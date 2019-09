A Brindisi l'atleta di Massafra, Francesco Quarato, si laurea campione regionale dopo un periodo di stop forzato 28/09/2019 Atletica leggera: il riscatto della “freccia ionica” Francesco Quarato







Risuona ancora in città ad una settimana di distanza l’eco del successo riscosso dal massafrese Francesco Quarato.

L’atleta portacolori dell’asd “Team Pianeta Sport Massafra” ha conquistato il titolo di campione regionale master sulla distanza dei 5 mila metri.

Domenica 22 settembre a Brindisi, Quarato si è laureato campione regionale firmando l’ennesimo successo di una carriera sportiva che per la prossima stagione agonistica si preannuncia ricca di traguardi ambiziosi.

L’importante vittoria ha per Quarato il sapore di riscatto perché arriva dopo un periodo di stop forzato caratterizzato da non poche tensioni.



La pausa si è resa necessaria per consentire approfonditi controlli medici. A destare preoccupazione il sospetto di un problema cardiaco che i medici hanno riscontrato nel corso della visita propedeutica al rinnovo del certificato di idoneità agonistica che ovviamente in quel momento è stato revocato. La bella notizia è che si è trattato di un falso allarme per cui nessun problema di salute.

Con il rinnovo del certificato medico di idoneità agonistica, la “freccia ionica” riprende ad allenarsi e ricomincia a vincere.



Immediati sono i segnali di ritrovata forma fisica già nella gara d’esordio: 1° assoluto al Trofeo Grotte disputato a Castellana Grotte; 2° assoluto alla tappa grand prix in Terra jonica disputata a Laterza; 2° assoluto alla Stramaxima disputata a Casamassima.

Ricordiamo che Francesco Quarato, massafrese classe ‘84, ha un talento innato per la corsa. Con trascorsi sportivi in ambito calcistico alle spalle ed una laurea in Scienze motorie in tasca, si avvicina al mondo podistico solo nel 2013 mostrando già da allora la stoffa del campione.

Dal 2016 tesserato asd “Team Pianeta Sport Massafra”, comincia la sua ascesa sportiva con innumerevoli vittorie inanellate una dopo l’altra.

Nel 2018, con lo sponsor Pianeta Sport, un importante salto di qualità grazie all’affiancamento tecnico di Antonio Petino, allenatore di prestigio e vicepresidente FIDAL Puglia ed alla supervisione del maratoneta olimpico Ottavio Andriani, dirigente tecnico dell’asd “Team Pianeta Sport Massafra” e responsabile tecnico FIDAL del mezzofondo pugliese. Francesco Quarato comincia così a fare incetta di podi prestigiosi suscitando interesse nel panorama podistico regionale.

I risultati di questo cambio di rotta arrivano nel 2019 con una serie di successi importanti in diverse specialità podistiche.

La punta di diamante dell’asd “Team Pianeta Sport Massafra” non arresta la sua ascesa puntando a raggiungere gli obiettivi più ambiziosi e prestigiosi nella realtà podistica nazionale ed internazionale.

Il boccone amaro della pausa forzata, difficile da mandare giù per un atleta come Francesco Quarato, può ormai essere considerato solo un brutto ricordo.