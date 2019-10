Giovanni Pomarico Trani - Bando ‘Orizzonti Solidali 2019’ della Fondazione Megamark: quattro i progetti vincitori in provincia di Bari 04/10/2019 Trani, 4 ottobre 2019 – Sono quattro i progetti vincitori nella provincia di Bari della ottava edizione del bando di concorso ‘Orizzonti Solidali’ - promosso dalla Fondazione Megamark di Trani in collaborazione con i supermercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila, destinato al terzo settore pugliese e che quest’anno ha visto la partecipazione di 295 progetti.



L’associazione Aperto per ferie di Palo del Colle con l’iniziativa ‘AndiAMO a giocare’ provvederà alla riqualificazione dell’atrio esterno dell’oratorio del quartiere Spirito Santo della città per permettere ai bambini e alle famiglie della zona di usufruire di uno spazio di aggregazione ludica e sociale. L’associazione Dalla Luna di Bari con il progetto ‘Voglio andare lontano’ realizzerà una academy di formazione nel settore food and beverage rivolta a 30 giovani con disturbi pervasivi dello sviluppo e altre disabilità cognitive con l’obiettivo di trasmettere abilità pratiche e professionalizzanti finalizzate al loro inserimento socio-lavorativo. L’associazione Anto Paninabella OdV di Bari grazie all’iniziativa ‘GrowUp!’ creerà un’app per permettere ai ragazzi di svolgere un test sull’autostima in un’ottica di prevenzione del disagio giovanile adolescenziale. Infine, l’associazione Acto di Bari con il progetto ‘#veniAMOdaTe’ raggiungerà a bordo di una unità mobile gli istituti penitenziari di Puglia e Basilicata per prestare un servizio di prevenzione oncologica per le donne carcerate.



Oltre ai quattro progetti che saranno realizzati nel barese, la Fondazione Megamark ne ha finanziati due nelle province della Bat, di Foggia e di Lecce, uno a Brindisi e uno a Taranto, per un totale di 12 iniziative che beneficeranno di oltre 260 mila euro.

«Altre 12 idee del terzo settore che escono dal cassetto e divengono realtà – dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark –. Quello del volontariato è un mondo in fermento che ha bisogno di un aiuto immenso per realizzare quanti più sogni possibile e noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di ascoltarlo e supportarlo. La grande novità di quest’anno è che, tra questi 12 stupendi progetti, alla fine incoroneremo il più riuscito omaggiando l’associazione con un premio extra».

Il prossimo appuntamento è previsto per il 9 febbraio al Teatro Team di Bari con il consueto spettacolo di beneficenza e la presentazione delle 12 associazioni, onlus e cooperative sociali pugliesi vincitrici di ‘Orizzonti Solidali 2019’.

L'elenco dei progetti vincitori è disponibile sul sito www.fondazionemegamark.it.