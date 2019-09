Bari - COSTA RIPAGNOLA, EMILIANO: DA CONFERENZA DI SERVIZI EMERGE CHE TUTTI SONO FAVOREVOLI ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO 26/09/2019 “Ho apprezzato la condotta di tutti i partecipanti a questa Conferenza di servizi, nessuno escluso. Nelle conferenze di servizi si cerca di capire se c'è una volontà comune. Ho l'impressione che questa volontà comune ci sia e non sia in discussione: non c'è un solo soggetto contrario all’istituzione del parco. E questo è un fatto importantissimo”.



Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano al termine della Conferenza di servizi sul “Parco costiero Polignano a Mare” (anche detta Costa Ripagnola) che si è appena conclusa nella sede della Regione di via Gentile.



Emiliano ha invitato i partecipanti al tavolo a far pervenire entro i quindici giorni precedenti alla scadenza del 30 ottobre (quindi entro il 15 ottobre) tutte le proposte tecniche utili ai fini della definizione della questione, che verranno esaminate con la massima attenzione.