Salve - PRESS TOUR “SLOWLY IN SALVE” DAL 28 AL 30 SETTEMBRE TURISMO LENTO E ARTIGIANO LOCALE 27/09/2019 PRESS TOUR “SLOWLY IN SALVE” DAL 28 AL 30 SETTEMBRE

TURISMO LENTO E ARTIGIANO LOCALE: I TEMI PROTAGONISTI DELL’INIZIATIVA DI OSPITALITÀ



Il Comune di Salve comunica che dal 28 al 30 settembre 2019 si svolgerà il Press Tour “Slowly in Salve”, un’iniziativa di ospitalità rivolta a un gruppo di giornalisti italiani e stranieri, selezionati anche tra i soci del GIST – Gruppo Italiano Stampa Turistica, e blogger del settore, che si svolgerà nel territorio della cittadina di Salve dal 28 al 30 settembre 2019,in occasione della "Giornata Nazionale dei Borghi Autentici", che si svolgerà in tutta Italia domenica 29 settembre 2019, nell’ambito del progetto speciale dal titolo "Luoghi della lentezza e del saper fare", promosso dall’ Associazione “Borghi Autentici d'Italia”.



L’iniziativa di ospitalità, finanziata al Comune di Salve - Assessorato al Turismo,guidato dall’Ing. Francesco de Giorgi, si svolge nell’ambito del P.O.R. FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche - Avviso pubblico per la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni e Unioni di Comuni della Regione Puglia 2019



“Slowly In Salve”si avvale del partenariato di enti e sodalizi operanti nel territorio di salve del Capo di Leuca come: il Comune di Morciano di Leuca,l’Associazione dei Comuni Italiani Puglia (ANCI Puglia),la Fondazione di partecipazione Parco Culturale Ecclesiale (PCE) “Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae”, l’Associazione SalveTurismo, l’Associazione Pro Loco di Salve, il Circolo "Giglio delle Dune" Legambiente di Salve e l’Associazione Culturale Archès.

In questi tre giorni visite guidate, escursioni a mare e lungo antichi tratturi, avranno come fulcro le attività riguardanti la conoscenza della cultura locale e le tradizioni più antiche: è un modo per ripensare la vocazione turistica di Salve in un’ottica che promuova tutti gli elementi di ulteriore attrattività rispetto all’ormai noto potenziale balneare. I giornalisti ospiti ammireranno i paesaggi, le località marine salvesi, i siti archeologici e le testimonianze messapiche, conosceranno prodotti enogastronomici, faranno trekking lungo i sentieri di una volta, tra spiagge e grotte marine, tra campagne, torri di avvistamento e monumenti rupestri attorniati da olivi.



Il Press Tour consentirà di promuovere, soprattutto in bassa stagione, esperienze enogastronomiche e culturali uniche, una full immersion in un contesto rurale genuino, fatto di persone, antichi mestieri, racconti, credenze, tradizioni, per un’offerta non più solo di semplici percorsi turistici, ma anche di percorsi di vita con la comunità ospitante. Attraverso azioni di co-marketing, alcuni artigiani maestri della lavorazione artigianale tipica saranno interessati al programma dell’iniziativa di ospitalità.



Inoltre, il 2019 sarà l'Anno nazionale del turismo lento, con il Press Tour si intende promuovere la qualità e l’esperienza contrapponendosi al turismo di massa, veloce e di consumo che poco valorizza le tipicità di un luogo, si vuole rendere noti itinerari finalizzati a valorizzare e incrementare il turismo durante la bassa stagione, rivolti a viaggiatori attenti, colti.



Partecipando a degustazioni nelle aziende agroalimentari e in occasione dei pranzi e delle cene, i giornalisti ospiti documenteranno quanto il filo conduttore delle eccellenze produttive sia la migliore chiave di lettura per unire ai sapori della terra il gusto del viaggio e la promozione di una corretta cultura della nutrizione, come indica la “Dieta Mediterranea”, con l’immenso patrimonio storico, culturale e paesaggistico che caratterizza la cittadina.



Gli otto giornalisti e blogger partecipanti al Press Tour saranno: Lina Bruno, Giornalista del Quotidiano di Sicilia e www.ilmattinodisicilia.it; Andrea Vismara, Scrittore e autore radiofonico; Edizioni dei Cammini e Radio Francigena; Luciano Cravotto, Direttore Responsabile di Domani Tv Magazine e Cosa bolle in pentola; Antonio Campanile, Direttore Editoriale di Medi@Presse Swiss; Renato Banfi, Direttore Editoriale di Ambiente Europa; Dario Bordet, Giornalista di Le Roy, 24orenews.it e www.italiadagustare.it; Diana Maria Facile, Blogger e Agenda Viaggi e Antonella Montesi Staub di INews Swiss.