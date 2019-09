A RUVO UN ALBERO PER OGNI PERSONA NATA E UN FORUM SUI TEMI DELLA SOSTENIBILTÀ AMBIENTALE PER IL FRIDAYS FOR FUTURE 27/09/2019 UN ALBERO PER OGNI PERSONA NATA

E UN FORUM CON LA CITTÀ SENSIBILE

AI TEMI DELLA SOSTENIBILTÀ AMBIENTALE:

LE INIZIATIVE DELL’AMMINISTRAZIONE PER IL FRIDAYS FOR FUTURE



In occasione della Giornata di mobilitazione per la lotta ai cambiamenti climatici, anche l’Amministrazione Comunale di Ruvo di Puglia intende portare un contributo concreto al Fridays for Future.



Su proposta del Consigliere Antonio Mazzone, delegato alla promozione delle Politiche ambientali, l’Amministrazione si impegna da subito e concretamente nell’applicazione della Legge nazionale 10/2013, nota come “Un albero per ogni persona nata”.



La Legge obbliga i Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti a mettere a dimora un albero per ogni nuova iscrizione all’Anagrafe comunale, quindi per ciascuno che nasce o che arriva in adozione; una legge in vigore sin dal 2013 ma che, ancora ad oggi, pochi Comuni hanno applicato.



“Ci metteremo subito al lavoro - ha detto il consigliere Mazzone - per individuare le aree da destinare alla piantumazione dei nuovi alberi, definiremo l’elenco delle specie arboree rispettando i principi e le indicazioni della legge e, per recuperare il tempo perso, procederemo alla piantumazione di un numero di alberi almeno pari alle nuove iscrizioni in Anagrafe maturate a partire dall’entrata in vigore della Legge.

Piantare alberi è un gesto di grande generosità per le generazioni future e d’altronde diversi cittadini hanno già manifestato l’intenzione di donare alberi alla città in occasione di ricorrenze famigliari.

Quella odierna ci sembra l’occasione perfetta per trasformare un obbligo in un’opportunità e d’accordo con il sindaco Chieco intendiamo affrontare questo percorso anche con la città, incontrando in un forum le associazioni e i singoli cittadini che vorranno contribuire a vario titolo all’arricchimento del verde pubblico urbano e a offrire assistenza per la cura iniziale delle nuove piantumazioni. “Uniti per il clima”, appunto, come recita il claim dell’iniziativa mondiale.”



L’appuntamento è per il 21 novembre, la Giornata Nazionale degli Alberi, per un incontro e per fare il punto sul percorso. Quanti abbiano in previsione di donare alberi alla città o fossero interessati a collaborare all’attuazione del progetto di arricchimento del verde pubblico possono comunicarlo ai seguenti indirizzi e-mail:

[url]segreteria.sindaco@comune.ruvodipuglia.ba.it; [url]mobilitasostenibile@comune.ruvodipuglia.ba.it.[/url][/url]