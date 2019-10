Giornate Nazionali della Speleologia 2019, questo weekend anche la Puglia svela i suoi tesori sotterranei 04/10/2019 Il 5 e 6 ottobre tornano le Giornate Nazionali della Speleologia, ideate dalla Società Speleologica Italiana per dare la possibilità, a curiosi e appassionati di ogni età, di scoprire cosa si cela “oltre la soglia del buio”, la bellezza del mondo sotterraneo e l’importanza della sua tutela. Visite guidate, laboratori, mostre fotografiche e dimostrazioni saranno aperte al pubblico in tutta Italia, grazie alla collaborazione dei gruppi speleologici locali, l’Associazione Grotte Turistiche Italiane, il Club Alpino Italiano e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. In Puglia diverse iniziative nella provincia di BAT, BARI, Brindisi e Lecce.

Bologna, 4 ottobre 2019 – “Venite a conoscere la nostra passione!” è l’invito e slogan delle Giornate Nazionali della Speleologia che si celebreranno il 5 e 6 ottobre in tutta Italia, un’occasione unica per esplorare il mondo sotterraneo, scoprire cosa si cela oltre il buio e comprendere perché è fondamentale salvaguardarlo.

Nate per volontà della Società Speleologica Italiana in collaborazione con l’Associazione Grotte Turistiche Italiane (AGTI), il Club Alpino Italiano (CAI) e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), le giornate nazionali della speleologia sono aperte ai curiosi e agli appassionati di tutte le età, anche senza alcuna esperienza speleologica. Il prossimo weekend, infatti, vari gruppi speleologici locali saranno impegnati su tutto il territorio nazionale in visite guidate, mostre fotografiche, escursioni in grotta, prove di discesa e risalita su corda con attrezzatura speleologica, laboratori e attività ludiche per i più piccoli. In Puglia sono numerosi gli appuntamenti previsti nella provincia di BAT, Bari, Brindisi e Lecce.



Calendario Iniziative

Ruvo di Puglia (BAT) – Gruppo Speleologico Ruvese

4-6 ottobre Palazzo Caputi : mostra fotografica “Fotografia in cammino: lame e grotte, le vie dell’acqua”

5 ottobre pomeriggio dimostrazioni di progressione su corda, laboratori ludico-didattici per grandi e piccoli, simulazione grotta per i bambini, proiezione foto e video, racconti e curiosità

info: 3475533179 – speleoruvo@gmail.com

Andria (BAT) – Gruppo Speleologico Ruvese

5-6 ottobre ore 9.30-13 visita guidata alla Chiesa rupestre di Santa Croce, a cura degli alunni del IISS Lotti-Umberto I.

info: dott.serronem@gmail.com

Castellana Grotte (BA) – Gruppo Puglia Grotte

6 ottobre ore 10

Escursione presso i rami laterali delle grotte di Castellana, solitamente chiusi al pubblico. L’accompagnamento prevede approfondimenti e momenti di dibattito sulla passione per la speleologia e sulla tutela degli ambienti ipogei.

info segreteria@gruppopugliagrotte.it



Ostuni (BR) – Gruppo GEOS Ostuni

Sabato 5 ottobre Escursione aperta a tutti nella grotta non turistica “Grotta delle Volpi”.



Domenica 6 ottobre,

- Casa del Parco dune costiere

Ore 16.00-20.00 Laboratorio di costruzione delle Batbox, la casa dei pipistrelli

Ore 20.00-21-30 Presentazione del Libro di Pier Paolo de Pasquale “I Pipistrelli dell’Italia meridionale”

Ore 21.30 Tra gli uliveti in cerca dei pipistrelli

- Villa Comunale di Ostuni

Ore 09.30-13.00 e 14.30-17-00 Giochi speleo per ragazzi e Bambini (Max. 16 Anni)

Mostra Fotografica: “Ostuni sotterranea e Il parco delle dune costiere”

Per info e prenotazioni: tel 338 9095849 (Francesco) geospeleo1@gmail.com

Lecce – Gruppo Speleologico Leccese ‘Ndronico

6 ottobre ore 9-12 Villa comunale. Apertura straordinaria del rifugio antiaereo della II Guerra Mondiale ancora integro e accessibile. Durante la visita gli speleologi descriveranno l’affascinante storia della cavità artificiale che conserva un pezzo di storia della città di Lecce ancora poco conosciuta anche ai suoi abitanti. Per la visita verranno forniti ai partecipanti i caschi dotati di impianto di illuminazione. I partecipanti dovranno essere dotati di abbigliamento e calzature comode e/o di un cambio di vestiario (possibilità di sporcarsi). La visita è aperta a persone di età compresa tra i 6 e i 99 anni; i minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto di riferimento. Info 329 3791785

Barbarano del Capo (LE) – Gruppo Speleologico Tricase

6 ottobre ore 10.00 presso la grotta “Vora Grande”, dimostrazione di progressione speleologica verticale, Informazioni sulla formazione ed evoluzione dei fenomeni carsici, mostra fotografica del sottosuolo salentino.

Info: al 3405742559

Acquarica del Capo (LE) – Gruppo Speleologico Tricase

6 ottobre

- ore 15.30 Speleo-experience. I partecipanti avranno la possibilità di visitare una grotta speleologica accompagnati da esperti.

Prenotazione obbligatoria entro il 4/10 al 3405742559

- ore 18: Visita a Santa Maria della Grotta, bellissima grotta carsica che documenta un millennio di passaggi di visitatori che hanno lasciato un imponente patrimonio epigrafico sulle sue pareti. La grotta non presenta particolari difficoltà di progressione.

Max 25 partecipanti, prenotazione obbligatoria al 3405742559

Per maggiori info sulle Giornate Nazionali della Speleologia visita il sito http://www.giornatedellaspeleologia.it