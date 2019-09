Bari - CC BARION: TROFEO CONI DI CANOA, SECONDA ALESSANDRA CENTRONE 30/09/2019 Alla finale nazionale il circolo barese di molo San Nicola ha rappresentato la Puglia con quattro atleti



Il Canottieri Barion festeggia il secondo posto di Alessandra Centrone alla finale nazionale del Trofeo Coni Kinder+Sport di canoa, svoltasi a Crotone nei giorni scorsi. Non è sicuramente un podio qualsiasi, quello ottenuto dall'atleta 13enne nel K1, visto che il circolo barese di molo San Nicola ha rappresentato la Puglia nell'importante manifestazione federale riservata agli under 14.



Cinque le gare in programma, quattro disputate sulla distanza di 1000 metri, divise fra K4,20 e K1, ed una di staffetta mista 4x500. E in una delle due gare femminili è arrivato il ruggito della Centrone, che con il tempo di 5 minuti e 12 secondi si è piazzata dietro alla sola canoista della Toscana, strappando il secondo posto alla concorrente lombarda e mettendosi alle spalle altre sette atlete.



Il suo risultato è stato il migliore della partecipazione del Canottieri Barion, presentatosi in Calabria con un poker di atleti. Tutti classificatisi all'ottavo posto gli altri singolisti Massimiliano Dentico, 14 anni, nel K1, e Cosimo Caterino, 11 anni fra pochi giorni, e Mariana Valerio, anche lei classe 2008, nel K4,20, con gli ultimi due che hanno gareggiato con molti atleti nati nel 2007. Piazzamenti in linea con quanto visto nella gara di stafetta, che ha visto i baresi giungere al nono posto.



Al di là dei riscontri di classifica, una bella esperienza di crescita per i giovanissimi canoisti, forse condizionati dalla grande attesa per un simile appuntamento: «Siamo molto soddisfatti commenta l'allenatore Dario Bianchini, che ha accompagnato i ragazzi con alcuni dirigenti Coni Rappresentare la nostra regione, oltre che i colori del Canottieri Barion, è stato per tutti noi motivo d'orgoglio. Proprio per l'emozione, probabilmente, non ci siamo espressi al massimo in alcune gare. Ma la valutazione da fare deve essere complessiva, tenuto anche conto della poca esperienza degli atleti in contesti nazionali. Ora continuamo ad allenarci con più voglia e passione di prima».