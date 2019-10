DAL 24 AL 27 OTTOBRE TORNA A LECCE IL FESTIVAL CONVERSAZIONI SUL FUTURO. 03/10/2019 LE PRIME ANTICIPAZIONI DEL RICCO PROGRAMMA CHE, COME OGNI ANNO, PROPORRÀ QUATTRO GIORNI DI INCONTRI, PROIEZIONI, CONCERTI E MOLTO ALTRO.



Da giovedì 24 a domenica 27 ottobre torna a Lecce il festival “Conversazioni sul futuro”, organizzato dall’associazione Diffondiamo Idee di Valore con il coordinamento di Gabriella Morelli, in collaborazione con numerosi partner pubblici e privati. Quattro giorni di incontri, proiezioni, presentazioni di libri, concerti disseminati in spazi pubblici, centri culturali, librerie, scuole della città per provare a raccontare con pluralità di linguaggi e di punti di vista il mondo contemporaneo e quello che verrà.



Lunedì 7 ottobre sarà svelato il programma completo del festival che proporrà circa 100 appuntamenti. Tra gli ospiti (ma l'elenco è ancora in aggiornamento e non mancheranno sorprese) il presidente del PROAM - Istituto brasiliano di protezione dell’ambiente Carlos Bocuhy, l'artista Michelangelo Pistoletto, il Premio Pulitzer David I. Kertzer, le famiglie del ricercatore Giulio Regeni e del fotogiornalista Andy Rocchelli, il direttore de L'Espresso Marco Damilano, la reporter libanese del New York Times Hwaida Saad, l'attivista iraniana Shayda Hessami, la pastry chef Isabella Potì, la segretaria dell'Associazione Luca Coscioni Filomena Gallo e la compagna di dj Fabo Valeria Imbrogno, il portavoce italiano Amnesty International Riccardo Noury, il Capitano di vascello della Guardia Costiera Sandro Gallinelli, il segretario nazionale dell'Usigrai Vittorio di Trapani, il presidente della Fnsi Giuseppe Giulietti, il presidente di Medici senza Frontiere Marco Bertotto, il giovane attivista nella campagna elettorale di Alexandria Ocasio Cortez, Gabriele Cirelli, il social media manager delle onoranze funebri Taffo Riccardo Pirrone, lo youtuber Alessandro Masala, l'astrofisico Amedeo Balbi, l'economista Andrea Boitani, il blogger Lorenzo Gasparrini, il genetista Guido Barbujani, lo scienziato Roberto Defez, l'autore di Superquark Paolo Magliocco, la curatrice di Fahrenheit Susanna Tartaro, i giornalisti Ernesto Assante, Carlo Bonini, Giuliano Foschini, Kamal Chomani, Riccardo Cucchi, Antonio Iovane, Gianni Barbacetto, Marina Lalovic, Marianna Aprile, Floriana Bulfon, le scrittrici Simona Toma e Valentina Farinaccio e le autrici del concorso letterario Lingua Madre, gli autori di Techetechete Achille Corea e Massimiliano Canè, il direttore de Il Post Luca Sofri, la direttrice de La Nazione Agnese Pini, le inviate Francesca Mannocchi, Marta Serafini, Annalisa Camilli, Amalia De Simone, i fotografi Giulio Piscitelli e Alessio Romenzi, il funambolo Andrea Loreni, il direttore del comitato scientifico del Museo del Vino a Barolo Tiziano Gaia e ancora Mauro Felicori, Ippolito Chiarello, Daniele Zovi, Federico Faloppa, Vera Gheno, Bruno Mastroianni, Christian Raimo, Pippo Civati, Flavia Piccinni, Carmine Gazzanni, David Puente, Antonio Pavolini e molti altri intellettuali, giornalisti, imprenditori, attivisti, blogger, ricercatori, musicisti, docenti universitari, scrittori, registi, artisti, comunicatori, designer, educatori, amministratori pubblici.



Le Officine Ergot, in collaborazione con Holm - Editoria e disegno e la redazione della rivista Lamantice, accoglieranno presentazioni e dibattiti su graphic novel, fumetto, giornalismo e design. Tra gli ospiti Roberto Gagnor e Francesco Artibani, sceneggiatori del mitico Topolino, lo scrittore Enrico Remmert con una lezione su "Alice nel Paese delle meraviglie", Samuel Granados, graphic editor "The Washington Post" che ragionerà su "Ripensare i media" con Carlo Lodolini e Marilisa Palumbo del Corriere della Sera, la disegnatrice Takoua Ben Mohamed e molti altri. Al Dajs - Città del Gusto torna anche quest'anno "Conversazioni sul food. Alimentare buoni propositi" con quattro appuntamenti interamente dedicati alle varie sfaccettature dell'enogastronomia con, tra gli altri, Elisabetta Moro, Marino Niola, Alessandro Giraudo e Domingo Iudice, Co-founder di Pescaria. Il Cinelab Giuseppe Bertolucci del Cineporto ospiterà, in collaborazione con Apulia Film Commission, una sezione interamente dedicata a film e documentari. Il Festival proporrà anche una serie di incontri su economia, finanza e innovazione al Sellalab, su ambiente e clima in collaborazione con il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, appuntamenti formativi accreditati dall'Ordine dei giornalisti, un articolato programma per i bambini e le famiglie a cura di Boboto in collaborazione con il progetto "Storie cucite a mano" (elezionato dall’impresa sociale Con i Bambini) e con la partecipazione della Fondazione Montessori Italia, un approfondimento sulle imprese culturali in collaborazione con il Distretto Produttivo Puglia Creativa, nell'ambito del progetto di cooperazione territoriale europea TRACES (finanziato dal programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020). Nei quattro giorni si terranno anche numerosi incontri in collaborazione con alcuni istituti superiori di Lecce e provincia. Ingresso libero. L'elenco di collaborazioni e partner è ancora in aggiornamento. Media Partner Rai Radio3, Left e RadioWau.



Il programma sarà pubblicato lunedì 7 ottobre sul sito

[url] www.conversazionisulfuturo.it [/url]e sui canali social del festival.

Ingresso libero