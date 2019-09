Bari - RACCOLTA PORTA A PORTA NEI QUARTIERI STANIC E VILLAGGIO DEL LAVORATORE 26/09/2019 RACCOLTA PORTA A PORTA NEI QUARTIERI STANIC E VILLAGGIO DEL LAVORATORE: OGGI I PRIMI ADESIVI SUI CASSONETTI

IN VISTA DELL’AVVIO DEL SERVIZIO IL 1° OTTOBRE







L’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli rende noto che da martedì 1 ottobre partirà il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta nei quartieri Stanic e Villaggio del Lavoratore, nel territorio del Municipio III. Da oggi, quindi, le squadre dell’Amiu hanno incominciato ad applicare sui cassonetti stradali presenti degli adesivi che ne ricordano l'imminente rimozione, che avverrà da lunedì 30 settembre.



Pertanto si invitano le utenze, domestiche e non, che avessero ancora necessità di ritirare il kit, a contattare il Numero Verde Amiu Puglia 800 011 558, attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 13.30, e dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 17 (raggiungibile anche da cellulare), o a recarsi presso l’Ufficio Start Up in via Vincenzo Ricchioni 1 (sede del Municipio), aperto il lunedì dalle ore 8.30 alle 13.30 e, a partire dal 3 ottobre, anche il giovedì dalle 13.30 alle 19.



A breve il porta a porta interesserà anche la prima sottozona del quartiere San Paolo.