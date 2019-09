Bari - 30 Settembre, “fiera eTwinning” e presentazione delle best practices eTwinning 28/09/2019 709.583 insegnanti coinvolti, 195.573 scuole in tutta europa, 93.280 progetti realizzati: sono i numeri della piattaforma eTwinning indirizzata ad insegnanti, dirigenti scolastici, bibliotecari e personale delle scuole dei paesi partecipanti per comunicare, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee; in breve, partecipare alla più entusiasmante community europea di insegnanti.



La piattaforma eTwinning promuove la collaborazione tra scuole europee attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, offrendo supporto, strumenti e servizi ma anche opportunità gratuite di sviluppo professionale online per i docenti.



Lanciato nel 2005 come principale azione del Programma eLearning della Commissione europea, nel 2014 eTwinning è stato integrato con successo in Erasmus+, il Programma europeo per l’Istruzione, la formazione, la gioventù e lo Sport.



Il portale è il punto di accesso al mondo eTwinning: disponibile in 28 lingue, pubblica notizie dai paesi del circuito, opportunità di sviluppo professionale, informazioni sui riconoscimenti che è possibile ottenere con i progetti ed esempi di progetti di successo.



Un'occasione di sviluppo troppo importante che non poteva passare inosservata a chi crede nella scuola come luogo di formazione ed evoluzione, per questo l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha organizzato un importante incontro il prossimo 30 Settembre presso la scuola centro di costo regionale eTwinning Istituto Comprensivo “Massari Galilei” di Bari, sito in via Petrera 80, che vedrà interventi di Anna Cammalleri (Direttore Generale USR Puglia), Salvatore Giuliano (ex sottosegretario all’istruzione e dirigente scolastico IISS "Majorana" di Brindisi) e Donatella Nucci (Capo unità nazionale eTwinning).

Una “fiera eTwinning” in cui verranno presentate le best practices eTwinning fino alle 17:00.



Nella stessa giornata, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, sarà organizzato un seminario regionale eTwinning rivolto ai dirigenti scolastici delle scuole, di ogni ordine e grado, che abbiano interesse ad avviare progetti di gemellaggio elettronico e/o che intendano approfondire la conoscenza degli strumenti disponibili in ambiente eTwinning, anche per le opportunità di visibilità e di valutazione esterna della scuola offerte dalle azioni eTwinning (certificato di qualità nazionale/europeo, scuola eTwinning).