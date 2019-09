CONSUMI: COLDIRETTI PUGLIA, ETICHETTA DAYS IN 50 PIAZZE PUGLIESI 26/09/2019 Un prodotto alimentare su 4 a rischio “fake” da salumi a latte bambini



Con un prodotto alimentare a rischio “fake” nel carrello della spesa che non riporta obbligatoriamente l’origine in etichetta, dai salumi alle marmellate, dai ragù ai sottoli, dal succo di frutta al pane fino al latte in polvere per bambini, arrivano in mille piazze d’Italia gli etichetta days per salvare il vero cibo 100% italiano. Ad annunciarlo è la Coldiretti che assieme a Fondazione Campagna Amica ha organizzato la più grande mobilitazione mai realizzata per difendere la salute dei consumatori, valorizzare l’agricoltura italiana e far cambiare finalmente verso all’Europa nelle politiche sulla trasparenza di quel che i cittadini portano in tavola.



La petizione “Eat original! Unmask your food” (Mangia originale, smaschera il tuo cibo) promossa dalla Coldiretti per chiedere alla Commissione Ue di estendere l’obbligo di indicare l’origine in etichetta a tutti gli alimenti vede il coinvolgimento di altre organizzazioni europee, dalla Fnsea (il maggior sindacato agricolo francese) alla Ocu (la più grande associazione di consumatori spagnola), da Solidarnosc (storico sindacato polacco) alla Upa (l’Unione dei piccoli agricoltori in Spagna), da Slow Food a Gaia (associazione degli agricoltori greci), da Campagna amica a Fondazione Univerde, fino a Green protein (ONG svedese).



Si tratta di un vero e proprio fronte europeo per la trasparenza che punta a raccogliere un milione di firme in almeno 7 Paesi dell’Unione entro il 2 ottobre prossimo. Per firmare basterà recarsi in una delle mille piazze italiane (l’elenco completo sul sito https://www.campagnamica.it/2019/09/24/stop-cibo-anonimo-ultimi-giorni/) ma anche nei mercati di Campagna Amica nella propria città, negli uffici Coldiretti sul territorio e on line, compilando in modo facile e veloce l’apposito form sul sito https://sceglilorigine.coldiretti.it.



La posta in gioco è alta – ricorda Coldiretti – poiché per la prima volta c’è la possibilità di invertire la tendenza e spingere la Commissione Ue a valorizzare l’origine dei prodotti agricoli e garantire trasparenza nelle scelte di acquisto dei cittadini e un giusto reddito agli agricoltori.



Un obiettivo condiviso dalla maggioranza dei consumatori europei e dall’82% di quelli italiani che – continua Coldiretti - ritiene necessario superare l’atteggiamento incerto e contradditorio dell’Unione Europea sull’origine del cibo per contrastare un fenomeno, quello dei falsi e dei tarocchi, che solo all’Italia costa oltre 100 miliardi di euro all’anno nel mondo.



“L’Italia, che è leader europeo nella trasparenza e nella qualità, ha il dovere di fare da apripista nelle politiche alimentari comunitarie. Il nostro agroalimentare è il più apprezzato, ma anche il più copiato al mondo e non possiamo assolutamente consentire lo scippo di identità e di valore del nostro Made in Italy”, dice Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.



PROVINCIA CITTA' LUOGO BANCHETTO GIORNO

BARI BARI Piazza Ferrarese 28.09.2019

BARI MODUGNO Piazza Pio XII - Al Mercato di Campagna Amica 29.09.2019

BARI NOCI Piazza Garibaldi 28.09.2019

BARI ANDRIA Via Crispi angolo Viale Regina Margherita 29.09.2019

BARI BITONTO Piazza SS Medici 29.09.2019

BARI ALTAMURA Piazza della Resistenza 28.09.2019

BARI MOLFETTA Piazza Paradiso 28.09.2019 - 29.09.2019

BARI MONOPOLI Piazza Vittorio Emanuele 28.09.2019

BARI BARLETTA Corso Vittorio Emanuele 28.09.2019

BARI CASTELLANA GROTTE Lardo Porta Grande 28.09.2020

BARI TRIGGIANO Villa Comunale 29.09.2019

BARI GIOIA DEL COLLE Chiesa Santa Lucia 28.09.2019 - 29.09.2019

BARI GRUMO APPULA Piazza Vittorio Veneto 8 28.09.2019 - 29.09.2019

BARI GRAVINA IN PUGLIA Piazza della Repubblica 29.09.2019

BARI RUTIGLIANO Piazza XX Settembre 27.09.2019

FOGGIA TROIA Villa Comunale 29.09.2019

FOGGIA FOGGIA Grand Apulia 28.09.2019 - 29.09.2019

FOGGIA SAN SEVERO Piazza del papa 28.09.2019

FOGGIA SAN GIOVANNI ROTONDO Piazzale Forgione 27.09.2019

FOGGIA MANFREDONIA Piazza del Popolo 26.09.2019

FOGGIA CERIGNOLA Villa Comunale 27.09.2019

FOGGIA BICCARI Villa Comunale 28.09.2019

FOGGIA ASCOLI SATRIANO Piazza Caduti in Guerra 28.09.2019

FOGGIA VICO DEL GARGANO Piazza San Francesco 27.09.2019

FOGGIA LESINA Lungomare del lago 29.09.2019

LECCE LECCE Piazza Sant'Oronzo 23 -28.09.2019

LECCE LECCE Piazza Bottazzi (Mercato Campagna Amica) 29.09.2019

LECCE LECCE Piazza Ludovico Ariosto 29.09.2019

LECCE CASARANO Piazza San Domenico DAL 25 AL 28 SETTEMBRE 2019

LECCE UGENTO Piazza Adolfo Colosso DAL 25 AL 28 SETTEMBRE 2019

LECCE NARDO' Piazza Salandra DAL 25 AL 28 SETTEMBRE 2019

TARANTO CASTELLANETA Via Roma C/O Statua Rodolfo Valentino 30.09.2019

TARANTO LATERZA Istituto Comprensivo Armando Diaz 26.09.2019

TARANTO MANDURIA Ufficio Postale Centrale 27.09.2019

TARANTO MARTINA FRANCA Mercato Settimanale -Via Bainsizza 25.09.2019

TARANTO MASSAFRA Istituto Agrario Mondelli 27.09.2019

TARANTO MOTTOLA Piazza Antistante Ufficio Via S.Allende 30.09.2019

TARANTO SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE Istituto Comprensivo Casalini 27.09.2019

TARANTO SAVA Ufficio Postale 26.09.2019

TARANTO TARANTO Via Mignogna Piazza Maria Immacolata 27.09.2019

BRINDISI FRANCAVILLA FONTANA Mercato Settimanale Piazza Umberto I 26.09.2019

BRINDISI BRINDISI Piazza Benedetto Cairoli 27.09.2019

BRINDISI FASANO Piazza Ignazio Ciaia 27.09.2019

BRINDISI BRINDISI Via Appia 226 (Mercato coperto di Campagna Amica) 28.09.2019