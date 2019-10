Angelo Leo Lecce - Max Racing equipaggi al 24 Rally del Molise 04/10/2019 LOTTA DI CLASSE AL 24° RALLY DEL MOLISE



Il 5 e 6 ottobre a Campobasso, nell’ultimo appuntamento della Coppa Italia Rally ACI 7ma zona, tre equipaggi Max Racing puntano al risultato per la vittoria delle rispettivi classi.

Lecce, 4 ottobre 2019 – Tre classi, tre titoli: al 24° Rally del Molise, ultimo appuntamento della Coppa Italia Rally ACI Sport di 7ma zona, in programma il 5 e il 6 ottobre prossimi nel territorio di Campobasso, la flotta della scuderia Max Racing si schiera con tre equipaggi, leader della classifica di Coppa nelle rispettive classi, con l’obiettivo di portare a casa tre successi.

In A6, l’equipaggio leccese composto dal 30enne Marco Liguori e dal 45enne Andrea Centonze, dopo la buona prestazione registrata al Rally Porta del Gargano, si presenta alla competizione organizzata dall’Automobile Club Molise a bordo di una Citroen Saxo Vts per fissare la vittoria stagionale di classe.

Nella Racing Start 2000, categoria combattuta ed apertissima per una differenza in classifica di pochi punti, correranno su Peugeot 206 Gti RS i leccesi Marco Campa, di 25 anni e Andrea Maggio (27), reduci dal positivo debutto assoluto al Rally del Salento e dall’ottimo esordio fuori casa al Gargano.

Con alle spalle il bel risultato al Rally del Salento, punta alla sua classe in Racing Start il 34enne leccese Angelo Leo, in gara su una Citroen Saxo vts RS, con alle note Roberto De Maggi, 53enne di Teramo.

Il programma della manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Molise, inizierà domani, sabato 5 ottobre, con partenza della PS “ACI MOLISE SHOW – Trofeo Giuseppe Matteo”, di 3 km, fissata alle ore 20:00. Domenica 6 ottobre si disputeranno le restanti otto Prove Speciali: “Busso” di 6,20 km (primi passaggi ore 8:29; 14:43 e 17:12), “Bosco Macera”, di 10,15 km (9:13; 16:28 e 18:21) e Castelpetroso, di 7,45 km, (11:35 e 13:39). L’arrivo delle vetture, con successiva premiazione dei vincitori, è fissato alle ore 19:00 sul podio allestito in viale Vittorio Emanuele.