Bari - 27 SETTEMBRE: STUDENTI E LAVORATORI IN PIAZZA IN TUTTA LA PUGLIA PER LA GIUSTIZIA CLIMATICA! 26/09/2019 Il 27 settembre la Climate Action Week culminerà nel Terzo Sciopero Globale per il Clima, convocato dal movimento di Fridays For Future, che vedrà milioni di persone in piazza in tutto il mondo. Anche noi studenti e lavoratori pugliesi saremo in piazza perché convinti che la battaglia per la giustizia climatica sia una battaglia per la giustizia sociale.



“Crediamo che la conoscenza giochi un ruolo fondamentale nella creazione di un modello di cooperazione globale che superi le logiche di mercato. La scuola deve essere il luogo in cui fornire gli strumenti per analizzare criticamente l’attuale sistema di sviluppo e definire un nuovo modello produttivo e in cui sia garantita l’accessibilità e la qualità didattica. Il nostro Paese spende circa 10 miliardi in meno degli altri nella zona UE in istruzione e ricerca (3,5% del PIL a fronta del 4,5% della media europea), precludendo l’accesso all’istruzione a migliaia di studenti e rendendo impossibile governare democraticamente la transizione ecologica. - dichiara Davide Lavermicocca, Coordinatore dell’Unione degli Studenti Puglia - “Contrasto ai cambiamenti climatici, accesso universale ai saperi e diritto a vivere in ambienti sicuri sono elementi inscindibili: solo il 24,5% degli edifici scolastici pugliesi è dotato di certificati di collaudo statico ed il 25,3% di agibilità (Fonte: Rapporto Ecosistema Scuola 2018 di Legambiente). A questi dati drammatici si aggiungono i dati sul consumo energetico: in Puglia l’80,2% degli istituti scolastici utilizza energie rinnovabili ma il 73,7% degli edifici sono in classe energetica G (Fonte: Rapporto Ecosistema Scuola 2018 di Legambiente), l’ultima, e dimostrano come il finanziamento di impianti rinnovabili non è bastevole se non consegue un ammodernamento necessario per azzerare l’esistenza di scuole altamente energivore. Scuole ed Università sicure ed ecosostenibili sono un primo passo fondamentale per agire concretamente in questa importante battaglia”



“Il mondo intero si trova al bivio: possiamo mantenere un sistema economico e sociale che ci sta portando verso l’estinzione, oppure possiamo immaginare e realizzare una società che difenda la vita e i diritti di tutte e tutti. Gli ultimi due rapporti dell’IPCC dell’ONU e la mobilitazione di Fridays for Future hanno rilanciato l’allarme sulla catastrofe climatica a cui andiamo incontro, ma le scelte della politica mondiale sono tutt’altro che adeguate a salvaguardare il nostro futuro. La lotta contro le emissioni climalteranti è la lotta contro l’attuale e insostenibile modello di sviluppo da parte dei soggetti che subiscono in maniera più violenta le conseguenze della deriva del mondo che ci circonda: gli studenti, i lavoratori e i disoccupati. Centrale è in questo senso è la creazione di città che godano di un servizio di trasporti gratuito e di qualità. Oltre un quinto delle emissioni di gas serra europee deriva dal trasporto su strada e nel nostro Paese ci sono più di 37,2 milioni di automobili private in circolazione (Fonte: Rapporto Pendolaria 2018) e il 58,6% dei trasporti totali avviene in automobile. Il contrasto al cambiamento climatico deve essere l’occasione per immaginare un nuovo modello di città, caratterizzata da zero emissioni climalteranti e da maggiore benessere per i cittadini. La mobilità in una società interconnessa, oggi ma ancor più in futuro, è un diritto fondamentale per accedere alla cultura, al lavoro, determina le possibilità di autodeterminazione” afferma Vittorio Ventura, Coordinatore della Rete della Conoscenza Puglia.



“Da ormai molto tempo chiediamo su tutti i livelli di contrattazione che vengano rispettati accordi internazionali e documenti di indirizzo relativi all’emergenza climatica ed ambientale. Registriamo, invece, da parte dei Governi gravissime inerzie e ritardi. Ancora attualissimo il rapporto Oxfam, ‘Ricompensare il lavoro, non la ricchezza’, in cui nel 2017 si denunciava che l’82% dell’incremento della ricchezza era stata destinata all’1% più ricco della popolazione mondiale. Circa 3,7 miliardi di persone rappresentano la metà più povera del pianeta, la meno responsabile delle emissioni in atmosfera eppure è proprio questa parte a pagare il prezzo più alto in termini di cambiamenti climatici e surriscaldamento. Diventa sempre più evidente che il peggioramento della condizioni climatiche ed ambientali divengono il preludio per l’esplosione di nuove disuguaglianze ed ingiustizie, oltre a consolidare quelle già esistenti. La risposta allora può essere solo integrata, deve tenere assieme modelli di sviluppo e di consumo, politiche energetiche, politiche economiche, tutele sociali” - prosegue Pino Gesmundo, Segretario Generale della CGIL Puglia - “Le ragioni in virtù delle quali il mondo del lavoro e la CGIL sostengono lo sciopero per il clima e per il futuro sta nella definizione di sviluppo sostenibile riportata nel primo documento ufficiale di un organismo internazionale nel 1987: “lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”. Un investimento su un domani di maggior giustizia sociale, ambiente sano, un lavoro e che permetta a tutti di vivere dignitosamente. Un futuro in grado di coniugare sviluppo, ambiente e lavoro, così come abbiamo scritto nella piattaforma programmatica della CGIL pugliese già tre anni fa”.



“Durante l’VIII Congresso mondiale della “Internazionale dell’Educazione” i 1.400 delegati che rappresentano oltre 32 milioni di educatori provenienti da più di 150 paesi hanno adottato una risoluzione che evidenzia il ruolo della formazione nei cambiamenti climatici come una delle priorità della “Internazionale dell’Educazione” per i prossimi quattro anni. Il mondo della conoscenza può dare un apporto insostituibile per affrontare la crisi climatica ed ecologica: la ricerca, la formazione delle giovani generazioni sui temi ambientali, l’apprendimento di stili di vita rispettosi dei limiti imposti dalla natura, sono tutte direttrici da seguire, da un lato, per evitare il collasso del nostro ecosistema e dall’altro per spingere i governi a fare grandi investimenti finalizzati alla transizione ecologica, rispettosa dei principi di giustizia sociale, ambientale e climatica.” - sostiene Claudio Menga, Segretario Generale della FLC CGIL Puglia - “Per questi motivi la FLC CGIL ha deciso di proclamare, per l'intera giornata del 27 settembre, lo sciopero di tutto il personale del Comparto Istruzione e Ricerca, dell'Area dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali. Tutte le FLC CGIL di Puglia, quindi, sostengono e partecipano allo sciopero, raccogliendo l'invito di Fridays for Future, affinché la lotta per un pianeta vivibile e quella per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori siano intimamente connesse”



“Per queste ragioni il 27 settembre saremo in piazza insieme, studenti e lavoratori, perché siamo convinti che solo dall’unione dei soggetti più deboli e messi ai margini del dibattito politico e degli investimenti in questi anni possa nascere un nuovo modello di società più giusto, equo e sostenibile. In questi mesi continueremo a confrontarci in assemblee congiunte, nei luoghi di lavoro e della formazione, per definire insieme le priorità di sviluppo del nostro Pianeta e della nostra regione” concludono Lavermicocca, Ventura, Gesmundo e Menga.