27 28 settembre -“Sakros”: Orchestra sinfonica metropolitana: musica sacra nei concerti a Bitonto, Bari e Ruvo di Puglia 27/09/2019 Venerdì 27 settembre, alle ore 20.30, nella Chiesa di San Gaetano a Bitonto (Via Vittorio Alfieri, 30), l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana, nell’ambito della collaborazione con il Traetta Opera Festival, si esibirà in una nuova produzione dedicata alla musica sacra dal titolo “Sakros”, diretta dal maestro Vito Clemente con la partecipazione del soprano Gabriella Costa, del mezzosoprano Maria Candirri, del tenore Leonardo Gramegna e del baritono Giovanni Guarino.



L’orchestra sarà accompagnata dal Coro Incanto Armonico, diretto dal maestro Bepi Speranza, dal Coro Jubilate di Conversano, diretto dal maestro Donato Totaro, dal Coro Harmonia Mundi di Molfetta, diretto dal maestro Nicola Petruzzella, e dalla Corale Polifonica “Michele Cantatore” di Ruvo di Puglia, diretta dal maestro Angelo Anselmi.



In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Elegia di Vittorio Pasquale (prima esecuzione assoluta liberamente ispirata allo Stabat Mater di Tommaso Traetta. Commissione del Traetta Opera Festival), Exultate, Jubilate per soprano e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart, Stabat Mater per soli, coro e orchestra di Tommaso Traetta (revisione di Roberto Duarte e Vito Clemente per Traetta Opera Festival. Edizione Idea Press Musical Edition USA) e Stabat Mater Omaggio a Tommaso Traetta per soli, coro e orchestra di Pasquale La Rotella (revisione di Vito Clemente e Silvestro Sabatelli per Traetta Opera Festival. Edizione Idea Press Musical Edition USA).



Il concerto sarà replicato sabato 28 settembre, alle ore 21.00, nella Cattedrale di Bari, nell’ambito della rassegna “Notti Sacre” e lunedì 30 settembre, alle ore 20.30, nella Chiesa di San Domenico a Ruvo di Puglia (Via Valle Noe', 1/A).