28 settembre - "Conoscere la Costituzione Italiana". Conversazioni d'autore - Otranto 28/09/2019 Prosegue la rassegna "Conversazioni d'Autore" a cura del Club per l'UNESCO di Otranto, col patrocinio del Comune. Il 28 settembre 2019, alle ore 19, nella Sala Triangolare del Castello Aragonese di Otranto, si svolgerà l'ultimo appuntamento della rassegna dal titolo "Conoscere la Costituzione Italiana". L'ingresso è libero.



All'incontro interverrà Alberto Maritati, autore di "Conoscere la Costituzione italiana. Un percorso guidato” - Laterza, 2019.

Introdurrà Clara Gualtieri, Presidente del Club per l'UNESCO di Otranto.

Dialogherà con l'autore Rosario Tornesello, Caporedattore del Nuovo Quotidiano di Puglia.



L'autore ci guiderà in un percorso che attraversa la nostra Costituzione articolo per articolo – la storia, i valori cardine del testo, le parole chiave – con l’obiettivo di spiegarla e raccontarla alle giovani generazioni e a chiunque voglia conoscerla.



Alberto Maritati ha iniziato nel 1965 la sua carriera come giudice presso il Tribunale di Lucera. È poi stato pretore a Brindisi e a Otranto, giudice presso il Tribunale di Bari, presidente di sezione presso il Tribunale di Brindisi e vice procuratore nazionale antimafia a Roma. È stato senatore della Repubblica per oltre 14 anni. Attualmente, a titolo di volontariato, cura progetti sul tema Costituzione ed Europa presso istituti di scuola media superiore e di primo grado della provincia di Lecce.



La Costituzione nasce subito dopo una guerra che aveva prodotto macerie non solo materiali ma anche morali, in un Paese che con fatica provava a ricomporre le fila del vivere civile. Il fermento democratico di quegli anni fu la premessa al lavoro dell’Assemblea costituente. Il testo costituzionale racchiude nei suoi principi un grande progetto di trasformazione sociale: uguaglianza e pari dignità di tutti di fronte alla legge, diritto al lavoro, parità dei generi, tutela della salute e dell’ambiente sono solo alcuni dei principi che ne animano le pagine.



Alberto Maritati accompagna il lettore in un percorso attraverso l’intero testo costituzionale. L’intento è quello di raccontare a chiunque voglia capire e conoscere la Costituzione, e in particolare alle nuove generazioni, la struttura, il senso e i valori della nostra più alta fonte legislativa. Ogni articolo viene spiegato e approfondito dando conto delle radici storiche, del portato sociale e culturale, delle parole chiave che contiene. Non mancano i richiami all’attualità che evidenziano la relazione tra la realtà odierna e il testo costituzionale.