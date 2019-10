Da Monte Sant’Angelo a Matera, partito dalla Città dei due Siti UNESCO il progetto In bici tra i Siti UNESCO 04/10/2019 Da Monte Sant’Angelo a Matera, partito dalla Città dei due Siti UNESCO il progetto “In bici tra i Siti UNESCO e i Parchi della Puglia e Basilicata”



Giovedì 3 ottobre, a Monte Sant’Angelo, ha fatto tappa il progetto “In bici tra i Siti UNESCO e i Parchi della Puglia e Basilicata” con la visita del Segretario generale della Commissione Nazionale Italiana Unesco, Vicenti.



Dalla Foresta Umbra a Matera. 350 km in bicicletta nei Parchi e nei Siti UNESCO di Puglia e Basilicata, tra paesaggio e infrastrutture. È il progetto promosso dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia e il Polo Museale della Puglia in cooperazione con la Commissione Nazionale UNESCO, la Regione Puglia, il Politecnico di Milano e altre istituzioni pubbliche e private.



Nel pomeriggio, infatti, il Sindaco Pierpaolo d'Arienzo e il Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano Pasquale Pazienza hanno accolto presso il Santuario di San Michele Arcangelo (Patrimonio UNESCO nel Sito seriale “I Longobardi in Italia) la delegazione che dal 3 al 7 ottobre attraverserà i 5 Siti UNESCO tra la Puglia e la Basilicata, i 2 parchi nazionali e i 2 parchi regionali. Partiti proprio da Monte Sant’Angelo – con la visita ai suoi due Siti UNESCO, la Foresta Umbra e il Santuario – il “gran tour” attraverserà gli altri Siti UNESCO della Puglia, Castel del Monte e Alberobello, per giungere poi a Matera, Capitale europea della cultura 2019.



