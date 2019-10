La Bcc Castellana a Vibo per il quadrangolare “Tonno Callipo Calabria” 02/10/2019 La Bcc Castellana a Vibo per il quadrangolare “Tonno Callipo Calabria”



Terzo test stagionale per la Bcc Castellana Grotte in vista del prossimo campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile che prenderà il via per la formazione allenata da Vincenzo Mastrangelo domenica 20 ottobre, al Pala Grotte di Castellana, con la gara interna con la Sarca Italia Chef Centrale Brescia.



Dopo i due allenamenti congiunti, prima in Puglia e poi in Calabria, con la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, formazione impegnata l'anno prossimo in Superlega, per il club del presidente Nino Carpinelli in calendario in questa settimana l’appuntamento con il quadrangolare “Tonno Callipo Calabria”, seconda edizione del torneo organizzato al Pala Valentia di Vibo.



Con la Bcc Castellana Grotte, ci saranno anche i padroni di casa della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, la Globo Banca del Frusinate Sora (altra compagine di Superlega) degli ex Scopelliti e Mauti e la Peimar Calci (matricola della serie A2) guidata in panchina dall’ex tecnico gialloblù Gulinelli.

Si comincia domani, giovedì 3 ottobre alle ore 17,30 con la semifinale che vedrà opposta la Bcc Castellana Grotte alla Globo Banca del Frusinate Sora. A seguire l’altra semifinale tra Vibo Valentia e Calci. Venerdì 4 ottobre, invece, alle ore 17,30 la finalina tra le due perdenti e alle ore 20 la finale tra le due vincenti.



Il torneo di Vibo non sarà l’ultimo test amichevole per la nuova Bcc Castellana Grotte di Mastrangelo, attesa tra giovedì 10 e sabato 12 ottobre al doppio confronto amichevole con la Sieco Service Ortona, prima in Abruzzo e poi in Puglia.



