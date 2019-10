4 ottobre - Presentazione del libro 'A un passo da te' di Giovanna De Crescenzo a Putignano (Bari) 04/10/2019 VENERDÌ 4 OTTOBRE A PUTIGNANO PRESENTAZIONE



DEL LIBRO “A UN PASSO DA TE”







Venerdí 4 ottobre 2019, alle ore 19:00, nella sala incontri della Biblioteca Comunale, in Corso Vittorio Emanuele, 65 a Putignano, l’associazione Carl Orff, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Putignano presenta il libro







“A un passo da te”



Di Giovanna De Crescenzo







Wip Edizioni







L’autrice ne parlerà Alessandra Pugliese, Stefano Ruocco e Maurizio Tarantino.







Ingresso libero.







IL Romanzo: una ragazza ricca di debiti e grattacapi gira l'Italia a bordo di una vecchia Fiat Panda, come "cerca storie" per conto di una casa editrice; una coinquilina (Blanca) con un segreto tra i più sconvolgenti e laceranti; una novantenne (Galatea) dirimpettaia e la sua vecchia gatta color caramello (Tabata); un lurido capo ufficio (Oronzo), sessualmente onnivoro, che schiaccia chiunque non coccoli le sue voglie; un uomo affascinante (Alexander Hand) conosciuto il giorno del colloquio e che ruba il cuore della protagonista.







L’autrice: Giovanna De Crescenzo, pugliese di nascita, è una nota e apprezzata conduttrice televisiva e radiofonica del sud Italia. ‘A un passo da te’ segna il suo esordio in campo letterario.



Artista poliedrica con un percorso partito da una piccola tv locale come anchorwoman e inviata per il tg; subito dopo speaker per radio Bari e Radio Puglia; inviata per un noto programma di Telenorba condotto da Michele Cucuzza e ora conduttrice di un programma musicale su Antenna sud.



Presentatrice ufficiale della ‘Nazionale attori e cantanti’, Giovanna è anche attrice in progetti con Maurizio Mattioli, Francesco Benigno e tanti altri nomi nazionali del panorama cinematografico.