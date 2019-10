Immagine: © Keith Weller Bari - Baresi sempre più salutisti tra discipline orientali e dieta bio 03/10/2019 Negli ultimi anni in Italia e nel mondo si assiste ad una svolta salutista. Sono sempre di più infatti gli italiani interessati alla salute che curano il benessere di corpo e spirito non solo attraverso la dieta ma anche attraverso esercizio fisico e pratiche di meditazione che favoriscono la lotta ai radicali liberi e l'allentamento dello stress. Un cambio di mentalità che coinvolge anche la Puglia, regione che, secondo quanto afferma un recente studio di Coldiretti, ha avuto un notevole incremento di prodotti bio e veg nella propria dieta con un un budget annuo per famiglia dedicato sempre più all'acquisto di cibo fresco e a Km 0. Un giro d'affari che in Italia smuove oltre 5,5 miliardi di Euro e che raccoglie sempre più adepti con un indice di crescita del 7% annuo (i prodotti “bio” o “veg” sono stati sdoganati persino dal paniere Istat).



In tema con la nuova ondata salutistica anche la ricerca sviluppata nel 2017 da un team di ricercatori dell'università di Bari insieme ai colleghi dell'Istituto Tumori di Milano che ha dimostrato come, in presenza di predisposizioni genetiche, una dieta sana ed equilibrata possa scacciare il rischio di sviluppare tumori. Lo stesso team ha poi anche formato delle cuoche che hanno riprodotto a casa le ricette anti cancro promosse dal team di studiosi baresi nell'ottica di uno studio su larga scala che coinvolga la sperimentazione a lungo termine tra alcune famiglie baresi selezionate.



Insieme ad un corretto iter alimentare i salutisti cercano l'elisir dell'eterna giovinezza anche in palestra. Fioccano infatti anche a Bari e provincia i corsi di yoga e altre discipline come il reiki e la meditazione zen che promettono di liberare il corpo dallo stress e trovare maggiore equilibrio e più costanza nella vita di tutti i giorni.





Cercando la ricetta per il benessere molti baresi non rinunciano a ritagliarsi alcuni momenti della loro giornata per dedicarsi alla pratica dello yoga, disciplina millenaria per la salute del corpo e dello spirito originaria dell'India, alla quale si stanno convertendo non solo le persone comuni ma anche professionisti e sempre più sportivi. Anche la scienza ha recentemente confermato quanto questa pratica possa indurre effetti benefici sul corpo e sullo spirito. Con maggiore flessibilità, equilibrio e forza arrivano anche maggiore consapevolezza di sé e allentamento dello stress, cambiamenti positivi riscontrabili anche dopo pochi minuti d'allenamento giornaliero. Una moda salutare che trova sempre nuove varianti come quella recentemente importata dall'oriente che vede i cani partecipare con i loro padroni alle sessioni di yoga.



Anche l'offerta turistica si è adeguata ai tempi proponendo pacchetti che uniscano vita in natura, yoga, cucina sana e relax. Sono tante le offerte degli operatori che mischiano ad esempio un'offerta di massaggi e relax tra saune e vasche idromassaggio, sezioni di yoga e meditazione e menu di chef stellati con alimenti ricercati e lontani dalle sfacciate abbuffate luculliane alle quali erano usi dedicarsi fino a qualche anno fa i baresi in vacanza. Il Centro Benessere Villa Camilla di Via Ciasca resta un punto di riferimento per i cultori dell'hammam e dei trattamenti del corpo e della pelle, anche la Spa spa Aveda di Torre Maizza offre da anni bagni turchi e vasche idromassaggio con pacchetti che uniscono ai classici trattamenti idrotermali, corsi di yoga e di tai chi. Ricetta simile a quella proposta da Vair, il centro benessere di Borgo Egnazia nel quale nel 2012 le star hollywoodiane Justin Timberlake e Jessica Biel celebrarono le loro nozze blindatissime a prova di paparazzi.



Tra Shiatsu, cure olistiche e discipline orientali s'inquadrava anche il Puglia Wellness Festival che dal 2014 al 2017 al Fortino Sant'Antonio, sul lungomare Imperatore Augusto, ha raccolto un numero considerevole di appassionati uniti dalla ricerca di uno stile di vita sano e che in qualche maniera ha fatto d'apripista ad altre iniziative simili come lo Shiatsu Festival che si è svolto tra lo scorso 18 e 25 settembre in occasione della settimana nazionale dello Shiatsu. Madrina della Kermesse promossa da Fisieo Rossana Tursi, maestra dell'arte giapponese del massaggio che prossimamente ospiterà a Bari anche il maestro Ohashi, fondatore dell'omonimo metodo di massaggio che terrà due seminari a Bari dedicati proprio ai problemi strutturali e alla lettura delle malattie del corpo (la diagnosi orientale secondo Ohashi).