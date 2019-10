Bari: al via la 4° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia 05/10/2019 Bari: al via la 4° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia



7- 13 ottobre 2019



Quest’anno il fil rouge della manifestazione è “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità” per garantire pari diritti e opportunità a tutti, nel rispetto delle differenti caratteristiche di ciascuno





Bari, 1° ottobre 2019 – Associazione Italiana Dislessia (AID) annuncia l'avvio della 4° edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si terrà dal 7 al 13 ottobre 2019, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).



Come per le scorse edizioni, anche quest’anno è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio nazionale da oltre 1.000 volontari, parte di 95 sezioni provinciali AID, in collaborazione con 300 tra enti pubblici e istituti scolastici.



Il fil rouge della manifestazione quest’anno è “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità” a sottolineare il valore della diversità di ogni persona, da tutelare attraverso pari diritti e opportunità, per una società realmente inclusiva.



Di seguito gli eventi in evidenza:



DISLESSIA….NON SOLO SUI BANCHI DI SCUOLA

• Lunedì 7 ottobre, ore 16.00 – 19.00

I.C.S. “Umberto I – San Nicola”, Plesso “F. Corridoni” Largo S. Sabino 1, Bari

Interventi di: Mara Lentini Graziano, Presidente sez. AID Bari; ; Anna Perrone, coordinatore regionale AID Puglia; Michela Lopez, psicologa, psicoterapeuta; Adele Maria Veste, docente

Antonio Allegretta, testimonial gruppo giovani AID

Incontro rivolto ai docenti.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO.

Verrà rilasciato attestato di partecipazione.



• Venerdì 11 ottobre, ore 16.00 – 19.00

Direzione Didattica Poggiofranco 17 Circolo - Scuola Primaria Statale - Via Giacomo Tauro, 2 Bar

Interventi di: Mara Lentini Graziano, Presidente sez. AID Bari; Michela Lopez, psicologa, psicoterapeuta; Antonio Allegretta, testimonial gruppo giovani AID

Incontro rivolto a docenti, genitori, studenti con DSA.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO.

Verrà rilasciato attestato di partecipazione.



Evento Regionale AID Puglia

NON SOLO SUI BANCHI DI SCUOLA: A TEATRO CON LA DISLESSIA

Sabato 12 ottobre 2019, dalle ore 18:00 alle 20:00

Teatro Don Luigi Sturzo, Via Pozzo Marrone, 86 Bis - Bisceglie (BT)

Una rappresentazione della pièce teatrale “Dislessia…Dove sei Albert” scritta, diretta e interpretata da Francesco Riva

INGRESSO GRATUITO. E' richiesta iscrizione on line sul sito barlettaandriatrani.aiditalia.org



Per scaricare la locandina: https://www.aiditalia.org/Media/SND_2019/bari_modello_locandina_A3.pdf



Per maggiori informazioni: https://bari.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2019-bari



Per una donazione e per sostenere le attività dell’Associazione Italiana Dislessia: http://aiditalia.org/it/sostienici. Tutte le donazioni a favore di AID sono fiscalmente deducibili o detraibili.



AID: Associazione Italiana Dislessia ( http://www.aiditalia.org/it/ )

AID - Associazione Italiana Dislessia - nasce con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia interessa circa 2.000.000 di persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale. AID lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione, senza fini di lucro, è aperta ai genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici).