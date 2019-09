A Orsara imprenditori si diventa con “Idea Factory” 24/09/2019 Mercoledì 25 settembre la presentazione del bando regionale

Per le idee imprenditoriali innovative fino a un massimo di 24mila euro



ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Il Comune di Orsara di Puglia sostiene “Idea Factory”, progetto innovativo per sostenere percorsi di accompagnamento all’imprenditorialità. Mercoledì 25 settembre, alle ore 17.30, la Sala Santiago dell’Abbazia Sant’Angelo, a Orsara (Largo San Michele), ospiterà un incontro aperto a tutte le persone che vogliano saperne di più sulle agevolazioni previste dal progetto. “Idea Factory” è il nuovo progetto innovativo “Estrazione dei talenti” con cui la Regione Puglia – assessorato alla Formazione e Lavoro – attraverso l’agenzia regionale ARTI, ha investito 10 milioni di euro per sostenere e valorizzare il capitale umano dei cittadini pugliesi e attivare percorsi strutturati di accompagnamento all’imprenditorialità innovativa. Il sostegno massimo per ogni team è pari a €. 23.960,00.

Il bando “Estrazione dei Talenti – Selezione Team” prevede una serie di azioni concrete: percorsi strutturati di accompagnamento all’imprenditorialità per aspiranti imprenditori innovativi associati in team; aiuto per affrontare il passaggio critico dalla business idea ad alto contenuto tecnologico verso un progetto d’impresa vero e proprio e verso l’eventuale costituzione della startup. Sono diversi i servizi offerti: supporto alla candidatura della domanda e in caso di ammissione: screening per stabilire il tipo di supporto da fornire ai team, nell’ottica della differenziazione del percorso di accompagnamento; sessioni comuni di accompagnamento, attraverso le quali i coach trasferiranno ai team un know-how di tipo orizzontale, focalizzato soprattutto sull’organizzazione e sulla gestione di impresa. Ci saranno, inoltre, sessioni dedicate ai singoli team: i tutor e i mentori trasferiranno ai team un know-how di tipo verticale, supportandoli e affiancandoli nell’identificazione e nella messa a punto delle soluzioni più idonee allo sviluppo della strategia, del modello e del piano imprenditoriale. Il percorso di accompagnamento ha la durata complessiva di 300 ore per ogni singolo team. La domanda può essere presentata da tutte le persone fisiche, purché raggruppate in team composti da un minimo di tre persone che siano in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: aver compiuto il 18esimo anno di età, essere residenti in uno dei Paesi dell’Unione Europea, essere disoccupati e privi di strumenti di sostegno al reddito.