Bari - Apre La Casa di Pandora dell’Asfa Puglia un luogo per l’inclusione 24/09/2019 Giovedì 26 settembre, alle 18, sarà inaugurata la La Casa Di Pandora dell’Asfa Puglia, associazione a supporto delle famiglie con autismo, un luogo nel quale si darà molta importanza all’aspetto terapeutico e che soprattutto punta a generare inclusione sociale, attraverso strumenti idonei che accompagneranno i bambini autistici in vari percorsi.

“Questo progetto nasce da noi genitori – ha affermato il Presidente dell’Asaf Puglia Vittoria Morisco - con l’intenzione e la volontà di fare qualcosa di positivo per tutte le famiglie del territorio. Io e mio marito siamo genitori di un figlio autistico, un ragazzo speciale, perché ha reso tale la famiglia. Questa esperienza infatti ha fatto nascere in noi il desiderio di metterci al servizio egli altri. La Casa di Pandora è un primo obiettivo raggiunto”.

Realizzata grazie ad una raccolta fondi rivolta agli imprenditori, attuata dall’Anfas Puglia insieme all’impresa sociale I Bambini delle fate, che assicura sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale, La Casa di Pandora avrà sede in via Napoli 391 e si rivolge ai giovani da 0 a 18 anni. Sarà aperta nelle ore pomeridiane dalle 14 alle 20. Qui saranno presenti sia professionisti che si occuperanno dell’aspetto terapeutico, prediligendo il metodo ABA, che le cooperative e le associazioni che proporranno attività ludiche-ricreative. Le famiglie potranno scegliere il percorso più idoneo al figlio, in base alle attitudini e abilità e potenzialità di ogni ragazzo. All’interno dell’immobile sarà presente anche un laboratorio di cucina. Già durante l’inverno partirà il primo corso, in collaborazione con una nota azienda di vendita e distribuzione di generi alimentari italiani.

“Sarà una situazione accogliente per i bambini ma anche per tutti coloro che vorranno fare attività con loro. Una nostra prossima ambizione è quella di rivolgerci anche a famiglie con figli maggiorenni. Ma andiamo per gradi, un passo alla volta”.

In occasione dell’inaugurazione è in programma una festa alla quale sono tutti invitati, con musica, spettacolo e tanto divertimento. Tra le varie attività e i vari artisti che si alterneranno ci sarà il musicomico Antonello Vannucci. Accompagnato dalla sua chitarra, rivisita in barese le hit musicali, in particolare le più famose canzoni inglesi e americane, riducendole a delle vere e proprie bombe comiche fino ad ottenere un risultato totalmente inatteso e un contrasto incredibile.