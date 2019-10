Aeroporti di Puglia e Wizz Air annunciano la nuova rotta da Bari a Iasi, in Romania 03/10/2019 NUOVA ROTTA WIZZ AIR BARI – IASI



• Tiziano Onesti, Presidente di Aeroporti di Puglia: “la collaborazione con Wizzair sta diventando fondamentale per la creazione di nuove interessanti opportunità verso l'intera area orientale del nostro continente”.



Bari, 3 ottobre 2019 – Aeroporti di Puglia e Wizz Air annunciano la nuova rotta da Bari a Iasi, in Romania, con volo inaugurale il 1° Agosto 2020. È già possibile prenotare i voli su wizzair.com o dall’app WIZZ con tariffe a partire da EURO 24,99* che includono un bagaglio da cabina di 40x30x20cm. Wizz Air offrirà oltre 735.000 posti sulle sue rotte a basso costo dall'aeroporto di Bari nel 2020.



Destinazione Giorni Volo inaugurale Tariffe a partire da*

Iasi Martedì, Sabato 1 Agosto 2020 EUR 24,99









Il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, ha dichiarato: “la nostra strategia che disegnerà lo sviluppo del traffico per il prossimo decennio, guarda con grande attenzione a quei mercati che possono esprimere consistenti volumi di traffico, anche di quelli non necessariamente legati ai flussi turistici. In questo scenario la collaborazione con Wizz Air si è dimostrata fondamentale per la creazione di nuove interessanti opportunità verso tutta l’area Est del nostro continente. Peraltro Iasi, seconda città della Romania per numero di abitanti dopo la capitale Bucarest, si trova in una posizione strategica rispetto a Moldavia e Ucraina, perciò capace di intercettare le esigenze di mobilità delle comunità di questi tre Paesi ormai stabilmente insediate nella nostra regione. Non sono da trascurare, tuttavia, le interessanti opportunità che la città, nota per la ricchezza dei propri insediamenti museali e culturali, può offrire ai pugliesi desiderosi di ampliare le proprie conoscenze”



Iasi, la capitale storica della Romania è chiamata la città delle centinaia di chiese. Situato nella regione storica della Moldavia, è la scelta perfetta per coloro che cercano una vacanza in una città ricca di secoli di creazioni architettoniche. I visitatori possono godere delle diverse risorse naturali della città, dei giardini botanici o del Parco Copou con il monumento più antico della Romania, l'Obelisco dei Leoni. Iasi è anche famosa per i suoi importanti edifici e i monasteri; il neogotico Palazzo della Cultura o il Monastero dei Tre Sacri Gerarchi meritano sicuramente una visita. Iasi è anche una vivace città universitaria: studenti provenienti da tutto il mondo rendono questo angolo della Romania davvero cosmopolita.



Andras Rado, Wizz Air Communications Manager, ha dichiarato: “Siamo lieti di aggiungere un'altra entusiasmante rotta da Bari a una destinazione perfetta per le vacanze in città. Iasi, questa città veramente cosmopolita della Romania orientale, ricca di risorse naturali culturali e diverse, è la più recente destinazione nella rete di Wizz Air da Bari. Siamo entusiasti di offrire costantemente ai nostri clienti maggiori opportunità di scoprire nuove ed eccitanti destinazioni in tutta Europa e oltre, sulla flotta aerea più verde del continente (**) abbinata alle tariffe basse di Wizz Air e ai servizi di alta qualità. Il team WIZZ non vede l'ora di accogliere i clienti vecchi e nuovi a bordo di uno dei propri aerei con un sorriso. ”



* Prezzo di sola andata, compresa la tassa di amministrazione. È inclusa una borsa per il trasporto (max: 40x30x20 cm). La borsa del carrello e ogni bagaglio registrato sono soggetti a costi aggiuntivi. Il prezzo si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com e sull'app mobile WIZZ. Il numero di posti ai prezzi indicati è limitato. ** Le emissioni di anidride carbonica di Wizz Air sono state le più basse tra le compagnie aeree europee a settembre 2019 (56,9 g / km / passeggero)



Aeroporti di Puglia

Aeroporti di Puglia gestisce in regime di concessione totale gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto-Grottaglie che costituiscono la Rete aeroportuale pugliese, la prima a essere designata in Italia recependo la Direttiva UE 2009/12, legge n. 27/2012 e in conformità al Piano nazionale degli aeroporti. La rete aeroportuale pugliese è un asset fondamentale per il sistema socio economico della regione. Nel 2018 gli aeroporti di Bari e Brindisi hanno accolto 7,5milioni di passeggeri che hanno usufruito di numerosi collegamenti con le principali destinazioni nazionali e internazionali. La rete aeroportuale pugliese rappresenta per standard di servizi e dotazioni infrastrutturali, un’eccellenza nel panorama italiano ed europeo, come confermato dalla designazione di Taranto-Grottaglie quale primo spazioporto italiano destinato ad accogliere voli suborbitali.