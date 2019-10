Nancy Dell’Olio, l’Ambasciatore Giuseppe Manzo e Luca Scandale Grande successo della Puglia alla manifestazione “Buenos Aires celebra Italia” 03/10/2019 Organizzata dal Governo di Buenos Aires ed Enit in collaborazione con Pugliapromozione, la Fondazione Notte della Taranta e Raiz Italiana



Buenos Aires, 3 ottobre 2019. “Vengo ogni anno in Puglia e mi piace tutta”. Lo ha affermato l’Ambasciatore d'Italia a Buenos Aires, Giuseppe Manzo, che ha apprezzato moltissimo ieri a Buenos Aires il concerto dal vivo della Notte della Taranta in occasione di Buenos Aires Celebra Italia, di cui la Puglia è ospite d’onore. Alla manifestazione, organizzata dal Governo di Buenos Aires ed ENIT dedicata alla cultura italiana, la Puglia ha portato domenica scorsa, in Avenida de Mayo, un’esibizione dal vivo dell’orchestra della Notte della Taranta, in occasione del mega-concerto nel cuore della metropoli argentina con 150.000 presenze stimate.



L’ambasciatore italiano ha incontrato la delegazione pugliese composta da Luca Scandale, Dirigente Pianificazione Strategica di Pugliapromozione, Nancy Dell’Olio, Ambasciatrice della Puglia nel mondo e Francesco Muciaccia di Pugliapromozione, alla cena multisensoriale dedicata ieri a 20 operatori e giornalisti di settore invitati da ENIT Buenos Aires nel ristorante italiano Cucina Paradiso, di proprietà del pugliese Donato De Santis, ambasciatore della cucina italiana nell'America Latina e star della televisione argentina. L'iniziativa, ideata dall'Ass. Molfettesi nel Mondo, è stata realizzata nell'ambito dell'avviso pubblico di Pugliapromozione dedicato alle associazioni dei pugliesi nel mondo ed ha riscontrato grande interesse negli ospiti presenti che hanno tutti confermato come la destinazione Puglia sia sempre più richiesta e presente nella offerta di tutti i t.o. sudamericani più importanti. L’Ambasciatore Manzo ha confermato il trend di crescita degli arrivi dei turisti argentini in Puglia anche nel 2019, grazie al crescente fenomeno del turismo delle radici che richiama sempre più giovani e anziani a riscoprire le proprie origini italiane: “Presenteremo il progetto di Turismo delle radici alla FIT– Feria Internacional de Turismo de America Latina, che si inaugura il 5 ottobre, e naturalmente daremo uno spazio speciale alla Puglia!”

Pugliapromozione partecipa alla FIT, i in programma dal 5 all’8 ottobre con uno spazio espositivo brandizzato Puglia in area ENIT, Padiglione Italia. Progetto Promozione. La FIT di Buenos Aires è una fiera dedicata alla creazione di opportunità di business con tutti i paesi del Sudamerica e non solo con l’Argentina: conta oltre 30mila presenze fra gli operatori di settore e 65mila visitatori.

Nella giornata di martedì la delegazione pugliese aveva incontrato il console Riccardo Smimmo sul tema delle comunità pugliesi in Argentina e sulle nuove prospettive offerte dal turismo di ritorno, mentre lunedì scorso la destinazione Puglia è stata presentata a 50 operatori turistici e giornalisti argentini invitati da ENIT. Gli operatori hanno mostrato interesse per i viaggi delle radici e per il prodotto enogastronomico e il turismo esperienziale sul quale ENIT Buenos Aires ha puntato con un progetto dedicato (Italia sentieri dell'anima: sapori, suoni, spiritualità, storia).