6 ottobre - Magic Land | Nel mondo della fantasia - Bari 06/10/2019 Domenica 6 ottobre 2019 | ore 10.30 | Teatro AncheCinema BARI (Corso Italia 112)



Domenica 6 ottobre alle 10.30 al Teatro AncheCinema di Bari verrà inaugurata una stagione dedicata alle famiglie con l’evento MAGIC LAND NEL MONDO DELLA FANTASIA. L’evento prevede animazione per i più piccoli, bolle di sapone e mini spettacoli musical assolutamente da non perdere con i personaggi Elsa, Anna, Spiderman, Jasmin e tanti altri. La stagione per famiglie è promossa dalla compagnia ETOILE ACADEMIE I DANZATTORI PUGLIA in collaborazione con AncheCinema e prevede undici eventi da ottobre a maggio, anche con formula abbonamento. La stagione prevede spettacoli, pranzi con mini show, feste a tema e tanto altro. Durante l’evento inaugurale saranno disponibili gli abbonamenti alla stagione.



Con questo progetto dedicato alle famiglie e ai bambini AncheCinema intende offrire momenti di spettacolo e gioco che possano coinvolgere grandi e piccini attraverso i personaggi cinematografici più amati, le loro storie e l’arte del musical.



La compagnia I DANZATTORI PUGLIA nasce all’interno dell’Accademia di spettacolo ETOILE ACADEMIE dall’esigenza di valorizzare i giovani talenti della scuola, il loro percorso formativo e la loro passione per lo spettacolo. La direzione artistica della compagnia è affidata a Ella Console Petrelli e Monica De Giuseppe come musical coach e aiuto regia.



La compagnia vanta un cast di giovani dai 6 ai 30 anni ed è alla continua ricerca di giovani cantanti, attori e ballerini. Sono numerosi gli spettacoli ed eventi realizzati in tutta la Puglia dal 2013 con grandissima risposta di pubblico. Tantissime le favole a cui la compagnia si è ispirata e che ha messo in scena come musical, tra cui: Fronzen, La Bella e la Bestia, Ariel e molte altre ispirate alle storie più amate dai bambini.



Biglietti disponibili al botteghino e online qui: http://bit.ly/MagicLand1 | INFO e PRENOTAZIONI SMS/WhatsApp 329 611 22 91 / Parcheggi MetroPark Corso Italia 138 + GestiPark Battisti BARI