XV edizione della "Festa dei Lettori", tema della festa è "Le parole della Costituzione". 24/09/2019 “Le parole della Costituzione” è il tema della XV edizione della “Festa dei lettori”, l’appuntamento annuale organizzato dai Presìdi del Libro con il sostegno della Regione Puglia, iniziato già ieri e che prosegue sino al 29 settembre, toccando il suo momento clou nel fine settimana.



Forte del successo delle precedenti edizioni, la manifestazione che promuove la lettura dal basso, anche quest’anno sarà animata da centinaia di incontri culturali: dalle conversazioni con gli autori ai dibattiti, e poi reading, laboratori di lettura e di scrittura creativa, letture in social-sharing tramite video filmati, concerti, mostre, flash mob poetici, spettacoli teatrali e di burattini, proiezioni cinematografiche, performances artistiche. Tutto con protagonista il libro, la lettura e soprattutto i lettori.



Sono oltre 60 i comuni pugliesi che partecipano alla manifestazione che come da tradizione si svolge nell’ultima settimana di settembre, e 5 quelli fuori regione, in Basilicata, Campania, Liguria, Trentino Alto Adige e Umbria, per un programma che coinvolge l’Italia intera, da Trento al Capo di Leuca. Il libro e i suoi lettori escono ancora una volta dai loro luoghi canonici per abitare piazze, chiese, cortili, chiostri, giardini, caffè, palazzi storici, castelli, e ovviamente anche librerie e biblioteche.

Fondamentale per la Festa dei Lettori è ancora una volta la collaborazione con il MIUR, l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, con tantissime scuole di ogni ordine e grado coinvolte proprio in apertura del nuovo anno scolastico, che sono già impegnate in numerose attività di promozione della lettura.



Anna Maria Montinaro, presidente dell’associazione I Presìdi del Libro spiega la scelta del tema di questa XV edizione: “Ci siamo ispirati all’incontro avuto ai Presidi con Massimo Bray e Gino Scaccia, che per la Treccani hanno scelto di commentare 40 lemmi della Carta del ’48. Invitiamo i Presìdi ad approfondire Le parole della Costituzione.

Repubblica – Lavoro – Sovranità – Popolo – Persona – Diritti inviolabili – Doveri – Dignità - Libertà – Eguaglianza – Autonomia – Sussidiarietà – Minoranze – Sviluppo – Cultura – Ricerca – Paesaggio – Straniero – Guerra – Associazione (diritto di) – Pensiero – Nome – Cittadinanza – Difesa (in giudizio di) – Giurisdizione – Pene (e sanzioni) – Famiglia – Salute – Scuola – Stato – Sindacato – Proprietà – Partito politico – Risparmio – Voto – Politica – Legge – Fiducia (parlamentare) – Revisione (costituzionale) – Costituzione

Queste parole raccontano di noi, del nostro passato, del nostro presente, ma soprattutto sono quelle su cui investire per il nostro futuro. Hanno un peso nella nostra società, e la nostra civiltà si misura anche tramite il loro significato, molto spesso dimenticato o svuotato di senso, impoveritosi nel tempo. Queste parole richiedono attenzione: chiedono di essere analizzate e maneggiate con cura, vanno studiate secondo le urgenze attuali. È possibile e necessario interpretarle, per offrire molteplici spunti di riflessione ai cittadini, che possono arricchirsi e vivere con maggiore consapevolezza ogni nuovo giorno”.



Di rilievo la collaborazione con il festival della cultura europea, “Lectorinfabula” a Conversano, che si svolge in questi giorni in contemporanea alla Festa dei Lettori, dove sono previsti alcuni incontri con gli autori tra quali: Edoardo Albinati, Paolo Di Paolo, Daria Colombo, Silvia Dai Prà.



Tantissimi gli ospiti dei Presìdi pugliesi che indagheranno le parole della Costituzione, tra i quali: Titti Marrone, autrice di “La donna capovolta”, Paolo Morando con il suo “Prima di Piazza Fontana”, Marco Balzano con “Resto qui”, Gabriella Genisi e il suo romanzo “Pizzica amara”, Marco Politi con “La solitudine di Francesco. Un Papa profetico, una Chiesa in tempesta”, Leonardo Palimsano con “Nessuno uccide la morte”, Alberto Maritati con “Conoscere la Costituzione Italiana – Un percorso guidato”.

In Puglia arriveranno tra gli altri: Beppino Englaro, Daniele Aristarco, Franco Arminio, Michele Mirabella.



Grande attenzione è riservata ai più piccoli, i lettori del futuro, ai quali è dedicato lo spettacolo “Il principe e il povero” per la regia di Paolo Comentale.

Protagonista sarà anche la musica con i concerti a cura di Stefania Gianfrancesco.



Il programma completo della Festa dei Lettori è consultabile sul sito www.presidi.org.



PROGRAMMA della festa dei lettori







PROVINCIA DI BARI

ACQUAVIVA DELLE FONTI Il viaggio delle parole: dalla Costituzione alla letteratura contemporanea

Percorso di promozione alla lettura in social-sharing: tramite video filmati giornalieri una breve riflessione sul significato delle parole, contenute anche in libri di narrativa contemporanea italiana e straniera; condivisione di brevi brani. Consultate il sito del Presidio di Acquaviva e le pagine Facebook dello stesso, dell'associazione " a casadigiacinto" e dell'Assessorato alla cultura cittadino

Lunedì 23 settembre

Perché scegliere il social-sharing come forma di condivisione? Il valore delle parole. La felicità sul comodino di Alberto Simone



Martedì 24 settembre

Famiglia: Il papà di Giovanna di Pupi Avati; Tutto sarà perfetto di Lorenzo Marone

Scuola: Diario di scuola di Daniel Pennac



Mercoledì 25 settembre

Giustizia: Il rumore delle parole di Vittorino Andreoli; nome: Pianoforte Vendesi di Andrea Vitali



Giovedì 26 settembre

Dignità: Io, Lauro e le rose di Mario Artiaco





Venerdì 27 settembre

Straniero: La teoria di Camila di Gabriella Genisi; guerra: L'amore graffia il mondo di Ugo Riccarelli



Sabato 28 settembre

Pensiero: 1984 di George Orwell e Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino



Domenica 29 settembre

Paesaggio: Senza mai arrivare in cima di Paolo Cognetti; Mesoamerica di Gaetano Appeso; cultura: Cara Napoli di Lorenzo Marone

In collaborazione con: Associazione culturale "A casa di giacinto" e Comune di Acquaviva delle Fonti - Assessorato alla cultura



ADELFIA

Martedì 24 settembre, ore 18.30 – Vecchia Stazione

Con Leonardo Palmisano su Nessuno uccide la morte

In collaborazione con: Aps Tipica Adelfia e Libreria del Marchese



ALTAMURA

Mercoledì 25 settembre, ore 18 – Agoracoteca

Spettacolo di attori e burattini Il principe e il povero liberamente ispirato al libro di Mark Twain; adattamento di Caterina Wierdis. Scene di Anna Chiara Castellano Visaggi con Giacomo Dimase; pupazzi di Natale Panaro; regia di Paolo Comentale - età consigliata 4-10 anni



BARI - CIRCOLO BEETHOVEN A cura di Stefania Gianfrancesco.

Domenica 29 settembre, ore 11 - Circolo Beethoven (via Calefati 229)

Ascolto: Madrigale senza suono di Andrea Tarabbia (Premio Campiello 2019). Nella matinée musicale in programma capolavori del repertorio madrigalistico, quello che più di tutti parte e si basa sulla parola, dal Cinquecento fino ai giorni nostri, da Pierluigi da Palestrina a Ola Gjeilo, eseguiti dall’ensemble Altum Silentium



BARI – GRANTEATRINO Letture a cura degli attori della Compagnia Granteatrino

Martedì 24 settembre, ore 16.30 – Ludoteca ospedale pediatrico Giovanni XXIII

Spettacolo di attori e burattini Il principe e il povero liberamente ispirato al libro di Mark Twain



Mercoledì 25 settembre, ore 10 – XVI Circolo plesso Via Di Venere, Ceglie del Campo

Spettacolo di attori e burattini Il principe e il povero liberamente ispirato al libro di Mark Twain



Mercoledì 25 settembre, ore 17 – Biblioteca Cagnazzi

Letture ad Alta Voce tratte da autori contemporanei per l’infanzia e la gioventù rivolte agli abitanti del quartiere in collaborazione con il 2° Municipio



Giovedì 26 settembre, ore 10 – XVI Circolo plesso S. Rita, Carbonara

Spettacolo di attori e burattini Il principe e il povero liberamente ispirato al libro di Mark Twain



Venerdì 27 settembre, ore 16.30 – Libreria Laterza

Letture ad Alta Voce tratte da autori contemporanei per l’infanzia rivolte a insegnanti di Scuole Elementari e Medie



Sabato 28 settembre, ore 18 – Giardino condiviso Scuola Marconi di San Cataldo

Letture ad Alta Voce tratte da autori contemporanei per l’infanzia rivolte alle famiglie del quartiere in collaborazione con APS Genitori Marconi



Sabato 28 settembre, ore 18 - Libreria Laterza

Con Paolo Morando su Prima di piazza Fontana. Dialogo con il giornalista Piero Ricci



BARI – LIBRINCITTÁ

Venerdì 27 settembre, ore 18 - Caffè d'arte

Con Titti Marrone sulle parole della Costituzione dignità, lavoro, persona. Introduce Marina Losappio; dialogo con Antonella Del Giudice. Letture dal romanzo La donna capovolta



Sabato 28 settembre, ore 10.30 - Liceo linguistico Marco Polo

Docenti e studenti incontrano Titti Marrone per analizzare le parole della Costituzione persona, salute, famiglia. Letture dal romanzo La donna capovolta a cura degli studenti



BARI – MUSICHE&ARTI

Domenica 29 e lunedì 30 settembre

Mostra, visite didattiche in Bari vecchia, incontri

In collaborazione con: MiBAC- Soprintendenza Archivistica e Bibliografica di Puglia e Basilicata



BITETTO Le parole della Costituzione … dai Principi fondamentali alle buone pratiche

Da martedì 24 a venerdì 27 settembre, ogni giorno, dalle ore 9 alle 13 – I.C. “C. Cianciotta - G. Modugno”



Giochi di prelettura nella Scuola dell’Infanzia. Lettura di brani scelti tratti da Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi (Classi 1^ e 5^ Primaria /1^ Classi Secondaria primo gr.), da Kalopolis di Ada Fiore (Classi 2^ Secondaria primo gr.) e da Apri gli occhi di Rita Lopez (Classi 3^ Secondaria primo gr.)



Bookcrossing e letture sceniche da Le avventure di Pinocchio, a cura dell’attore Massimiliano Massari dell’Associazione “Burattini al chiaro di Luna”



Da martedì 24 a venerdì 27 settembre, ogni giorno, dalle ore 9 alle 13 - Polo Liceale “E. Amaldi”, per classi del primo e secondo biennio

“Liberi per Costituzione”: letture nelle classi e nel giardino dell’Istituto scolastico

Ciò che inferno non è di Alessandro D’Avenia; Io sono Malala di Christian Lamb e Malala Yousafzai; Il ladro di merendine di Andrea Camilleri; Il buio oltre la siepe di Harper Lee



Giovedì 26 settembre, dalle ore 16 alle 18.30 – Biblioteca Comunale

Leggere la Costituzione in Biblioteca. Letture, laboratori ludici e merenda per bambini da 5 a 10

In collaborazione con: Amministrazione comunale, Biblioteca comunale, librerie del territorio.



BITONTO La salute nella Costituzione

Mercoledì 25 settembre, ore 18 – Sala Conferenze Biblioteca Comunale “Eustachio Rogadeo”

Presentazione alla cittadinanza del Presìdio del Libro di Bitonto con l’intervento dell’Assessore al Marketing Territoriale Dott. Rocco Rino Mangini e della Presidente dell’Associazione Culturale Ante Litteram Barbara Buttiglione

Ospiti: Avvocato Michele Coletti, Presidente del Centro Studi Sapere Aude che anticipa i contenuti del Festival del Diritto (27/28/29 settembre) il cui tema è la Salute nei suoi aspetti giuridici, scientifici e sociali; Dott.ssa Lizia Dagostino, Psicologa GRU, che presenta il volume Donne della Repubblica, declinando al femminile i temi dell’impegno civile e politico



Venerdì 27 settembre, ore 18.30 - Teatro Traetta

Cibo e salute: il diritto alla salute con il Prof. Michele Mirabella, il Prof. Antonio Moschetta, il Prof. Filippo Anelli, il Ten. Col. Giovanni Aspromonte, il Dott. Vito Antonio Delvino, l’On.le Marcello Gemmato



Domenica 29 settembre, ore 18 - Teatro Traetta

Salute e fine vita: con dignità fino alla fine? Dibattito a cura del Centro Studi Sapere Aude con il Dott. Michele Ruggiero, S.E. Monsignor Francesco Savino, Beppino Englaro, Dott. Luca Savino

In collaborazione con: Cooperativa Ulixes, Centro Studi Sapere Aude, Libreria del Teatro



CASSANO DELLE MURGE

Leggere la democrazia: percorso letterario verso le radici della carta costituzionale

Venerdì 27 settembre, ore 18 – Biblioteca Civica

Letture pubbliche tratte dalle opere di Platone, Tommaso Moro, Alexis de Tocqueville, Tommaso Campanella, Jean-Jacques Rousseau, Amartya Kumar Sen

In collaborazione con: Associazione Officine del Sud



CONVERSANO La Terra vista dalla Luna

Presentazione di libri e dialoghi intorno al tema delle parole necessarie

Martedì 24 settembre, ore 10.30 - Monastero San Benedetto / Community Library

Famiglia: La Rampicante di Davide Grittani. Presenta Alessandra Minervini



Mercoledì 25 settembre, ore 20 - Santa Chiara

Politica: Cara Premier ti scrivo di Daria Colombo. Interviene Antonio Decaro; presenta Maddalena Tulanti



Giovedì 26 settembre, ore 18 - Chiesa di San Benedetto

Minoranze: Senza salutare nessuno di Silvia Dai Prà. Interviene Federico Imperato; presenta Ilaria Guidantoni



Venerdì 27 settembre, ore 18 - Santa Chiara

Cultura: Cuori lunatici, Cuori fanatici. Dialogo tra Edoardo Albinati e Paolo Di Paolo. Presenta Oscar Buonamano



Sabato 28 settembre, ore 10.15 - San Giuseppe

Legalità: I dieci Passi. Piccolo breviario sulla legalità di Flavio Tranquillo. Interviene Michele Laforgia; presenta Annamaria Minunno



Domenica 29 settembre, ore 18.30 - Santa Chiara

Dignità: Storia della liberazione sessuale di Lucetta Scaraffia. Interviene Ludovico Abbaticchio; presenta Desirèe Prestifilippo

In collaborazione con: LECTORINFABULA european cultural festival (XV edizione)



CORATO

Lunedì 23 settembre, ore 9 - Scuola C. Battisti-Giovanni XXIII

1,2,3 Costituzione! Laboratorio ludico-didattico a cura di Carmen Centrone con i bambini delle seconde classi della scuola primaria



Lunedì 23 settembre, ore 17 - Biblioteca comunale M.R. Imbriani

Le parole della Costituzione: incontro con i ragazzi delle scuole medie superiori di Corato



Martedì 24 settembre, ore 9 - Scuola C. Battisti-Giovanni XXIII

1,2,3 Costituzione! Laboratorio ludico-didattico a cura di Carmen Centrone con i bambini delle prime classi della scuola primaria



Martedì 24 settembre, ore 17 - Biblioteca comunale M.R. Imbriani

I principi fondamentali della Costituzione spiegati dai ragazzi: dialogo con i ragazzi delle scuole medie inferiori di Corato



Giovedì 26 settembre, ore 19 - Libreria Ambarabacicicoco

Con Alessandro Cobianchi su Di versi diversi; dialogo con la libraia Giada Filannino



Venerdì 27 settembre, ore 18 - Chiostro del Palazzo di Città

La legalità non è una favola: performance a cura di Carmen Centrone con i partecipanti al progetto di esperimento sociale



Sabato 28 settembre, ore 18.30 - Biblioteca comunale M.R. Imbriani

Con Grazia Gotti su 21 donne all’Assemblea; dialoga con la libraia Giada Filannino



Da lunedì 23 settembre a venerdì 4 ottobre, dalle ore 9 alle ore 12.45 - Libreria Ambarabacicicoco.

La Costituzione nello zaino: laboratorio didattico a cura di Giada Filannino rivolto ai bambini delle terze-quarte-quinte classi della scuola primaria. Per concordare data e orario telefonare al numero: 0808987728 o 3484292921

In collaborazione con: IC Battisti-Giovanni XXIII, ICS Imbriani- Piccarreta, IC Tatoli-De Gasperi, IC Oriani-Tandoi, IISS Federico II Stupor Mundi, ITET Tannoia, Libreria Ambarabacicicoco, Carmen Centrone, pedagoga teatrale



GIOIA DEL COLLE Resistere con le parole

Mercoledì 25 settembre, ore 18.30 - Chiostro del Municipio

Con Marco Balzano: Resto qui



Venerdì 27 settembre, ore 9 – Biblioteca Anna Giacoia / Scuola Elementare Mazzini

La Costituzione raccontata ai bambini; letture e drammatizzazione

Venerdì 27 settembre, ore 11.30 – Aula Magna / Scuola Elementare Mazzini

Spettacolo di attori e burattini Il principe e il povero di Paolo Comentale

In collaborazione con: Liceo Classico P. V. Marone – I.C. Carano Mazzini (Plesso Mazzini) - Comune di Gioia del Colle



GRAVINA IN PUGLIA Il diritto a raccontare storie

Mercoledì 25 settembre, ore 19.30 - Officine Culturali Peppino Impastato, Gravina in Puglia (BA)

Atlante delle emozioni delle città. A cura di Teatro dei Sassi, letture di Luciana Paolicelli e Massimo Lanzetta

D'una città diceva Italo Calvino, non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda. Perché una città vive dei ricordi e delle emozioni intrecciate alle sue strade dagli abitanti, e certe volte una risposta può arrivare senza che nessuna domanda sia stata formulata



GRUMO APPULA Parole nobili e don Tonino Bello

Mercoledì 25 settembre, ore 9 - plesso SS Medici

Incontro-laboratorio di Vittoria Facchini con i ragazzi dell’”Ist. Comp. Devitofrancesco-Giovanni XXIII-Binetto” sul testo Fate presto bambini, l’Unicef rovesciato

Mercoledì 25 settembre, ore 10.40 – plesso Giovanni XXIII P.za Da Vinci

Incontro-laboratorio di Vittoria Facchini sul testo Fate presto bambini, l’Unicef rovesciato, con i ragazzi dell’”Ist. Comp. Devitofrancesco-Giovanni XXIII-Binetto”



Giovedì 26 settembre, ore 9 - palestra plesso SS Medici

Incontro di don Salvatore Leopizzi e Giancarlo Piccinni con i ragazzi dell’”Ist. Comp. Devitofrancesco-Giovanni XXIII-Binetto” e dell’IISS T. Fiore sul testo Parole Nobili. Dizionario della nonviolenza

Giovedì 26 settembre, ore 11 - IISS T. Fiore

Incontro di don Salvatore Leopizzi e Giancarlo Piccinni con i ragazzi dell’IISS T. Fiore sul testo Parole Nobili. Dizionario della nonviolenza



Sabato 28 settembre, ore 20 - Sala della Cultura Palazzo Comunale

Reading teatrale su Oltretutto. Più vicino a don Tonino Bello di e con Michele Santeramo

In collaborazione con: Città di Grumo A. e Biblioteca Comunale “B. D’Amato”, Comune di Binetto, “Ist. Comp. Devitofrancesco-Giovanni XXIII-Binetto”, IISS T. Fiore di Grumo A., libreria I Billini



MODUGNO

Giovedì 26 settembre, ore 19 – Palazzo Colavecchio

Politica: Con Pino Pisicchio su Il collezionista di santini; dialogo con Patrizia Camassa



Venerdì 27 settembre, mattina - ISMS Dante Alighieri

Lavoro: Laboratorio con le Parole della Costituzione animato dalle classi seconde



Venerdì 27 settembre, ore 18.30 – CEA Masseria Carrara

Con Francesco Dezio, Roberta Marinelli e Leo Palmisano



Sabato 28 settembre, ore 10.30 - IISS Tommaso Fiore

Uguaglianza: Con Grazia Gotti su 21 donne all’assemblea (in rete con il Presidio di Corato)



Domenica 29 settembre, ore 19 – Chiesa delle Monacelle

Reading con Tiziana Gerbino (attrice): Donne di Andrea Camilleri. A cura di Rosa Petruzzelli; con il supporto musicale di Sandro Cardascio



Lunedì 30 settembre, mattina - ISMS Dante Alighieri

Laboratorio con le Parole della Costituzione con le classi di III media

In collaborazione con: IISS Tommaso Fiore, SMS Dante Alighieri, FIDAPA Modugno, Il Cardo Possibile, CEA Masseria Carrara (via delle Rose 22 Modugno ZI). Con il gratuito patrocinio del Comune di Modugno



MOLA DI BARI Parole in Libertà

Sabato 28 settembre, dalle ore 17.30 – Libreria “Per dare un libro” (via C. Battisti)

Poesia, letture per bambini e adulti, musiche e conversazione sui temi suggeriti

In collaborazione con: la Libreria “Per fare un libro”; l’Associazione Progetto donna di Monopoli; l’Associazione Libriamola; 100 Thousand Poets for Change



MONOPOLI Le parole che curano

Martedì 24 settembre, ore 18 – Biblioteca Civica Rendella

Art. 1 e art. 33 Cost.: incontro con il regista-scrittore Federico Rizzo, autore di Diario intimo di un collezionista di mostri e proiezione del film Fuga dal call center



Venerdì 27 settembre, ore 9.30 - Biblioteca Civica Rendella

Maratona di letture di alcuni articoli della Costituzione a cura di delegazioni di studenti del primo ciclo di istruzione. Ogni Istituto ha a disposizione circa 30 minuti per letture, proiezioni, riflessioni sulle seguenti parole della Costituzione: persone, paesaggio, famiglia, scuola. Consegna ai lettori di una copia della Costituzione Italiana a cura del Presidio del libro di Monopoli



Venerdì 27 settembre, 18.30 - Biblioteca Civica Rendella

Concerto-spettacolo di musiche originali composte da Clara e Robert Schumann, ovvero la Follia declinata nel nome dell’amore, proposte in versione originale a cura di Clelia Sguera; ad eseguirle un pianista classico, una violinista e un pianista jazz in varie combinazioni cameristiche, con l’ausilio dell’elettronica.

Ad un rappresentante per ciascun Istituto scolastico di Monopoli la propria scuola affiderà la lettura di un articolo della Costituzione legato alle parole che curano: diritti inviolabili, dignità, eguaglianza, salute, libertà, doveri, minoranze



Sabato 28 settembre, ore 10 – Biblioteca Civica Rendella

Incontro con il magistrato Michele Parisi; intervento di delegazioni di studenti degli istituti secondari di secondo grado del Comune di Monopoli (circa 40 studenti per ciascuno dei tre Istituti)

In collaborazione con: Amministrazione comunale - Assessorato alla cultura e Pubblica Istruzione - Biblioteca civica Prospero Rendella – i quattro Istituti Comprensivi - Polo Liceale - Istituti Tecnici - Istituto d'istruzione superiore "Luigi Russo" - Associazione Sguardi di Cinema italiano



NOCI Le parole non sono solo da leggere

Venerdì 27 settembre, ore 19 - Chiostro delle Clarisse

In collaborazione con gli Avvocati Gennaro Notarnicola, Anna Martellotta e Antonia Laera



NOICATTARO – RUTIGLIANO – CONVERSANO Paesaggio fa rima con...

Sabato 28 settembre, dalle ore 9 alle 12

Libringiro: adozione di una vetrina. Percorso degli studenti tra le vetrine delle attività commerciali, adottate e allestite dalle classi con consigli di lettura: libri, poesie, ricette, rappresentazioni teatrali e declamazioni, che partano, tutti, dallo spunto tematico 'paesaggio fa rima con...'



Sabato 28 settembre e lunedì 30 settembre, dalle ore 10 alle 12 – Sala consiliare di Noicattaro

Per le scuole proiezione del film di animazione Coco (Walt Disney - premio oscar 2017 come miglior film d'animazione e per la canzone)

In collaborazione con: scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Noicattaro, Rutigliano e Conversano



RUVO DI PUGLIA Educare alla bellezza per costruire un cammino di libertà

Giovedì 26 settembre, ore 17 – Libreria l’Agorà – Bottega delle Nuvole

Kamishibai Il giardiniere dei sogni a cura dei LiberEroi

Giovedì 26 settembre, ore 18.30 - Libreria l’Agorà – Bottega delle Nuvole

Trovare la poesia nascosta. Educare alla bellezza con il metodo Caviardage: presentazione e laboratorio con Tina Festa

In collaborazione con: Associazioni Patto per la Lettura Comune di Ruvo di Puglia



SANNICANDRO DI BARI Per non perdere la nostra umanità

Letture e riflessioni sulle parole diritti inviolabili, libertà, guerra, straniero, cultura

Martedì 24 settembre – Castello Normanno-Svevo

Christian Di Domenico presenta Nel mare ci sono i coccodrilli, spettacolo ispirato all’omonimo libro di Fabio Geda

In collaborazione con: Comune di Sannicandro e Istituto comprensivo Don Bosco-Manzoni



SANTERAMO IN COLLE Io e gli altri nello spazio della collettività

Domenica 29 settembre, mattina - Libreria Equilibri

Incontri con le classi di scuola primaria: “Lo spazio privato come luogo sicuro e accogliente”, reading e laboratorio dal libro La casa di Nonna Italia di Paola Valente a cura dell’Associazione Teatro Egò



Giovedì 3 ottobre, ore 20 - Libreria Equilibri

“Le dimensioni del con-vivere”, momento di riflessione condivisa con il laboratorio di philosophy for community condotto da Francesca Cecca a partire dal capitolo “Spazio pubblico e sfera privata” del saggio Vita activa di Anna Arendt

In collaborazione con: Scuole primarie Santeramo, Associazione Teatro Egò, Libreria Equilibri



TORITTO

Da lunedì 23 a sabato 28, dalle ore 9 alle 12 - I.C “Bosco-Manzoni”, per gli alunni della scuola secondaria di I Grado

Bella e Gustavo di Zita Dazzi: i valori dell’amicizia, della solidarietà, dell’accoglienza - la sussidiarietà. Con performance, pensieri e letture da parte degli alunni



Da lunedì 23 a venerdì 27 settembre, dalle ore 9 alle 12 - scuole primarie I.C “Bosco-Manzoni”

Letture da Storie Prima della Storia di Stefano Bordiglioni; attività di archeologia divulgativa e laboratorio didattico inerente il paesaggio murgiano e la sua storia, con l’attività “caccia alla preistoria” curata da Domenico Lorusso, referente dell’associazione Vivarch e presidente del centro studi e didattica ambientale Terrae e Ophrys



Da lunedì 23 a sabato 28 settembre, dalle ore 9 alle 12 – I.C “Bosco–Manzoni”

Con Franca Cicirelli: letture animate e creative riguardante il termine paesaggio; performance, pensieri e letture da parte degli alunni della scuola secondaria di I Grado



Da martedì 24 a venerdì 27, dalle ore 16 alle 17.30 - c/o Centro San Girolamo Emiliani

Animazione e letture inerenti alcune parole della Costituzione: persona, dignità, famiglia, cittadinanza

dalle ore 16 alle 17.30 con bambini di scuola dell’infanzia e prime classi della primaria: letture animate e attività laboratoriali affidate ad una associazione di volontariato del territorio; con bambini scuola primaria: lettura e rappresentazione grafico-pittorica del contenuto

dalle ore 17.30 alle 19 con ragazzi scuola secondaria 1° grado: realizzazione di un prodotto multimediale

dalle ore 19.30 alle 21 con giovani e adulti: spettacolo di scuole di danza del territorio che presentano piccole esecuzioni a tema

In collaborazione con: I.C “Bosco-Manzoni”, Pro Loco Toritto-Quasano, Comune di Toritto Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, Officine Culturali Laboratorio Urbano “dove come quando”, Centro di Educazione Ambientale Terrae, Centro di educazione ambientale Oprhys, Associazione di Archeologia Divulgativa Vivarch, Parco Nazionale Alta Murgia



PROVINCIA BAT

BARLETTA

Giovedì 26 settembre, ore 19 - Libreria Einaudi

Famiglia: Nata per te con Luca Trapanese. Dialogo con il Gruppo di lettura “Lettidipiacere”. Introduzione di Ester Alfarano



Venerdì 27 settembre, dalle ore 9 alle 12 - Sala Rossa del Castello di Barletta

Daniele Aristarco incontra 180 alunni della scuola media "D'Azeglio-De Nittis": introduzione sulla storia della Costituzione e sull'importanza di alcune parole della Costituzione. Io dico sì! - Storie di sfide e di futuro, e Io dico no! - Storie di eroica disobbedienza, per interrogarsi sul tema di Cittadinanza partecipata

In collaborazione con: Libreria Einaudi



BISCEGLIE Curare con le parole

Aspettando la Festa dei Lettori

Da lunedì 16 a venerdì 21 settembre, dalle ore 9.30 alle 12.30 – Opera Don Uva

Salute – dignità: con Gabriella La Rovere. Workshop/Seminario di formazione sulla lettura ad alta voce rivolto alle persone con disturbi cognitivo-relazionali



Giovedì 19 settembre, ore 19 – Libreria Vecchie Segherie

Libertà: con Laura Gramuglia su Rocket girls. Storie di ragazze che hanno alzato la voce



Venerdì 21 settembre, ore 19 - Chiostro degli Agostiniani o Vecchie Segherie in caso di pioggia

Persona: con Eleonora Marangoni



Da lunedì 23 a domenica 29 settembre, al mattino – scuole cittadine

Laboratori di Lettura ad alta voce a cura del Circolo dei Lettori



Giovedì 26 settembre, ore 10 - Libreria Vecchie Segherie

Diritti: con Daniele Aristarco



Domenica 29 settembre, ore 19 - Libreria Vecchie Segherie

Stato: con Marco Politi

In collaborazione con: Circolo dei Lettori, Comune, Universo Salute Opera Don Uva, Libreria Vecchie Segherie, Scuole cittadine, Rete associazioni patto per la lettura



PROVINCIA DI BRINDISI

CISTERNINO Il “diritto” delle emozioni

Giovedì 26 settembre, ore 16 – I. C. Cisternino

Marco Ponti incontra i docenti delle scuole per un laboratorio sulla didattica della narrazione



Venerdì 27 settembre, ore 9.30 – Liceo polivalente

Marco Ponti incontra gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e presenta il suo Ombre che camminano. Si discute sui temi dell’inclusione, del cyberbullismo, della diversità, dell’amicizia, del rispetto e della tolleranza



Sabato 28 settembre, ore 19 – Sala consiliare

Con Marco Bonini su Se ami qualcuno dillo: il rapporto genitori-figli



Martedì 1 ottobre, ore 19 – Biblioteca comunale

Con Marco Politi su La solitudine di Francesco. Un papa profetico, una Chiesa in tempesta

In collaborazione con: Istituto Comprensivo Cisternino; Liceo Polivalente Don Quirico Punzi; Amministrazione Comunale; Associazione Jazz Friends



FASANO Leggere è resistere

Mercoledì 18 settembre, dalle ore 9 alle 11 - IISS “Leonardo Da Vinci”

Laboratorio di lettura su Cara Premier di Daria Colombo

Mercoledì 18 settembre, ore 18 - Chiostro dei Minori

Presentazione di Rocket girls con Laura Gramuglia, dialogo con la direttrice artistica della Compagnia Glitter, la Prof.ssa Teresa Cecere



Venerdì 27 settembre - in tutte le scuole

Bookcrossing



Lunedì 30 settembre, ore 18 - Chiostro dei Minori

Presentazione di La solitudine di Francesco con Marco Politi, dialogo con il Prof. Giovanni Cisternino, Vicesindaco



Domenica 6 ottobre, ore 18 - Masseria Cazzigna

Conversazione con Gabriella Genisi, su Pizzica Amara; intervista a cura della Prof.ssa Marcella Rizzo

In collaborazione con: Amministrazione Comunale, Biblioteca Comunale, Scuole di ogni ordine e grado, Associazioni culturali, Leo Club, Cartolibreria “Libri e Cose”, esercizi commerciali, Cialab-Laboratorio Urbano



MESAGNE

Letture animate a cura di Chiara Sergio presso 4 classi delle Scuole Primarie sul tema: libertà e rispetto dell’altro (con particolare riferimento a razzismo ed intolleranza)



Al Liceo Scientifico “E. Ferdinando”: Relazione a cura del prof. Valerio Capasa presso sul tema: libertà è partecipazione; a cosa servono la poesia e la letteratura?



Presso l’Associazione “G. Di Vittorio”: con Grazia Gotti su 21 donne all’assemblea

In collaborazione con: Istituti Scolastici – Associazione “G. Di Vittorio”



OSTUNI Le parole sono importanti

Mercoledì 25 settembre, ore 19 – Chiesa del Carmine (Largo Maria Santissima del Carmine)

Reading teatrale Le parole di De André



Giovedì 3 ottobre, ore 18.30 – Chiesa del Carmine

Con Marco Politi su La solitudine di Francesco. Un Papa profetico, una Chiesa in tempesta



SAN PANCRAZIO SALENTINO Libri che bruciano, Biblioteche che nascono

Lunedì 24 settembre, mattina

Incontro con gli alunni delle classi II della scuola secondaria di primo grado di San Pancrazio e presentazione della storia della distruzione delle biblioteche e dei roghi di libri avvenuti in varie epoche e nei luoghi più disparati del pianeta per mano di terribili dittature. Dibattito con gli studenti sul significato del concetto di libertà e registrazione di un messaggio vocale di un minuto sul tema. Realizzazione di una Biblioteca vivente con il coinvolgimento degli ospiti di un centro Sprar



Mercoledì 26 settembre, pomeriggio

Inaugurazione della mostra dei libri censurati da nazismo e fascismo, dalla Chiesa e da alcuni Comuni che di recente hanno bandito vari titoli della letteratura per l’infanzia. Presentazione a cura degli alunni della scuola primaria di San Pancrazio ripercorrendo le parole della Costituzione, punti di riferimento nell’analisi dei testi. Ascolto dei messaggi audio (anonimi e più significativi) registrati e confronto con gli adulti presenti



Venerdì 27 settembre

Installazione di una Biblioteca Popolare e reading serale poetico letterario, che prevede il coinvolgimento di alunni, genitori, giovani e anziani e i ragazzi dello Sprar. Chiusura della mostra

Da un’idea di Paola Bisconti, con la collaborazione dello Sprar di San pancrazio salentino



TERRE DEL NEGROAMARO – SAN PIETRO VERNOTICO / CELLINO SAN MARCO

Venerdì 27 settembre, ore 20 - Sala XXV Aprile di Cellino San Marco

Inaugurazione e presentazione del Presidio alla cittadinanza; approfondimento di alcune parole della Costituzione, attraverso i brevi interventi degli ospiti, che portano la propria esperienza al pubblico. Che cosa succede sul nostro territorio quando un articolo della costituzione viene applicato? Ogni speaker viene introdotto dalla lettura dell’articolo che svilupperà. Sono coinvolti professori che parleranno di scuola e ricerca, figure imprenditoriali che porteranno la propria idea di sviluppo e territorio ed espressioni dell’associazionismo locale che ci aiuteranno ad approfondire le parole straniero, associazione (diritto di) e cultura. Capiremo la potenza che può avere la nostra Carta Costituzionale nella vita quotidiana

In collaborazione con: Patrocini dei Comuni di Cellino San Marco e San Pietro Vernotico



PROVINCIA DI FOGGIA

APRICENA Raggi di autori (4ª edizione)

Lunedì 23 settembre, dalle ore 17 alle 18 - Biblioteca Comunale “Nicola Pitta”

Con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Torelli-Fioritti” e della Cittadinanza tutta

Nuove Letture per Nuovi Lettori: presentazione dei libri nuovi donati dall’Associazione “Fotografando”; laboratori biblio-didattici con focus su alcune delle parole della Costituzione, quali: persona, diritti inviolabili, lavoro, famiglia, scuola, dignità, sviluppo, cultura, libertà, eguaglianza



Lunedì 23 settembre, dalle ore 18.30 alle 19.30

Il sentiero dei figli orfani di Giovanni Capurso

In collaborazione con: Comune, Biblioteca Comunale “Nicola Pitta”, Associazione “Fotografando”, Scuole Primarie e Secondarie di I Grado dell’Istituto “Torelli-Fioritti”, Scuole Secondarie di II Grado dell’Istituto di Istruzione Superiore “Federico II”, AIB Puglia, Ente Parco Nazionale del Gargano



FOGGIA

Letture delle "parole della Carta" presso le Scuole: Liceo Poerio, Liceo Scientifico Marconi, Scuola Media Murialdo, Scuola Media Bovio, Scuola Media Alfieri



Martedì 1 ottobre - Aula Magna dell'Università

Con il giudice Ludovico Vaccaro (Capo della Procura del Tribunale) e il professor Federico Ghera, titolare della cattedra di Diritto Costituzionale Università di Foggia



SAN GIOVANNI ROTONDO Le parole della Costituzione: Articolo 9 “Paesaggi che vai…”

Martedì 24 settembre, ore 20 - Ex chiesa S. Maria Maddalena

“Resteranno i canti”: reading poetico di e con Franco Arminio, poeta e paesologo; racconto fotografico sullo spopolamento del territorio di Alessandro Tricarico



Mercoledì 25 settembre, ore 20 - Ex chiesa S. Maria Maddalena

Reading poetico-musicale dalla raccolta di liriche Cartoline dal Gargano a cura di Oskenè (di Christian Palladino)

In collaborazione con: Associazioni culturali Provo.Cult e Oskenè oltre la scena. Col patrocinio del Comune di S. Giovanni Rotondo. Interviene il sindaco prof. Michele Crisetti



SAN SEVERO Popolo: dall’alba al tramonto

Giovedì 26 settembre, alba e tramonto – Castel Fiorentino (dove è morto Federico II di Svevia)

Flash mob durante il quale saranno lette poesie dei più rappresentativi poeti del Sud Italia, partendo dall’alba di Scotellaro, fino ad arrivare al tramonto di Bodini



PROVINCIA DI LECCE

ALLISTE (a cura del Presidio di Sannicola)

Giovedì 26 e venerdì 27 settembre, dalle ore 8.30 alle 13.30 - Istituto Comprensivo “Italo Calvino”, Scuola media “Dante Alighieri”

“Tutti diversamente uguali” con le classi: Prime A/B/C/D/E; Seconde A/B/C/D; Terze A/B/C/D/E



CALIMERA e CAPRARICA DI LECCE Coraggio, raccontami il tuo paesaggio! (art. 9)

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Martedì 24 settembre

Laboratori di lettura: letture ad alta voce di testi, libri, articoli, storie che caratterizzano il paesaggio quale luogo identitario. Momento di interpretazione, espressione, condivisione

Laboratori d’arte: descrizione visiva e interpretativa dei propri luoghi, dei paesaggi reali, identitari, ma anche immaginari. “Disegna i luoghi delle tue vacanze”. Momento di comprensione di valori e di luoghi condivisi. Analisi sociale indiretta sulla cultura dei luoghi

Laboratorio di scrittura creativa: descrizione dei paesaggi con proprie parole, attraverso la scrittura, la grafia, il modo di interpretare il proprio paesaggio secondo le proprie esperienze

Momento di avvicinamento alla scrittura e alla lettura, attraverso la condivisione dei racconti

In collaborazione con: Community Library del Comune di Caprarica di Lecce; Museo di Storia Naturale del Salento



CASARANO Arte che chiama il futuro

Venerdì 27 settembre

Ricerca e valorizzazione: ripartiamo dalla Grotta dei Cervi



Sabato 28 settembre, dalle ore 9.30 alle 11.30 - Liceo “Rita Levi Montalcini”

Classi coinvolte: triennio del Linguistico

Presentazione di Il venditore di libri dello scrittore senegalese Papa Ngady Faye (Amadou); letture di testi dedicati all’Africa a cura dell’attrice Giuliana Paciolla con intermezzi di musica (tamburi) e canti di Issa Mboup e Amadou Samb



Sabato 28 settembre, ore 19.30 – Palazzo De Donatis

Recital di Nicola Russi, poesia e musica

In collaborazione con: Comune di Casarano, Comitato per la promozione dell’Educazione, la Scienza, la Cultura-Città di Casarano, Ass. ArcheoCasarano

In collaborazione con: Comune di Casarano; Casaranensis pro civitate; Ass. ArcheoCasarano; Società Coop. Orizzonti nuovi-Casarano



CAVALLINO

Sabato 28 settembre - Biblioteca di Melendugno

Mostra grafica e fotografica dedicata alle parole della Costituzione nella letteratura; lettura a voce alta dei libri Amali e l’albero e Il libro delle famiglie speciali; laboratori ludico-creativi ispirati alle letture; interventi delle associazioni Agedo e Fondazione Emmanuel-Don Francesco Tarantini per le Migrazioni e il Sud del Mondo; angolo interattivo dedicato al coinvolgimento del pubblico della Biblioteca; laboratorio sartoriale Casa Francesco

In collaborazione con: Asdc Crea, Agedo, Fondazione Emmanuel-Don Francesco Tarantini per le Migrazioni e il Sud del Mondo, Laboratori Urbani Koiné, L’aico



GALATINA A spasso con la Costituzione: agire il pensiero e i sogni

Sabato 28 settembre - Biblioteca Giona

Gli spazi delle scuole del territorio (porte delle aule, muri, gradini…) diventano le pagine su cui scrivere le parole della Costituzione: ai disegni e alle frasi significative si affiancano le sagome/tracce delle parole lasciate dalla loro interpretazione con la tecnica della shadow art. Tali formalizzazioni costituscono il frutto di attività mirate, quali la lettura di libri, momenti di circle time e giochi di ruolo

Dalle varie scuole partono cortei (ogni scuola percorre il suo quartiere). L’evento si conclude in piazza Orsini, nei pressi della sede dell’amministrazione comunale, con alcuni brevi interventi e un canto

In collaborazione con: le scuole del territorio comunale; l’amministrazione comunale; la parrocchia di Noha; una rappresentanza dei Testimoni di Geova; le principali testate giornalistiche; le associazioni di volontariato (ARCI; AVIS; Centro polifunzionale)



LECCE Ancora una semina

Venerdì 27 settembre – c/o Associazione Culturale Fondo Verri (Via Santa Maria del Paradiso, 8) e Biblioteca N. Bernardini

Le parole della Costituzione come in un “soffione” che lascia i semi al vento, “tarassaco” - il nome botanico - è pianta che fa cura, alle api fornisce polline e nettare. Nell’ascolto guidato che il Fondo verri propone della Carta fondativa dello Stato Italiano c’è la musica, le parole degli attori, quelle dei ragazzi coinvolti nella realizzazione dell’audio-libro, quelle dei legislatori cercate e trovate nella memoria conservata nella Rete, insieme, indissolubilmente intrecciate. Un lavoro realizzato dal Fondo verri con il musicista Caludio

Ascolto guidato e pubblica lettura dell’audio-libro in occasione del 62° Anniversario della Costituzione Italiana e sonorizzazione degli spazi della Biblioteca N. Bernardini

In collaborazione con: Amministrazione Comunale di Lecce e Polo Biblio Museale di Lecce



Sabato 28 settembre, ore 10.30 - Biblioteca comunale “L’Acchiappalibri” di Lecce

Laboratorio per bambini sulla Costituzione italiana

In collaborazione con: Comune di Lecce, Fondo Verri, Presidio del Libro di Lecce e Orione srl



NARDÒ e GALLIPOLI Il gioco della Costituzione

Da lunedì 23 a venerdì 27 settembre, mattina - scuole aderenti

I ragazzi delle Scuole Medie Inferiori di Nardò e Gallipoli sono coinvolti in un grande gioco a squadre nel quale sono protagoniste alcune parole della Costituzione. Al gioco partecipano anche i docenti di Italiano e Maria Rosaria De Benedittis, attrice ed esperta di attività laboratoriali con i ragazzi dell’associazione Iezalel di Nardò

Le maestre della Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” dell’Istituto Comprensivo Statale “Polo 3” leggono ai bambini di tutte le classi Nella foresta non si parla d’altro, che rappresenta un invito al dialogo e al confronto sul tema della democrazia, pensato per i bambini e insieme ai bambini. Il libro utilizza alcune delle parole contenute nella Costituzione per esprimere i concetti in maniera semplice e comprensibile anche ai bambini.

In collaborazione con: Comune di Nardò, Associazione Iezalel, Scuola Media Inferiore Statale Dag Hammarskjold – Nardò, Scuola Media Inferiore Statale G. B. Tafuri – Nardò, Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” – Nardò, Istituto Comprensivo “Polo 3” – Gallipoli



NOHA A spasso con la Costituzione: agire il pensiero e i sogni

Sabato 28 settembre - Biblioteca Giona

Gli spazi delle scuole del territorio (porte delle aule, muri, gradini…) diventano le pagine su cui scrivere le parole della Costituzione: ai disegni e alle frasi significative si affiancano le sagome/tracce delle parole lasciate dalla loro interpretazione con la tecnica della shadow art. Tali formalizzazioni costituiscono il frutto di attività mirate, quali la lettura di libri, momenti di circle time e giochi di ruolo

Un corteo di studenti e adulti parte dall’unica scuola del paese, con lo scopo di affiggere alcuni cartelli, riportanti i più significativi articoli della nostra Costituzione, in luoghi pubblici e privati particolarmente significativi. Alcune tappe del percorso vedono i partecipanti impegnati in semplici azioni di comunità

In collaborazione con: scuole del territorio comunale; amministrazione comunale; parrocchia di Noha; una rappresentanza dei Testimoni di Geova; principali testate giornalistiche; associazioni di volontariato (ARCI; AVIS; Centro polifunzionale)



SAN DONATO e SAN CESARIO DI LECCE Io sono... tu sei… noi siamo nella Costituzione

Francesca Russo, attrice, educatrice teatrale, operatrice culturale, svelerà ai bambini la bellezza e la forza delle parole della Costituzione Italiana, che sono le radici su cui poter crescere liberi e responsabili. Utilizzando i libri La Costituzione raccontata ai bambini di Anna Sarfatti e Lo Stato siamo noi di Carlo Marconi e Desideria Guicciardini, racconterà ai bambini alcune parole, concentrandosi sull’Articolo 3: uguaglianza, identità (io sono), dignità… Queste parole vengono esplorate insieme ai bambini, utilizzando la tecnica del Kamishibai per raccontare due storie di Fuad Aziz

Un percorso di conoscenza e di appropriazione, per capire e trovare il senso delle parole della Costituzione



Lunedì 23 settembre

dalle ore 8.15 alle 10.15: classi prime A-B Scuola primaria “Via Verdi” S. Donato (in biblioteca)

dalle ore 10.45 alle 12.45: alunni 5 anni Scuola dell’Infanzia “Via Aierelli” S. Donato (nel salone)



Martedì 24 settembre – biblioteca Scuola primaria “Via Verdi”

dalle ore 8.15 alle 10.15: classi seconde A-B => dalle ore 10.45 alle 12.45: classi terze A-B



Mercoledì 25 settembre – biblioteca Scuola primaria “Via Verdi”

dalle ore 8.15 alle10.15: classi quarte A-B => dalle ore 10.45 alle 12:45: classi quinte A-B



Giovedì 26 settembre

dalle ore 8.30 alle 10.30: classi prime A-B-C Scuola primaria “G. B. Saponaro” S. Cesario (nell’atrio)

dalle ore 10.45 alle 12.45: alunni 5 anni Scuola dell’Infanzia “De Giorgi” e “N. Green” di S. Cesario (nel salone Green)



Venerdì 27 settembre – atrio Scuola primaria “G. B. Saponaro”

dalle ore 8.30 alle 10.30: classi seconde A-B-C => dalle ore 10.45 alle 12:45: classi terze A-B-C



Lunedì 30 settembre – atrio Scuola primaria “G. B. Saponaro”

dalle ore 8.30 alle 10.30: classi quarte A-B-C-D => dalle ore ore 10.45 alle 12.45: classi quinte A-B-C



Per classi prime e seconde della Scuola Secondaria di 1° grado

Poesia e natura: un tesoro da proteggere. Una conversazione-laboratorio a cura di Mauro Marino ispirata all’art. 9 della Costituzione

Giovedì 26 settembre - biblioteca Scuola Primaria “Via Verdi”

dalle ore 8.30 alle 10.30: classi prime A-B Scuola Secondaria di 1° grado “G. Pascoli” di S. Donato

dalle ore 11 alle 13: classi seconde A-B Scuola Secondaria di 1° grado “G. Pascoli” di S. Donato



Lunedì 30 settembre - aula magna Scuola Secondaria di 1° Grado “A. Manzoni” di S. Cesario

dalle ore 8.30 alle 10.30: classi prime A-B-C Scuola Secondaria di 1° grado “A. Manzoni” di S. Cesario

dalle ore 11 alle 13.00: classi seconde A-B-C Scuola Secondaria di 1° grado “A. Manzoni” di S. Cesario



Per classi terze Scuola Secondaria di 1° grado

Cos’è la Costituzione Italiana, qual è la sua storia e a cosa serve oggi? La scrittrice Elisabetta Liguori, nonché cancelliere capo al Tribunale dei Minori di Lecce, legge insieme agli alunni gli art.3 e 37 e ragiona sul loro significato

Venerdì 27 settembre dalle ore 8.30 alle 10.30 - Biblioteca Scuola Primaria “Via Verdi”

per classi terze A-B-C Scuola Secondaria di 1° grado “G. Pascoli” di S. Donato

Venerdì 27 settembre dalle ore 11 alle 13 – Aula Magna Scuola Secondaria di 1° grado “A. Manzoni” di S. Cesario

In collaborazione con: I.C. di S. Cesario e S. Donato, Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, Associazione culturale “Artenoa”



SANNICOLA Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



Giovedì 26 e venerdì 27 settembre, dalle ore 8.30 alle 13.30 - Villa Excelsa_Home Gallery dell’Archivio del Libro d’artista VerbaManent



Per classi quarte e quinte della Scuola Primaria di Sannicola

Visite guidate alla mostra internazionale di Libri d’artista dedicati all’Africa: Come si legge un libro d’Artista, a cura di Maddalena Castegnaro

“La vera cultura è mettere radici e sradicarsi. Mettere radici nel più profondo della terra natìa. Nella sua eredità spirituale. Ma è anche sradicarsi cioè aprirsi alla pioggia e al sole, ai fecondi rapporti delle civiltà straniere.”, scriveva Léopold Sédar Senghor, tra i più grandi poeti africani, padre della Negritudine, primo presidente della Repubblica del Senegal nel 1960. (dal libro Poesie dell’Africa).



Lunedì 30 settembre, dalle ore 9 alle 11 - Centro Culturale di Sannicola

Istituto comprensivo di Alezio-Sannicola: Scuola Primaria Classi quarte e quinte

Presentazione di Il venditore di libri dello scrittore senegalese Papa Ngady Faye (Amadou); letture di testi dedicati all’Africa a cura degli studenti; laboratori di lettura e produzione verbo-visiva sulla produzione letteraria poetica di alcuni scrittori/scrittrici africani/e contemporanei.

In collaborazione con: I.C. Sannicola-Alezio; Direzione di Villa Excelsa_Sannicola; Comune di Sannicola



TRICASE Autonomia differenziata e federalismo: la tenuta della Costituzione italiana

Sabato 28 settembre, ore 19.30 - Sala del Trono del Palazzo Gallone di Tricase (Lecce)

Saluti introduttivi di Gina Morciano (Presidente del Rotary Club di Tricase – Capo di Leuca)

Relatore Alessia Grillo (Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)

Moderatore Tonio Tondo (Giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno)

In collaborazione con: Rotary Club di Tricase – Capo di Leuca



VEGLIE, LEVERANO & CARMIANO Chiacchierate attorno alla Costituzione

Domenica 22 settembre, ore 11 - Centro Educativo Ambarabà

Le parole della Costituzione. Reading musicale. Con l’attore e regista Francesco Zecca: un viaggio lungo le parole della Costituzione grazie anche alla musica dei grandi autori che hanno accompagnato questi decenni di storia costituzionale



Da lunedì 23 a venerdì 27 settembre - in 5 posti diversi per natura e pubblico (pub, bar, botteghe d’arte, radio, librerie)

Rassegna itinerante di conversazioni sulle parole della Costituzioni. Nel richiamare le Chiacchierate al caminetto di Roosevelt, si costruisce un momento di lettura e riflessione attorno ad alcune parole della Costituzione. Ogni appuntamento è caratterizzato da: un breve reading di un testo della letteratura legato alla parola prescelta e il racconto della parola da parte di un ospite speciale, esperto nel campo (uno psicologo, un filosofo, un geologo, un ricercatore, un volontario nelle carceri)



Lunedì 23 settembre: cultura/ricerca

ore 16 a Carmiano - Centro Educativo Ambarabà | ore 19.30 a Veglie - Pezzucci Cocktail Bar



Martedì 24 settembre: paesaggio

ore 16 a Carmiano - Centro Educativo Ambarabà

ore 19.30 a Veglie - Studio di Architettura Antonio Forte | ore 19.30 a Leverano - Libreria Tra Le Righe



Mercoledì 25 settembre: pensiero

ore 16 a Carmiano - Centro Educativo Ambarabà | ore 19.30 a Veglie - Radio Veglie Aut



Giovedì 26 settembre: fiducia

ore 16 a Carmiano - Centro Educativo Ambarabà | ore 19.30 a Veglie - Santino Caffè



Venerdì 27 settembre: dignità e autonomia

ore 16 a Carmiano - Centro Educativo Ambarabà | ore 19.30 a Veglie - Circuito zona Lupomonaco (via Martiri di tutte le guerre)



Da lunedì 23 a venerdì 27 settembre - in tutte le scuole primarie e secondarie di secondo grado coinvolte nell’iniziativa (IC Poli 1 e 2 Veglie, IC Polo 1 Leverano)

Gruppi di lettura e confronto gestiti dal Presidio, sui seguenti testi: L’isola delle regole e La Costituzione raccontata ai bambini di Anna Sarfatti, Lo Stato siamo noi di Carlo Marconi, La costituzione in tasca di Valeria Cigliola ed Elisabetta Morosini

In collaborazione con: Comuni di Veglie, Leverano e Carmiano, IC Polo 1 e 2 Veglie, IC Polo 1 Leverano, Centro Educativo Ambarabà, Carmiano, Libreria Tra Le Righe, Leverano



PROVINCIA DI TARANTO

CASTELLANETA Eguaglianza e paesaggio

Venerdì 27 settembre, ore 11 - Auditorium comunale

Con Tonio Vinci su ‘O stabilimend, graphic novel sul tema Ilva di Taranto e sul ricatto lavoro/salute



Sabato 28 settembre, ore 11 – Auditorium comunale

Prima dell’incontro attività laboratoriali su tematiche ambientali a cura degli studenti dell’ICS “F. Surico” e dell’ICS “Pascoli-Giovinazzi”

Con Alberto Maritati su Conoscere la Costituzione Italiana – Un percorso guidato: un racconto per chiunque voglia capire e conoscere la Costituzione, in particolare per le nuove generazioni

In collaborazione con: IISS “Q.O.Flacco”; ICS "F. Surico"; ICS "Pascoli-Giovinazzi”



GROTTAGLIE “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale…” (art.3 Cost.)

“… la società e lo Stato per la persona […] la persona è subordinata al vero bene comune […] che è sempre, in ultima analisi, il bene integrale della persona” (Giorgio La Pira 1945)

Giovedì 26 settembre– Convento Cappuccini

Laboratori esperienzali di lettura e scrittura per ragazzi (mattina) e docenti (pomeriggio/sera) condotti da Antonio Ferrara

In collaborazione con: Comune di Grottaglie, Biblioteca Civica “G. Pignatelli”, Istituti Scolastici, Associazioni culturali



LEPORANO La persona e i diritti inviolabili

Mercoledì 25 settembre – I.C. Gemelli

Laboratorio di lettura e scrittura creativa su Il piccolo principe, dalla fiaba alla drammatizzazione



Giovedì 26 settembre - I.C. Gemelli

con Annamaria Minunno su Io valgo di più. Storie di bullismo e cyberbullismo

In collaborazione con: gli Istituti coinvolti/summenzionati e la Rete Taranto Legge



MARTINA FRANCA

Sabato 28 settembre - Istituto Comprensivo Chiarelli

La scuola materna si concentra sulle regole e la loro importanza

- Classi prime: il rap della Costituzione

- Classi seconde: lettura e laboratorio in relazione a testi di Anna Sarfatti sulla Costituzione

- Classi terze: l'alfabeto della Costituzione, lettura a voce alta di articoli della Costituzione, riflessione con i genitori

- Classi quarte: Lettura da Una Costituzione piena di bambini di Anna Sarfatti,

- Classi quinte: che cos'é la libertà? riflessione sull'articolo 13, ascolto di canzoni e poesie sulla libertà e il suo valore

- prima e seconda media: lettura e comprensione di Sana e robusta costituzione di Raffaele Mantegazza, con percorsi laboratoriali

- terza media: riflessione sugli articoli 8 e 9, quindi sul tema della diversità e dell'ambiente, anche attraverso La nazione delle piante di Stefano Mancuso e lettura ad alta voce di una poesia tratta da I poeti incontrano la Costituzione, di Carla Guidi e Massimo De Simoni



MARUGGIO Dignità e libertà della persona: maneggiare con cura

Sabato 28 settembre, ore 18 – Beagle Hotel, località Campomarino

Con Claudio Volpe su Il diritto di morire di Dacia Maraini



SAN GIORGIO IONICO L’Articolo 3 della Costituzione Italiana tra linguaggio, pratica ed errori giudiziari

Venerdì 27 settembre, dalle ore 18.30 alle ore 21.30 - ASD Circolo Ippico “Horse Club Terra Ionica”

Incontro dibattito sull’art. 3 della Costituzione Italiana per sensibilizzare i partecipanti su tematiche quanto mai attuali, soprattutto nello scenario italiano, dove lo scontro politico, il populismo e la comunicazione mediatica, portano ad avere una visione alterata e fallace dell’immigrazione e dei problemi ad essa legati.

Con Lorenzo Tondo (giornalista e corrispondente del “Guardian”, per il quale si occupa di Sud Europa e di temi legati alla crisi migratoria, autore di Il Generale, candidato del Premio Alessandro Leogrande 2019), Simona Fernandez (presidente dell’associazione Onlus “Salam” di Taranto e direttore del SPRAR di Martina Franca). Modera Raffaello Castellano (giornalista, responsabile del Presidio di San Giorgio Jonico ed esperto in marketing culturale per i sistemi ambientali e culturali.

In collaborazione con: Ordine dei Giornalisti della Puglia, Ordine degli Avvocati della Provincia di Taranto, Associazione Onlus “Salam” Taranto, ASD Circolo Ippico “Horse Club Terra Ionica” San Giorgio Jonico



TARANTO - IL GRANAIO Diritti inviolabili - Libertà di manifestazione del pensiero

Lunedì 23 settembre - Ites Pitagora

Laboratorio di lettura sul testo Un morto ogni tanto di Paolo Borrometi, la coraggiosa denuncia di un giornalista condannato a morte dalla mafia



Mercoledì 25 settembre, dalle ore 9 alle 10.30

Laboratorio sul giornalismo culturale, condotto da Fabrizio Versienti, con gli studenti dell’IIS “Principessa Maria Pia”

Laboratorio sul giornalismo d’inchiesta, condotto da Giuliano Foschini, con gli studenti dell’IISS “Liside”



Mercoledì 25 settembre, dalle ore 10.45 alle 12.15

Laboratorio sul giornalismo d’inchiesta, condotto da Giuliano Foschini, con gli studenti dell’IIS “Principessa Maria Pia”

Laboratorio sul giornalismo culturale, condotto da Fabrizio Versienti con gli studenti dell’IISS “Liside”

In collaborazione con: IIS “Principessa Maria Pia”, IISS “Liside”



FUORI PUGLIA

BASILICATA

MATERA Paesaggio

Domenica 29 settembre, dalle ore 10.30 alle 13 - Casa Cava (Via San Pietro Barisano, 47)

Seminario. Introduzione di Chiara Rizzi, Responsabile del Presìdio del Libro di Matera

- Art. 9 della Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” con il Prof. Fulvio Cortese, Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

- Il manifesto del demolitore e altre tattiche “Demoliamo il brutto, l’incoerente, l’inospitale” con la Prof.ssa Silvana Kuhtz, Ricercatrice Università della Basilicata

- Che cos’è la bellezza? Partecipa anche tu a comporre il grande vocabolario della bellezza. Potrai registrare il tuo video messaggio presso il Beauty Corner. A cura di Onyx Libro – Presìdio del libro di Matera



CAMPANIA

TUFO (AV) Di libri, amore e d’altre storie

Giovedì 26 settembre, ore 21 – Piazza Umberto I, n.6 (sede dell’Associazione Cambiamenti)

- Canzoni dell’amore perduto. Quando la musica diventa poesia: omaggio a Fabrizio De André. Ospite della serata il Duoandre, il quale accompagnerà i partecipanti nella riscoperta e nel commento delle liriche di Fabrizio De André

- La faccia al vento, la gola al vino: angolo degustazione greco di Tufo docg a cura dell’Associazione socio-culturale Cambiamenti

- Confronto aperto sulle parole della Costituzione

- Versi di tela, scatti d’inchiostro: mostra di pittura e fotografia

- Open day la piccola Biblioteca dei Cambiamenti: la biblioteca, nata dall’esperienza del bookcrossing, resterà a disposizione dei visitatori durante l’intera manifestazione per consultazione, prestito e donazioni



Sabato 28 settembre, ore 18 – Piazza Umberto I n. 6 (sede dell’Associazione Cambiamenti)

- Ogni favola è un gioco: laboratorio educativo e creativo per i più piccoli sulla storia, la struttura e i personaggi della favola

- Versi di tela, scatti d’inchiostro: mostra di pittura e fotografia

- Open day la piccola biblioteca dei Cambiamenti, nata dall’esperienza del bookcrossing, resterà a disposizione dei visitatori durante l’intera manifestazione per consultazione, prestito e donazioni



Sabato 28 settembre, ore 20.30

Lettura de La storia di Pilli di Antonietta Gnerre. Distribuzione gratuita del testo della Costituzione Italiana a tutti i piccoli partecipanti

In collaborazione con: Associazione socio-culturale CAMBIAMENTI



LIGURIA

MILLESIMO

venerdì 4 ottobre, ore 20 - Biblioteca Civica Cesare Garelli

Libertà: 1945/2019. L’incontro che ti fa cambiare il modo di vedere la vita. Letture del libro con il Patrocinio dell’A.M.P.I. Intervento del Sindaco di Millesimo Aldo Piccalli

Ricerca: la riabilitazione equestre nello sport integrato. Presentazione a livello internazionale del XV congresso internazionale Taiwan organizzato da HETI. Lettura, filmato e relazione ed intervento Dott. Antonio Luca Sorbello

Salute: Symposium sulla “pelle” coadiuvato dalle Dottoresse Daniela Barlocco e Patrizia Suffia con un percorso terapeutico oncologico, la tossicità cutanea e il rituale quotidiano della pelle. Progetto editoriale di della casa editrice Sorbello di grande attualità che percorre tematiche terapeutiche con soluzioni per il benessere psicofisico e sociale. Moderatore Dott. Antonio Luca Sorbello

Straniero: L’isola di Armin Greder. Lettura del testo con slide a cura della dott.ssa Gaia De Marzo

Famiglia: Spingendo la notte più in là di Mario Calabresi. Lettura del testo a cura della dott.ssa Gaia di Marzo

In collaborazione con: Assessorato alla Cultura Alessandra Garra



TRENTINO ALTO-ADIGE

TRENTO La Costituzione. Non solo parole.

Venerdì 27 settembre, ore 16 - sala di lettura della Biblioteca diocesana Vigilianum

Letture a tema a cura di Maria Serena Tait



UMBRIA

PERUGIA Costituzione e Politica - L’ultimo discorso di Aldo Moro

Venerdì 27 settembre, ore 16.30 - Liceo Classico Mariotti (Piazza San Paolo, 3)

Conferenza del Prof. Pasquale Guerra, docente di latino e greco

In collaborazione con: Liceo Classico Statale Annibale Mariotti, Ufficio Regionale Scolastico