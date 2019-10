Alberobello - Bibliocenter – Ex Conceria», aggiudicata la gara d’appalto 03/10/2019 Bibliocenter – Ex Conceria», aggiudicata la gara d’appalto



Il conto alla rovescia può ufficialmente iniziare. Presto Alberobello avrà la sua Biblioteca di comunità. E’ stato firmato nei giorni scorsi il contratto con l’impresa R.T.I. Space Spa mandataria del raggruppamento Space Bawer – Traetta che con determina n. 480 del 10.05.2019 si è aggiudicata i lavori per dell’appalto misto di forniture e lavori relativo alla realizzazione del Bibliocenter nella ex Conceria ad Alberobello. La sottoscrizione del contratto d’appalto è avvenuta nei giorni scorsi in esito alle verifiche di legge sull’aggiudicatario. I lavori, che inizieranno a breve, riguardano le opere edili e forniture di arredi e servizi finalizzati alla realizzazione di una biblioteca di comunità.



Il progetto «Bibliocenter - Ex Conceria» rientra nella graduatoria delle 100 iniziative finanziate dal programma regionale SMARTin Puglia - Community library che, per un investimento totale di 100 milioni di euro, assicurerà infrastrutturazione culturale all'intero territorio pugliese, attraverso una rete capillare e integrata di Biblioteche di Comunità. Al Comune di Alberobello è stato assegnato un finanziamento di 1.175.861,20 euro. La biblioteca di comunità assumerà gradualmente i lineamenti di una vera e propria Casa della Cultura dove si potranno tenere corsi di cultura generale, laboratori, dibattiti, conferenze, proiezioni, incontri musicali e letterari. Il luogo in cui, come centro di aggregazione e socializzazione per giovani e meno giovani, sarà conservato, divulgato e valorizzato il patrimonio storico, artistico e culturale di Alberobello. La Ex Concerta sarà completamente trasformata.



I lavori a farsi prevedono opere di risanamento delle murature del fabbricato e la realizzazione di tramezzature a piano terra dell’edificio multipiano al fine di organizzare gli spazi destinati a sala lettura, sala di musica e ludoteca. Sarà inoltre realizzata una scala esterna in acciaio. Completa l’intervento un allestimento di arredi, forniture tecnologiche e servizi multimediali. Saranno tanti i servizi offerti dalla nuova biblioteca: dall’accoglienza e orientamento, a servizi di lettura, consultazione, prestito e catalogazione nelle modernissime sale lettura che saranno dotate degli strumenti più avanzati.



Ci sarà un caffè letterario e poi sale conferenze, musica e ludoteca. Anche il giardino antistante sarà attrezzato per accogliere chi vorrà leggere un libro all'aria aperta o semplicemente passeggiare. La biblioteca potrà ospitare anche mostre ed eventi culturali e si presenterà adatta a ogni fascia d’età. La ludoteca/kidlab, ad esempio, sarà riservata ai bambini da 0 a 14 anni e avrà come obiettivo principale quello di avvicinare bambini e ragazzi alla storia locale, oltre che promuovere la formazione e l’apprendimento attraverso tecnologie innovative. Insomma la ex conceria diventerà un contenitore culturale di ampio respiro, luogo di socializzazione e di incontro.