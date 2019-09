Coertino - Presentato “Luce sulla Piazza", il calendario di iniziative in occasione dell'inaugurazione del Castello 28/09/2019 Capone: “Continuiamo a valorizzare il patrimonio dei beni culturali della Puglia”.

Presentato in conferenza stampa "Luce sulla Piazza", il programma di eventi per l'inaugurazione di Piazza Castello a Copertino



“La riqualificazione di una piazza non è soltanto un'operazione di maquillage. Quando si tratta della piazza su cui affaccia il Castello di Copertino, uno dei monumenti più straordinari del Salento, allora l'intervento riguarda contemporaneamente l'identità di una comunità e la storia di un intero territorio”.

Così l’Assessore all’Industria Culturale e Turistica della Regione Puglia Loredana Capone intervenendo questa mattina a “Luce sulla Piazza", il calendario di iniziative previste in occasione dell'inaugurazione di Piazza Castello a Copertino, dopo i lavori di restauro.

“L'impegno dell'Amministrazione di Copertino in questa straordinaria impresa - ha proseguito l’Assessore Capone - è stato grande e domenica la città ritornerà a vivere la sua piazza. La Regione Puglia ha accompagnato il Comune finanziando questo importante progetto di valorizzazione del patrimonio culturale e di riqualificazione urbana. La musica dell'orchestra Oles, la voce di Carolina Bubbico, la bacchetta di Eliseo Castrignano, il concerto Pangea, dedicato alla cultura musicale del mondo intero, ci sembra il modo giusto per festeggiare questo importante momento per Copertino e i suoi cittadini."

"Domenica restituiremo alla città una piazza riqualificata e rifunzionalizzata - ha affermato Sandrina Schito, sindaco di Copertino - Abbiamo investito 950mila euro, ottenuti candidando la nostra proposta progettuale a un avviso dell'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, di cui allora deteneva la delega l'assessore Loredana Capone. I lavori hanno creato qualche criticità ai residenti e ai commercianti nel cuore della città, ma oggi ci restituiscono uno spazio tutto da vivere e finalmente messo a valore: un'agorà assiepata sotto la bellezza monumentale del nostro Castello, il segno tangibile della nostra forte volontà di investire in bellezza e cultura. Siamo convinti che investire in cultura e bellezza, infatti, equivalga a dare forza allo sviluppo, anche economico, del territorio”.