione di Pantaleo Greco (Prendi Posizione), incontro con Martina Rogato (Lumsa, Consulente sostenibilità), Michele Macrì (direttore scientifico della CTON Fest, Prendi Posizione). Dopo una breve pausa i lavori riprenderanno alle 16 con "Ecolio: una storia che si ripete", un incontro per discutere dello smaltimento dei rifiuti liquidi speciali nel sud Salento, con la partecipazione di Antonio Cavallo (consigliere comunale di Salve), Ernani Favale (consulente), Riccardo Monsellato (già sindaco di Presicce), Lorenzo Ricchiuti (sindaco di Morciano di Leuca), Bruno Ricchiuto (già consigliere comunale di Acquarica del Capo), Fernando D'Aprile (giornalista e direttore di PiazzaSalento) con l'introduzione di Luca Pacella (Prendi Posizione). Dalle 17:15, dopo una introduzione di Valentina Avantaggiato (Prendi Posizione), partendo dalle esperienze della Casa della Agricolture, presieduta da Donato Nuzzo, e della cooperativa agricola di Giovanni Girolomoni, nell'incontro moderato da Ilaria Marinaci (Nuovo Quotidiano di Puglia), si parlerà de "Il mulino e la comunità" con l'architetto, giornalista e attivista Paolo Cacciari. Dalle 18:30 il professore Carlo Galli, docente di Storia delle dottrine politiche all'Università di Bologna, terrà una Lectio magistralis dal titolo "Natura, capitale e lavoro". Dalle 19:30, dopo l'introduzione di Alessandro De Matteis (Prendi Posizione) si proverà a rispondere alla domanda "La bellezza è una norma?" con Massimiliano Fuksas, uno degli architetti italiani più conosciuti sulla scena internazionale, il presidente e l'assessore alla Pianificazione Territoriale della Regione Puglia Michele Emiliano e Alfonso Pisicchio e il giurista e docente dell'Università del Salento Michele Carducci. Alle 21 il direttore generale della Treccani, Massimo Bray, terrà una lezione sull'Articolo 9 della Costituzione e il paesaggio. La prima serata si concluderà dalle 22 sulla cassa armonica allestita all’ingresso del Castello con il concerto di Cesare Dell’Anna e Girodibanda arricchito dalle voci di Franco Simone, Claudio Cavallo Giagnotti, Irene Lungo, Pino Ingrosso, Maria Mazzotta e Talla. Con GirodiBanda, il trombettista salentino realizza il sogno di riunire sullo stesso palco il folk delle balere e degli altoparlanti dei venditori ambulanti, la pizzica e la tradizione del canto dei nostri nonni, le sonorità del Balcani che risuonavano dalle emittenti albanesi nelle radio dei nostri padri mentre andavano a lavoro in fabbrica, i campi rom e le feste gipsy, gli africani e le loro feste etniche, il jazz e gli studi del conservatorio. Il tutto fortemente influenzato da grossi spunti improvvisativi e arrangiamenti per organico bandistico.



Domenica 29 settembre alle 9 sempre Cesare Dell'Anna presenterà il nuovo progetto Pianodibanda, un inedito matinèe per riportare la musica, quella che oggi infiamma le piazze di tutta Europa con il suo GirodiBanda, a una dimensione intima, alle sue origini. Sulla cassa armonica per questa prima esclusiva ci saranno Ekland Hasa, Mirko Signorile, Vince Abbracciante, Roberto Esposito, Luigi Grande. Dalle 10, nel Castello, due incontri validi per la formazione degli avvocati: "Il diritto al clima e gli strumenti per la sua effettività", introdotto e coordinato da Giusi Bascià - Prendi Posizione, con i docenti Agostino Meale (Università di Bari) e Enzo Di Salvatore (Università di Teramo), gli avvocati Stefano De Francesco e Luca Saltalamacchia; Diritti della natura e tradizioni religiose a cura di Cedeuam, Università del Salento e Unipop Interazione di Lecce con Michele Carducci (Università del Salento) e Simone De Riccardis (Prendi Posizione). Dalle 16 si riprende con Il caso ex Saspi con l'incontro - introdotto da Emanuele Rizzello (Prendi Posizione) e moderato da Vincenzo Maruccio (Nuovo Quotidiano di Puglia) - con la giornalista Tiziana Colluto (TrNews, IlFattoQuotidiano), Andrea Mocavero (consigliere comunale di Lizzanello) e il sindaco di Lecce Carlo Salvemini. Dalle 17:30 - dopo l'introduzione di Lorenzo Siciliano (Prendi Posizione) e il coordinamento di Fabio Casilli (La Gazzetta del Mezzogiorno) si proverà a rispondere alla domanda "Termovalorizzatori si o termovalorizzatori no?" con Enzo Favoino (Zero Waste Europe), Massimo Blonda (CNR), Stefano Pelagalli (ingegnere e consulente). Dalle 18:30 l'attore Pasquale Santoro proporrà la lettura "Chi parte sa da cosa fugge … La Corte di Assise di Milano descrive l’orrore del campo di Bani Walid". In occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, dalle 19 il direttore scientifico del festival Michele Macrì introdurrà e coordinerà l'incontro Razza umana migrante con Fabrizio Marotta (redattore di Limes, Rivista italiana di geopolitica), Gennaro Avallone (Università di Salerno), Daniela Padoan (Presidente dell'Associazione Laudato sì, scrittrice), Don Salvatore Leopizzi (Pax Christi Italia) e la partecipazione di Fra Enzo Fortunato (direttore della rivista Francescana). A seguire intervista conclusiva del festival a cura del giornalista Gabriele De Giorgi (LeccePrima.it) con il consigliere regionale Sergio Blasi e Alessandro De Matteis (Presidente di Prendi Posizione) sul tema "L’impegno per una ecologia integrale parte dal Salento". Infine, doppio concerto con il cantautore Antonio Maggio feat. Hathor Plectrum Quartet e con lo spettacolo Te Tuje a San Cesariu via Parigi con Mino De Santis ed Enzo Marenaci.



Durante il festival le sale e le terrazze del Castello ospiteranno "La terra nutre" con una piccola fiera-mercato con stand dei produttori, delle masserie e degli agriturismi locali e un percorso esponenziale (dalle 20 e domenica anche alle 13) attraverso il cibo, la sua produzione e trasformazione, per promuovere la cultura del territorio.



Si potranno anche visitare anche la mostra Paesaggi del Salento con le fotografie di Lucio Meleleo e i percorsi espositivi di Visioni del Sud – la mostra fotografica di Letizia Battaglia (con cinquanta fotografie in bianco e nero che ripercorrono la straordinaria carriera e produzione fotografica della pioniera del fotogiornalismo italiano), 100x100 di Marcella Pedone, Salento Death Valley di Gabriele A Albergo, Gocce di Luna di Mauro Bubbico, La grotta dei Cervi di Leonello Bertolucci, Complanare e dintorni di Maurizio Buttazzo - inaugurati durante la sedicesima edizione de La Festa di Cinema del reale. Con lo sguardo rivolto all’insù si potranno scorgere anche gli Affacci, l'installazione nata da un progetto di residenza artistica "del castello e sul castello" che mette in dialogo l'illustratore Efrem Barrotta e lo scrittore Osvaldo Piliego. Un lavoro di osservazione e di ascolto, di segni e significati dalle finestre (gli "affacci") di una parte del Castello attualmente in disuso che accoglie nuove narrazioni a partire dalla storia e dalle leggende dell’antico maniero. Un incontro con la storia che diventa confronto con se stessi e gli altri.



Ingresso libero

facebook.com/ctonfest