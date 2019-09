29 settembre - “Europa all’Opera ” con il Soprano Valentina Leone Stella - Barletta 29/09/2019 “Europa all’Opera ”

con il Soprano Valentina Leone Stella, la direzione di Grazia Bonasia

e l’Orchestra da Camera Soundiff



Attesissimo appuntamento della 35.ma Stagione Concertistica dell'Associazione Curci





Domenica, 29 settembre, con porta alle ore 18,00 e inizio alle ore 18,30, presso la Chiesa di Sant’Antonio a Barletta, primo appuntamento, con l’Orchestra da Camera Soundiff, all’interno dell’intenso Cartellone della 35.ma Stagione Concertistica dell’Associazione Curci di Barletta. Di scena l'Orchestra da Camera "Soundiff"", importante realtà musicale costituita da musicisti della BAT, nata nel Luglio 2013 con il sostegno alle start-up della Regione Puglia .



Negli anni di consolidamento del proprio posizionamento come giovane realtà artistica regionale, Soundiff è stata riconosciuta come buona pratica dal Programma Bollenti Spiriti nel settore delle start-up, legittimata dal Ministero dei Beni Culturali, rientrando dal 2015 come unica realtà della Regione Puglia nel settore dei complessi strumentali giovanili under35 finanziati dal FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) e premiata nel 2016 nella più prestigiosa competizione nazionale sulle start-up denominata FUNDER 35 come realtà emergente di successo.. Nel 2017 si è classificata al primo posto nel Piano Triennale di Spettacolo dal Vivo della Regione Puglia, in ATS con Associazione Curci e altri partner del territorio, col progetto RESONANCE. Dal 2017 cogestisce il Laboratorio Urbano GOS di Barletta, in ATS con altri partner tra cui Associazione Curci. Direttore Artistico di Soundiff sin dal suo esordio è la pianista e docente Maria Rita Lamonaca.



Il concerto dal titolo “Europa all’Opera”, sarà interamente dedicato alle più famose arie d’Opera, toccando autori come Mozart, Verdi, Puccini e tanti altri ancora, e vedrà protagonista il soprano Valentina Leone Stella, artista poliedrica che si e diplomata presso il Conservatorio di Musica di Bari con Katerina Koltcheva e il tenore Donato Tota, perfezionandosi successivamente con il il tenore Nicola Martinucci. Attualmente svolge attività concertistica e ha conseguito la Laurea di II Livello in Canto Indirizzo Lirico Operistico.



A dirigerla la impeccabile bacchetta di Grazia Bonasia, musicista a tutto tondo ha studiato Pianoforte, Canto, Composizione Sperimentale e Direzione d'Orchestra con P.Bellugi D.Belardinelli . Svolge attività di Direttore d'Orchestra, volgendo la sua attenzione alla ricerca di repertori rari sia in ambito barocco che contemporaneo. Ha portato in scena varie opere del repertorio italiano del XVIII secolo. Attualmente impegnata nello studio, delle opere inedite, sacre e non, del compositore barese N. Piccinni. Ha registrato per la Naxos (USA and Canada distrbution) il cd Sakros contenente musica sacra inedita di PiccinniE' laureata in Scienze Biologiche e ha ottenuto il Dottorato di Ricerca presso la facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Bari.









Un programma impegnativo e affascinante che metterà in rilievo le qualità di un’Orchestra che è ormai una realtà che non può essere ignorata nella città di Barletta e la professionalità di due donne come Valentina Leone Stella e Grazia Bonasia che continuamente ampliano e migliorano il loro palma res, mostrando al pubblico una professionalità e cura del particolare che arricchiranno ulteriormente il ricchissimo e variegato Cartellone dell’Autunno Musicale organizzato dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci”, con il sostegno del Mibac, il Comune di Barletta nell’ambito della Rete RESONANCE – Avviso Triennale di Spettacolo dal Vivo della Regione Puglia.



Info: Associazione Cultura e Musica “G. Curci” tel. 380 3454431, info@culturaemusica.it ; www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci; @asscurci