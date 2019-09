Bari - XVI CONGRESSO NAZIONALE ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI LA “FIERA DELLE LIBERTŔ”, 29/09/2019 Alla “Fiera delle libertà” – dopo sole una settimane dalla udienza della Corte costituzionale sul processo Cappato / DJ Fabo – esporremo i nostri obiettivi storici, dalla libertà della ricerca scientifica ai diritti dall’inizio alla fine della vita.



Ma applicheremo il metodo scientifico e il diritto alla scienza anche su temi più nuovi, dall’intelligenza artificiale alle modificazioni genetiche in campo umano e vegetale. Ne parleremo in una chiave globale, ma affrontando anche gli aspetti più vicini al territorio, come gli ulivi infestati dalla Xylella e le condizioni dell’area ex-Ilva di Taranto.



Parteciperanno e interverranno al Congresso personalità del mondo scientifico e accademico. Hanno preannunciato la partecipazione anche: Johannes AGTERBERG, Stefania BETTINELLI, Anna BIALLO, Federico BINDA, Vittoria BRAMBILLA, Angelo CALANDRINI, Massimo CLARA, Gilberto CORBELLINI, Giulia CRIVELLINI, Marcello CRIVELLINI, Roberto DEFEZ, Sergio DE MURO, Giuseppe DI BELLA, Francesco DI DONATO, Francesco DI PAOLA, Guido FROSINA, Sandro GALLITTU, Alessandro GERARDI, Maria Sole GIARDINI, Giuliano GRIGNASCHI, Riccardo MAGI, Leonardo MONACO, Luigi MONTEVECCHI, Ubaldo PAGANO, Mirella PARACHINI, Ida PARISI, Irene PELLIZZONE, Francesca RE, Laura PISANO, Mario RICCIO, Eddo RUGINI, Romano SCOZZAFAVA, Giulia SIMI, Maria Gigliola TONIOLLO, Andrea TRISCIUOGLIO, Silvio VIALE.







Programma provvisorio del congresso



EVENTI PRECONGRESSUALI



Giovedì 3 ottobre

Presso il Polifunzionale degli Studenti, Piazza Cesare Battisti 1

Ore 16.00: (Aula BaLab, primo piano) Ambiente ed economia circolare, in collaborazione con Eumans

Ore 19.00: (Bar del Centro Polifunzionale, ingresso via Garruba 1)

Presentazione del libro di Giulio Cossu, La trama della vita: la scienza della longevità e la cura dell’incurabile tra ricerca e false promesse



Venerdì 4 ottobre

Presso il Politecnico di Bari Aula Magna “Attilio Alto”, Via Edoardo Orabona 4

Ore 10.30 – 12.30: Ex-Ilva e non solo: la conoscenza contro l’avvelenamento dell’ecosistema

Ore 14.00 – 17.00: Xylella: dalla prova scientifica alla decisione politica per la rinascita dell’ulivo in Puglia

Luciano CAPONE, giornalista; Alexander H. PURCELL, professore emerito presso l’Università di Berkley; Donato BOSCIA, ricercatore del CNR di Bari impegnato nello studio dell’epidemia di Xylella; Vittorio FILÌ, Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura; Fabiano AMATI, consigliere regionale e membro della Commissione Ambiente, Assetto e Utilizzazione del Territorio della Regione Puglia; Giovanni MELCARNE, imprenditore olivicolo, agronomo e presidente del Consorzio DOP Terra d’Otranto;



Ore 17.15 – 19.30: L’intelligenza artificiale al servizio del cittadino

Prof. Alessandro MASSARO, Modelli di utilità sociale nell’ambito dell’intelligenza artificiale; Prof. Giovanni SEMERARO (con il Dott. Cataldo MUSTO ricercatore Dipartimento Informatica), L’IA per l’empowerment del cittadino. Con tre esempi: Mappa dell’intolleranza, Myrror, PA risponde; Prof.ssa Francesca Alessandra LISI, Etica delle macchine con focus su bias di genere.

Conclusioni della giornata: Filomena GALLO e Marco CAPPATO

(Ore 19.45 – 21.00: Consiglio generale)



CONGRESSO

Sabato 5 ottobre

Presso Giurisprudenza, Aula Magna “Aldo Moro”, Piazza Cesare Battisti 1

Mattina: 08.30 – 13.30 / plenaria

(8.30 registrazione – 9.00 inizio lavori)

Saluti istituzionali:

• Rettore dell’Università degli Studi di Bari, Prof. Stefano BRONZINI; Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Prof. Roberto VOZA (da confermare)

• Sindaco di Bari, Antonio DECARO

Intervento di apertura:

• Gianrico CAROFIGLIO, Scrittore, magistrato ed ex parlamentare

Relazioni di:

• Filomena GALLO, Segretario

• Marco CAPPATO, Tesoriere

Interventi sulla decisione della Corte Costituzionale sul Fine vita

*****

Pomeriggio: 14.15 – 19.30 / commissioni (Aula “Aldo Moro” e Aula V)



PRIMA SESSIONE: 14.15 – 16.00

1. Per il diritto alla scienza e per la libertà di ricerca. #DirittoAllaScienza #RicercaLibera

2. Per vivere liberi fino alla fine, eutanasia e testamento biologico. #BioTestamento #EutanasiaLegale #LiberiFinoAllaFine

Presiedono: Mina Welby, co-presidente ALC e Matteo Mainardi, giunta ALC, coordinatore campagna Eutanasia Legale. Interventi di: Irene Pellizzone, giunta ALC, professore associato di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale all’Università di Milano – La Statale; Massimo Clara, giunta ALC, avvocato civilista; Angelo Calandrini, giunta ALC, avvocato; Giulia Crivellini, giunta ALC, avvocato; Marco Cappato, tesoriere ALC, promotore campagna Eutanasia Legale; Johannes Agterberg, direzione ALC, autore di “Libertà di decidere”. In attesa di conferma: Mario Riccio, consigliere generale ALC, medico chirurgo, specialista in Anestesia e Rianimazione; Silvio Viale; Vera Mornatta; Carlo Troilo, consigliere generale ALC.



SECONDA SESSIONE: 16.05 – 17.45

3. Per la libertà di concepimento, politiche per la salute riproduttiva. #LibereDiScegliere #PMA #AbortoAlSicuro

4. Per la qualità di cura e di assistenza e la libertà da ogni barriera. #Sanità #Disabilità #LiberiDiScegliere #NoBarriere



TERZA SESSIONE: 17.00 – 20.00

5. Droghe: la soluzione antiproibizionista e le terapie stupefacenti. #TerapieStupefacenti #CannabisLab #Legalizziamo

(Ore 20.00 Riunione della Direzione e del Consiglio generale dell’Associazione Luca Coscioni)

Domenica 6 ottobre

Presso Giurisprudenza, Aula Magna “Aldo Moro”, Piazza Cesare Battisti 1

Mattina: 09.00 – 14.30 / plenaria

Saluti istituzionali:

• Michele EMILIANO, Presidente della Regione Puglia

Intervento di apertura:

• Marilisa D’AMICO, Professore di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano “La Statale”;

Dibattito generale 09.00 – 13.00

Sono previsti tra gli altri gli interventi programmati di:

Luca BONINI, Ricercatore presso l’Università degli Studi di Parma; Marcello PILI, Cardiologo.

Votazioni e conclusione 13.00 – 14.30