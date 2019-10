Castellana (Bari) - PhilosophArs, i dettagli del programma dell’edizione 2019 03/10/2019 Definiti i dettagli del programma della seconda edizione di PhilosophArs - Festival della filosofia e delle arti umane ideato e organizzato a Castellana Grotte (Ba) dall’Associazione Turistico Culturale Legato a Mano, in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl e con il patrocinio di Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Studi Umanistici.

Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre 2019, sempre presso il Museo Speleologico Franco Anelli alle grotte di Castellana, nuovo appuntamento con la tre giorni dedicata alla filosofia e alle arti umane con lezioni magistrali tenute da filosofi, spettacoli musicali, teatrali e di arte.



PhilosophArs è rivolto ad un ampio target: dagli esperti ai semplici curiosi, con l’obiettivo di rendere la filosofia accessibile a tutti. Un percorso emozionale tra i saperi più alti che toccano l’animo umano facendone scoprire le sfumature più profonde.



“Educazione è Politica” è il filo conduttore dell’edizione 2019: tutto ruota attorno a Platone e alle sue idee nel festival che parla di Filosofia attraverso gli ambiti di Arte, Parola e Musica. Anche nel 2019 la direzione scientifica è affidata al Paolo Ponzio, direttore del Disum di Uniba.

Ricco il programma che si snoda nelle tre giornate, sempre equamente divise tra appuntamenti filosofici ed eventi di arte, spettacolo, musica e teatro.



Venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 19 in programma la presentazione del Festival con i saluti delle autorità e delle istituzioni. Sfumature d’arte nella prima giornata. Alle ore 19,30 la preside del Conservatorio San Niccolò di Prato, esperta di argomenti storico-artistici, autrice di numerose pubblicazioni e curatrice di diverse mostre didattiche in giro per l’Italia, Mariella Carlotti, relazionerà su “Politica e bene comune. Gli affreschi del Buon governo nel Palazzo Pubblico di Siena”.

Alle ore 21, uno tra i più apprezzati sandartisti italiani, Donatello Pentassuglia, con il suo spettacolo di sabbia dal titolo “Il mito della caverna”, accompagnato dalle letture di Pasquale D’Attoma.



Sabato 12 ottobre 2019, la serata si apre alle ore 19,30 con il dialogo tra Benedetta Saponaro, professoressa di Filosofia morale all’Università di Bari, e Stefano Semplici, docente di Etica sociale all'Università di Roma Tor Vergata su “Educare alla democrazia: significati e sfide”.

Alle ore 21 l’attesa esibizione di Alessandro Quarta, violinista e compositore salentino tra i più apprezzati al mondo in “Plays Astor Piazzolla”.



Domenica 13 ottobre 2019 toccherà al dialogo tra Giuseppina Strummiello, professoressa ordinaria di Filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di Bari, e Sabino Paparella, ricercatore e giornalista pubblicista, su “Praticare il mondo. Filosofia è politica” aprire l’ultima serata, sempre alle ore 19,30.

Alle ore 21, invece, Compagnia del Sole chiuderà l’edizione 2019 di PhilosophArs con “I numeri dell’anima”, spettacolo teatrale per la regia di Flavio Albanese, ispirato dal “Menone” di Platone.



Inizio delle serate sempre alle ore 19,30.

Prenotazione consigliata telefonando al numero 3387340867 o scrivendo alla mail legatoamano@gmail.com.

Ulteriori informazioni sui canali social facebook e instagram di PhilosophArs.

Hashtag ufficiale #philosophars