Foggia -1° PRIMO ROAD SHOW DI EDUCAZIONE FINANZIARIA - AUTODETERMINAZIONE ECONOMICA 30/09/2019 MARTEDÌ 1° OTTOBRE A FOGGIA APPUNTAMENTO CON IL 1° PRIMO ROAD SHOW DI EDUCAZIONE FINANZIARIA - AUTODETERMINAZIONE ECONOMICA

Ottobre è il Mese dell’Educazione Finanziaria, iniziativa, giunta alla seconda edizione, che prevede circa 500 appuntamenti in tutte le regioni d’Italia. Non è un caso che proprio il 1° ottobre a Foggia si tiene il IV appuntamento del “Primo Road Show in Puglia di Educazione Finanziaria Autodeterminazione Economica”, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia.

L’obiettivo è offrire occasioni per informarsi, discutere e capire come gestire e programmare le risorse finanziarie personali e familiari, approfondendo i temi del risparmio, degli investimenti, delle assicurazioni e della previdenza. L’iniziativa, si colloca nell’ambito delle attività volte a sensibilizzare specifiche tematiche che occupano la parità di genere. L’obiettivo è di migliorare le competenze delle donne imprenditrici e libere professioniste, in materia economico-finanziaria, e assicurare un monitoraggio qualificato in ciascuna provincia pugliese sul grado di conoscenza finanziaria della popolazione femminile, in età da lavoro.

La città di Foggia rappresenta il quarto appuntamento dopo Bari, Taranto, e Lecce dei sei incontri informativi e di ricognizione generale, che proseguiranno, successivamente, nelle altre province della Puglia, con la collaborazione della prestigiosa Università degli Studi di Milano-Bicocca e dell’avvocato Massimo Melpignano, esperto in materia bancaria e finanziaria e noto divulgatore televisivo.

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo di partecipazione nel seguente link:http://tiny.cc/c37i7ydiversamente è possibile registrarsi la mattina stessa dell’evento. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.

L'evento di martedì 1° ottobre si svolgerà nell’ Auditorium della Camera di Commercio di Foggia.

Il programma prevede: Registrazione ore 14.30, inizio dei lavori ore 15.00

SALUTI: FABIO PORRECA Pres. Camera di Commercio Foggia FRANCO LANDELLA Sindaco. TIZIANA RUSSO Componente Comm. Pari Opportunità Reg. Puglia

INTERVENGONO:

PATRIZIA del GIUDICE Presidente Commissione Pari Opportunità,

MASSIMO MELPIGNANO Divulgatore Finanziario,

ANTONIOCAJELLI Facilitatore Finanziario





Ore 17.30 termine dei lavori.

Durante l’incontro saranno affrontate varie tematiche:

• Tenere a bada il conto corrente prima che ci sommerga di costi e servizi inutili

• Accesso al credito in discesa: conosciamo le regole delle banche per l’erogazione dei finanziamenti

• Cattivi pagatori e banche dati pregiudizievoli: impariamo a costruire la nostra buona immagine finanziaria identità.

• Gestione bancaria e gestione del risparmio: come possiamo raggiungere il BEF (Benessere Finanziario)