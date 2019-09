[PHOTOGALLERY] Inaugurata a Lecce la prima “Kid-Friendly Community Library”. 28/09/2019 Capone: “Uno spazio di cultura per far crescere la comunità”.



“Il bisogno più urgente per far crescere la comunità è creare spazi di cultura dove una persona possa formarsi e confrontarsi”. Lo ha detto l’assessore regionale alla cultura Loredana Capone intervenendo questa mattina all’inaugurazione della prima “Kid-Friendly Community Library” del Comune di Lecce, realizzata grazie al progetto dell’assessorato all’industria culturale e turistica della Regione Puglia, sostenuto con i Fondi POR Puglia 2014-2020 – Asse VI, Azione 6.7 “Community Library, biblioteca di comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”.

La biblioteca di comunità, dedicata interamente ai bambini dai 3 ai 13 anni, occuperà tutti gli spazi interni ed esterni del piano terra dell’Assessorato alla pubblica istruzione di viale Ugo Foscolo.

“Oggi - ha proseguito la Capone - inauguriamo l’undicesima biblioteca. Per noi è fondamentale investire sulle biblioteche di comunità in tutta la Puglia. Lo abbiamo fatto attraverso un programma straordinario finanziato con 120 milioni di euro, perché consideriamo la cultura un ascensore sociale, che consente a tutti, anche a coloro che non hanno possibilità, di avanzare nel loro percorso di crescita attraverso lo studio, il dialogo, le razioni, il confronto”.

“Adesso questi bambini - ha concluso l’Assessore - avranno luogo di incontro con i loro nonni o con altri adulti che potranno insegnare loro qualcosa, oltre la scuola. È un fatto positivo che consente di far crescere non solo loro, ma tutta la comunità. Su questo noi continueremo ad investire perché non si può perdere solo un giorno rispetto al bisogno che abbiamo di migliorarci”.

La biblioteca comunale, sarà fruibile tutti i giorni e offrirà molteplici servizi dedicati ai più piccoli.