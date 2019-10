[PHOTOGALLERY] Presentata la stagione 2019 – 2020 del “Curci” di Barletta. A teatro anche la notte di San Silvestro 04/10/2019 TEATRO Alessio Boni e Omar Pedrini, Lello Arena, Alessandro Preziosi, Leo Gullotta, Dino Abbrescia, Gabriele Cirilli, Geppi Cucciari, Pif, Lillo e Greg, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, The Opera Locos, Sergio Rubini e Luigi Locascio, Elena Radonicich e Peppino Mazzotta, Gigio Alberti con Barbara Bobulova e Antonio Catania, Giovanni Esposito, Valerio Santoro, Valeria Angelozzi, Elena Cotugno del Teatro dei Borgia.

DANZA Balletto di Roma; Compagnia Abbondanza/Bertoni; MM Contemporary Dance Company. Poi Musica e Teatro Ragazzi





Barletta, venerdì 4 ottobre 2019 – Un cartellone ricco, variegato e coinvolgente, in grado di avvicinare pubblici diversi e di portare la città di Barletta a vivere la magia e l’emozione che solo il teatro può dare. Con questo proposito l’Amministrazione comunale, con il coordinatore del progetto artistico del “Curci”, Fabio Troiano, e il Teatro Pubblico Pugliese, ha disegnato un cartellone di spettacoli unico per la stagione 2019/2020 che abbraccia prosa, danza, musica e spettacoli per famiglie.

Una scelta dettata anche dalla volontà di far tornare il teatro a svolgere la sua triplice funzione: culturale, educativa e di intrattenimento attraverso una scelta di spettacoli variegata che fa spazio a più generi e a diversi gusti, che guarda verso il pubblico perché sempre più spettatori, soprattutto i giovani, si sentano coinvolti e interessati.

“Quello che presentiamo è un cartellone straordinariamente interessante che risponde ai gusti e alle aspettative della città, compresi i giovani”, ha detto il sindaco, Cosimo Cannito. “Sono per questo molto soddisfatto – ha aggiunto il primo cittadino - del lavoro che sta facendo il direttore artistico Troiano, il quale ha saputo interpretare al meglio le aspettative che avevamo, lavorando al meglio per offrirvi le opportune risposte, motivo per cui vorremmo andare avanti con la sua direzione anche per il prossimo anno”. “Fra le iniziative che più mi colpiscono – ha concluso Cannito – oltre al coinvolgimento dei giovani e agli incontri con gli artisit, il fatto che ci sarà uno spettacolo la notte di Capodanno, io ci sarò e dal teatro farò gli auguri alla città per il nuovo anno”.

“Il teatro è un luogo che tutti devono avere la possibilità di frequentare e in cui tutti devono avere il modo di entrare – ha dettto Fabio Troiano - e il senso di questo cartellone è proprio questo, cercare di avvicinare il più possibile quel pubblico che altrimenti passerebbe oltre”. “Ecco perché – ha aggiunto il direttore artistico - ci sono volti e attori più noti, e tutti sono artisti straordinari”.

Troiano ha riferito anche del suo legame con “Curci”, “un teatro meraviglioso”, lo ha definito, ricordando l’incontro con quel luogo, “molto bello, avuto grazie a un regista del posto, Gianpiero Borgia, col quale abbiamo portato in scena due spettacoli”.

Dopo le anticipazioni comunicate al pubblico il 19 giugno scorso, oggi, sindaco, direttore artistico, insieme al presidente del Teatro pubblico pugliese Giuseppe D’Urso, alla dirigente del Settore Cultura Santa Scommegna, alla presidente della Commissione Cultura Stella Mele e al responsabile della stagione musicale Francesco Monopoli, hanno presentato l’intera programmazione.

Ad aprire la stagione il prossimo 31 ottobre sarà uno spettacolo fuori abbonamento, il reading poetico – musicale “66/77” di Alessio Boni e Omar Pedrini. Fra le peculiarità del cartellone costruito per Barletta risalta poi il ritorno della sezione dedicata al comico, “Ridiamoci su!”, il giovedì, con quattro spettacoli, “Mi piace… di più”, con Gabriele Cirilli (26 marzo); “Perfetta”, con Geppi Cucciari (12 febbraio); “Momenti di trascurabile (in) felicità” con Pif (25 gennaio) e Lillo e Greg con “Gagmen” (16 aprile).

Novità assoluta della stagione 2019/2020 sarà lo spettacolo di Capodanno, che andrà in scena a San Silvestro, per tutti coloro che vorranno festeggiare il passaggio fra il vecchio e il nuovo anno a teatro in compagnia di Dino Abbrescia con “Raccondino” (30 – 31 dicembre).

L’appassionante e intrigante “La camera azzurra” porterà sul palcoscenico del “Curci” il direttore artistico Fabio Troiano (17 – 18 –

19 gennaio). Un recital unico, che ripercorre i più grandi classici del melodramma, ma in chiave comica, sarà quello dei “The Opera Locos” da Barcellona (13 – 14 – 15 marzo), mentre torna sulla scena il Teatro dei Borgia con Elena Cotugno in “Il bruto. Appunti per MM Kabarett” (29 – 30 aprile e 1° maggio); i classici con “Miseria e Nobiltà”, con Lello Arena, (21 – 22 – 23 febbraio), Alessandro Preziosi con lo spettacolo “Van Gogh” (14 – 15 – 16 febbraio), Leo Gullotta con “Pensaci Giacomino”

(10 – 11 – 12 gennaio), “Dracula” con Sergio Rubini e Luigi Locascio (13 – 14 – 15 dicembre).

E ancora, Elena Radonicich e Peppino Mazzotta con “L’onore perduto di Katharina Blum” (22 – 23 – 24 novembre); “Anfitrione” con Gigio Alberti, Barbara Bobulova, Antonio Catania, Giovanni Esposito, Valerio Santoro, Valeria Angelozzi (31 gennaio – 1 – 2 febbraio).

Per la Danza apre la sezione “Io, Don Chisciotte, di Fabrizio Monteverde

(9 gennaio), in esclusiva regionale insieme a Bari, un titolo classico firmato da uno dei più grandi coreografi italiani ed eseguito dal Balletto di Roma, storica formazione già ospite con molto successo in altre stagioni del Curci di Barletta. Vede in scena una composizione coreografica inedita, particolare, contemporanea, una trasposizione del romanzo di Cervantes in una ambientazione contemporanea. Uno spettacolo nuovo che ha debuttato a Civitanova danza festival questa estate. A seguire uno spettacolo bello e poetico, “La morte e la fanciulla”, di Abbondanza Bertoni (29 febbraio), un grande ritorno della compagnia a Barletta dopo che incantò il pubblico nella sezione famiglia con “Romanzo d'infanzia” e che dopo tanti anni porta in scena una composizione per la sezione serale con una proposta dalle partiture classiche che, a dispetto del titolo, è un inno alla vita, all’amore che risolleva dalla condizione della perdita. Chiude un gradito ritorno: MM Contemporary Dance Company (21 marzo), con una delle produzioni di più grande successo che ha debuttato la scorsa stagione, la serata “Gershwin Suite/Schubert Frames”, due partiture coreografiche; la prima su Schubert è firmata dal barlettano Enrico Morelli, la seconda da Michele Merola, su Gershwin, festosa e coinvolgente.

Quattro gli spettacoli per famiglie inseriti nella programmazione. Si inizia il 5 gennaio con “Il Giro della Piazza”, spettacolo ciclo-comico.

Si prosegue sabato 8 febbraio con “Pulgarcito”; domenica 1° marzo con “Anastasia” e domenica 29 marzo con “The Wolf. Cappuccetto Rosso” (Eolo 2019). Non mancherà anche quest’anno, poi, il ricco calendario di matinée per le scuole, dall’infanzia alle superiori.

Infine, per la sezione concertistica e musicale, a cura dell’associazione Cultura e Musica G.Curci, alla sua 36esima edizione, gli appuntamenti in programma sono: “Concerto di Capodanno – La famiglia Strauss” (29 dicembre); “Rosso Napoletano – Musical” con Serena Autieri

(6 gennaio); “Da Mozart…a Piazzolla” con Manuel Barrueco, Cesare Chiacchiaretta & I Solisti Aquilani (26 gennaio); “Aguas – Live Tour”

con Omar Sosa, Yilian Cañizares, Gustavo Ovalles (9 febbraio); “Alice in Wonderland e le geometrie del sogno” (7 marzo); Enzo Avitabile con i Bottari di Portico & Black Tarantella Band (22 marzo); “I Cavalli di Monsignor Perrelli” con Peppe Barra e Lamberto Lambertini (28 marzo); “Abbadream – The ultimate Abba Tribute Show” di Abba Celebration (5 aprile). Ultimi tre appuntamenti sono “Controcorrente Tour” di Eugenio Bennato (19 aprile); “Opera Buffa! Il flauto magico e cento altre bagatelle…” (26 aprile) e, infine, l’Orchestra Filarmonica Italiana per il Premio Mauro Paolo Monopoli in un concerto sinfonico dei finalisti del 23° concorso pianistico internazionale con “I grandi concerti per pianoforte e orchestra” (17 maggio).



Campagna abbonamenti e vendita biglietti A partire dal 14 ottobre ci sarà la possibilità per i vecchi abbonati di usufruire della prelazione nella sottoscrizione degli abbonamenti per la nuova stagione.

Sarà invece possibile abbonarsi ex novo a partire dal 21 ottobre; Per i biglietti per i singoli spettacoli, il botteghino sarà operativo a partire dal 18 novembre, mentre i biglietti dello spettacolo di Alessio Boni e Omar Pedrini, del 31 ottobre, si possono acquistare a partire dal

7 ottobre sul circuito Vivaticket e dal 14 ottobre anche al botteghino del “Curci”.







TEATRO PUBBLICO PUGLIESE

Stagione Teatrale di Barletta 2019/2020







31 ottobre – fuori abbonamento

66/67

Un concertato di Alessio Boni e Omar Pedrini

e con

Stefano Malchiodi – batteria, Larry Mancini- basso, Carlo Poddighe - tastiere

testi ALESSIO BONI e NINA VERDELLI



Questo è uno spettacolo che nasce da un’amicizia e da una serie di coincidenze. A dividere me e Omar Pedrini è solo un anno ( io sono del 1966, lui del 1967, da qui ci siamo scambiati i sogni: io, da piccolo, avrei voluto fare la rockstar, Omar l’attore. Forse i nostri desideri incompiuti ci hanno dato la spinta per creare questo spettacolo. Cresciuti con gli stessi riferimenti musicali, siamo entrambi convinti che alcuni canzoni siano poesie. Poesie spesso perdute, perché i testi sono per la maggior parte in inglese e non tutti li comprendono. Lo scopo di questo. Concertato è di raccontare il contesto, spiegare il testo di una

canzone, per poi farlo apprezzare a pieno con musica e canto. L’augurio è che campendo di più, si gusti di più.



PROSA



22- 23- 24 novembre 2019

Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Catania

Elena Radonicich, Peppino Mazzotta

L’ONORE PERDUTO DI KATHARINA BLUM

con Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Maria Grazia Plos

scene Domenico Franchi

luci Pasquale Mari

regia FRANCO PERÒ



L’irreprensibile e prude segretaria Katharina Blum incontra ad un ballo di carnevale Ludwig Götten, un piccolo criminale, sospetto terrorista. Trascorre la notte con lui e l’indomani, non del tutto consapevole della situazione, ne facilita la fuga. Katharina viene brutalmente interrogata dalla polizia con la quale collabora solo in parte. Nel frattempo la stampa scandalistica, attraverso lo spietato giornalista Werner Tötges, violando ripetutamente la privacy di Katharina e manipolando le informazioni raccolte, ne fa prima una complice del bandito e poi una vera e propria estremista.





PROSA



13-14-15 dicembre 2019

Nuovo Teatro

Luigi Lo Cascio, Sergio Rubini

DRACULA

adattamento teatrale di Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi

progetto sonoro G.U.P. Alcaro

scene Gregorio Botta

regia SERGIO RUBINI



Dracula è prima di tutto un viaggio notturno verso l’ignoto. Un viaggio tra lupi che ululano, grandi banchi di foschia, e cavalli dalle narici infuocate. Ai bordi della strada numerose croci. A compiere il viaggio è il giovane procuratore londinese Jonathan Harker, incaricato di recarsi in Transilvania per curare l’acquisto di un appartamento a Londra da parte del Conte Dracula. Il giovane avvocato non sa la sciagura che lo attende ma immediatamente, appena ha inizio il suo viaggio, si ritrova avvolto in un clima di mistero e di scongiuri. Una realtà malata dove sarà impossibile spezzare la tensione e da cui sembrerà impossibile uscirne vivi. Perché di quell’oscurità ogni individuo è portatore e il racconto di Dracula ci offre l’opportunità di scoperchiare il mostro che si cela in ognuno di noi mettendoci a confronto con i nostri piú profondi e ancestrali misteri.



CONCERTISTICA /Associazione Cultura e Musica "G.Curci"



29 dicembre 2019 / porta ore 18,00 inizio ore 18,30

Orchestra Filarmonica Statale Ucraina

CONCERTO DI CAPODANNO

La Famiglia Strauss

direttore VYACHESLAV REDYA



Il Concerto di Capodanno rappresenta uno dei momenti più attesi della prestigiosa Stagione Concertistica Internazionale organizzata dall'Associazione Cultura e Musica "G.Curci". Ogni anno una Orchestra e un Direttore di Prestigio Internazionale, si avvicendano nella rappresentazione di uno degli appuntamenti musicali più amati dal grande pubblico.Il fascino della tradizione viennese, con il suo messaggio beneaugurante, rivive così con nuove e sempre diverse emozioni nello splendido scenario del Teatro Curci, riportandoci magicamente nell'atmosfera della "Felix Austria". I Valzer e le Polke della famiglia Strauss, riecheggiano per tutti come un grande Inno alla Pace tra i popoli, in un messaggio augurale che travalica ogni confine. Una grande musica amata sia da musicisti del calibro di Brahms e Wagner, sia dal pubblico di ogni età che lietamente applaude durante l'immancabile "Marcia di Radetzky" accompagnando l'Orchestra. Una danza che da estrazione popolare, prima, e poi, borghese, diviene aristocratica e si eleva al livello del tradizionale sinfonismo viennese. Un appuntamento immancabile premiato ogni anno da un successo di pubblico straordinario e che regala sempre emozioni indimenticabili.



PROSA



30 - 31 dicembre 2019 - fuori abbonamento

Auroom

Dino Abbrescia

RACCONDINO

direzione artistica Manuel Bozzi

regia SUSY LAUDE



Raccondino è uno spettacolo autobiografico, comico, cosmico, tragicomico… tragicosmico!

Lo spettacolo nasce dal desiderio di Dino di raccontare se stesso attraverso i propri personaggi. Figure fantastiche incredibilmente premonitrici spesso drammaticamente reali che si accavallano alla vita personale, che si ancorano al passato, al vissuto. I racconti di Dino partono dalla sua Bari, dalla sua infanzia in cui sembra quasi normale condividere la camera da letto con le nonne. Dino cresce tra valori solidi impartiti dal padre poliziotto, un po’ di terrena ambizione, altrettanta impeccabile educazione e sogni. Sogni di rock’n’roll.





DOMENICA CON LE FAMIGLIE



domenica 5 gennaio

Madame Rebine'

IL GIRO DELLA PIAZZA

Spettacolo ciclo-comico

di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli

e Alessio Pollutri

scenografia Biro

costumi Cristian Levrini

regia e drammaturgia MARIO GUMINA

co-produzione Manicomics Teatro

M.Hess Producteur



Gentili signore e signori buonasera e benvenuti al Giro della piazza. Un percorso ciclistico insidioso che negli anni ha visto lo sbocciare di atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista tre promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello ma soprattutto bello o Tommaso, il ciclista dal grande naso? Per scoprirlo non resta che scendere in piazza e fare il tifo per il vostro preferito.

Una commedia circense che celebra l’impegno attraverso una gara rocambolesca, comica e coinvolgente.



MUSICA/Associazione Cultura e Musica "G.Curci"



6 gennaio 2020/porta ore 20,45 inizio ore 21,15

Engage

Serena Autieri

ROSSO NAPOLETANO - Musical

Quattro giornate d’Amore

con Benedetto Casillo e Maria Del Monte

Direzione Musicale Enzo Campagnoli

Coreografie Bill Goodson Scenografie Roberto Crea

Costumi Concetta Iannelli Lighting Design Luigi Ascione

Scritto e diretto da VINCENZO INCENSO



Un cast di 20 attori, cantanti e ballerini, portano in scena il primo musical ambientato durante le Quattro Giornate di Napoli. Serena Autieri raccoglie il canto di libertà di un popolo che armato solo del suo orgoglio e della sua geniale creatività, ispirato dalla forza inarrestabile del suo Vulcano, durante le Quattro Giornate di Napoli insorse contro l’oppressione per salvare i suoi figli e la sua ricca e gioiosa identità. Dodici personaggi e un grande corpo di ballo gravitano tra le rovine di una Napoli allo stesso tempo contingente e fuori dal tempo, che in una sorta di astrazione temporale parla e partecipa, come un coro greco, per bocca dei suoi muri, dei suoi vicoli e dei suoi sotterranei. Rosso è il colore dell’amore, della passione, della superstizione, del pomodoro, del sangue, del fuoco, della rabbia, della preghiera e della resistenza. Rosso è il colore del magma che ribolle eternamente nel ventre della città come il suo meraviglioso e infinito patrimonio musicale, per quell’istinto unico di vivere e di inventarsi. Insieme alla musica, all’ironia, agli scugnizzi e ai femminielli, al caffè e alle superstizioni, alle Madonne e alla pizza, alle prostitute e alla borsa nera, va in scena l’anima nobile, spregiudicata e intramontabile di Napoli capitale d’Europa.



DANZA



9 gennaio 2020

Balletto di Roma

IO, DON CHISCIOTTE

musiche di Ludwig Minkus e AA.VV.

con i danzatori del BALLETTO DI ROMA

coreografia e regia di FABRIZIO MONTEVERDE



Il Balletto di Roma, la storica compagnia fondata da Franca Bartolomei e Walter Zappolini, si affaccia al 2020 – anno del 60° anniversario dalla fondazione – con il debutto di una nuova produzione firmata dal coreografo più applaudito d’Italia: Fabrizio Monteverde. Questa volta, il talentuoso autore si riaffaccia sulla scena, con la rilettura di un’altra pagina della letteratura mondiale, Don Chisciotte della Mancia, il capolavoro di Miguel de Cervantes. In questa versione coreografica il protagonista non smette di incarnare la doppiezza, la “con-fusione” degli opposti. Al centro della scena, senza un significato presunto univoco, ci sono i rottami di una macchina abbandonata, cavallo da corsa dei nostri giorni, simbolo di un mondo in trasformazione continua. Sempre in bilico tra intenzioni logiche, razionali, ben espresse e azioni assurde, temerarie, Don Chisciotte, con il suo sguardo strabico sulla realtà, conquista la gloria attraverso avventure sconnesse e poco calcolate, imponendo la propria illusione sulla realtà con eroico sprezzo del ridicolo: elemento disturbante e artefice del caos, in fondo ci dimostra che ogni cosa, ogni persona è sempre altro da quello che dice di essere.



PROSA



10 – 11- 12 gennaio 2020

Compagnia Enfi Teatro - Produzione di Michele Gentile e Teatro Stabile di Catania

Leo Gullotta

PENSACI, GIACOMINO

di Luigi Pirandello

scena e costumi Angela Gallaro Goracci

musiche Germano Mazzocchetti

luci Umile Vainieri

regista assistente Mimmo Verdesca

e con Liborio Natali, Rita Abela, Federica Bern, Valentina Gristina, Gaia Lo Vecchio, Marco Guglielmi, Valerio Santi

e Sergio Mascherpa

lettura drammaturgica e regia FABIO GROSSI



Pensaci, Giacomino! nasce in veste di novella del 1915 per poi avere la sua prima edizione teatrale, in lingua, nel 1917. Tutti i ragionamenti, i luoghi comuni, gli assiomi pirandelliani sono presenti in quest’opera. Un testo di condanna, condanna di una società becera e ciarliera, dove il gioco della calunnia, del dissacro e del bigottismo è sempre pronto ad esibirsi. E proprio con e da queste caratteristiche che il testo si configura come attuale, contemporaneo. La storia racconta di una fanciulla che, rimasta incinta del suo giovane fidanzato, non sa come poter portare avanti questa gravidanza: il professore Toti pensa di poterla aiutare chiedendola in moglie e potendola poi così autorizzare a vivere della sua pensione, “per almeno cinquanta anni”, il giorno che lui non ci sarà più. Naturalmente la società civile si rivolterà contro questa decisione anche a discapito della piccola creatura che nel frattempo è venuta al mondo. Una tragedia civile che si configura, così, in tutta la sua morbosa veemenza.



PROSA



17- 18 -19 gennaio 2020

Nidodiragno/Coop CMC – Sara Novarese

LA CAMERA AZZURRA

di Georges Simenon

adattamento teatrale Letizia Russo

con Fabio Troiano, Irene Ferri, Giulia Maulucci e Mattia Fabris

scenografia Maria Spazzi

costumi Erika Carretta

disegno luci Alessandro Verazzi

assistente alla regia Sandra Zoccolan

regia SERENA SINIGAGLIA



La penna inesauribile di Georges Simenon ci regala una storia permeata di eros e di noir che per la prima volta approda a teatro. La camera azzurra (La chambre bleue) romanzo pubblicato nel 1963 e fortunato film di e con Mattieu Amalric (2014), è una vicenda archetipica ove si mescolano sensualità, paura, pettegolezzo, omertà, tradimento e moralismo nello scenario di una provincia francese retriva e giudicante. La storia, che coinvolge quattro volti sulla scena, è quella di due amanti, Tony e Andreè, ex compagni di scuola oggi quarantenni ed entrambi sposati, che si incontrano nella camera azzurra per dare sfogo alla propria passione irrefrenabile. Sono loro a ritrovarsi tempo dopo separati in un’aula di tribunale accusati di aver commesso crimini efferati, l’eliminazione di entrambi i coniugi con modalità diaboliche.

L’interrogatorio cui vengono sottoposti per svelare la verità e rispondere alla sete di giustizia forcaiola della comunità diventa l’occasione per svelare non solo i meccanismi noiristici, ma per condurre un’indagine sull’umano, straordinaria quanto necessaria.





RIDIAMOCI SU



25 gennaio 2020

ITC2000

Francesco Piccolo, Pif

MOMENTI DI TRASCURABILE( IN) FELICITÀ

e la partecipazione speciale di PIF

di e con FRANCESCO PICCOLO



Momenti di trascurabile (In)felicità torna nel 2020 dopo una bella e appassionante tournée che lo ha portato nei teatri italiani nella prima metà del 2018 e del 2019. Francesco Piccolo sarà accompagnato da un ospite speciale per compiere un tratto di strada insieme tra momenti di trascurabile felicità e infelicità: Pierfrancesco Diliberto in arte Pif già protagonista dell’omonimo film diretto da Daniele Luchetti e scritto a quattro mani da Luchetti e Piccolo.

Lo spettacolo racconta e descrive quei momenti felici ed infelici dell’esistenza quotidiana sui quali non abbiamo il tempo o la pazienza di soffermarci. Francesco Piccolo, con la partecipazione di Pif, lo ha fatto dando vita ad un “catalogo” di eventi trascurabili ma piantati nella vita di ognuno, che fanno sempre dire a chi sta in platea: “è vero, è successo anche a me”.



CONCERTISTICA/Associazione Cultura e Musica "G.Curci"



26 gennaio 2020/porta ore 18,00 inizio ore 18,30

Manuel Barrueco, Cesare Chiacchiaretta & I Solisti Aquilani

DA MOZART…A PIAZZOLLA

Manuel Barrueco, chitarra

Cesare Chiacchiaretta, bandoneón

& I Solisti Aquilani



Nato a Santiago de Cuba, Manuel Barrueco è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più importanti chitarristi, apprezzato per la maestria tecnica e per la straordinaria musicalità., ha suonato in tournée negli Stati Uniti con Al Di Meola ed è seguito in Italia da un pubblico affezionatissimo. Ha collaborato con compositori contemporanei quali Arvo Pärt, Roberto Sierra, Steven Stucky e Toru Takemitsu. Nel 2011 è stato insignito del premio "United States Artists Fellowship for Artistic Excellence". Nato a Chieti, Cesare Chiacchiaretta si dedica sin da giovane allo studio della fisarmonica e al bandoneón. È stato premiato nei più importanti concorsi nazionali e internazionali di esecuzione solistica e cameristica. Suona nel quartetto di fisarmoniche Accord’Ance ed è docente di fisarmonica presso il Conservatorio di Musica "T. Schipa" di Lecce.



PROSA



31 gennaio – 1 - 2 febbraio 2020

La Pirandelliana

ANFITRIONE

di Sergio Pierattini

con Gigio Alberti, Barbora Bobulova, Antonio Catania, Giovanni Esposito, Valerio Santoro, Valeria Angelozzi

scene Laura Benzi

costumi Alessandro Lai

luci Pasquale Mari

musiche Arturo Annecchino

regia FILIPPO DINI

in coproduzione con Fondazione Teatro Della Toscana



L’Anfitrione del 2019 è un arrembante politico, o meglio, un dilettante populista che, con la sua esordiente formazione politica, ha appena sbaragliato gli avversari con un sorprendente e inatteso plebiscito. Sosia, che Plauto e Molière, vollero suo servitore, si è trasformato in un autista portaborse, mentre la bella Alcmena, moglie del trionfatore delle elezioni e prossima First Lady, è divenuta insegnante di scuola media di una piccola città di provincia. Ma come si sono trasformati in questa contemporanea riscrittura di uno tra i più conosciuti classici della comicità, Giove e Mercurio, gli dèi che hanno dato vita al mito della nascita di Ercole grazie all’innamoramento di Giove per la moglie di Anfitrione? La risposta sta nel meccanismo perfetto di una vicenda drammaturgica che, affinandosi, ha attraversato i secoli, da Plauto fino a Giraudoux, con il suo Anfitrione 38, passando da Molière, Kleist e molti altri.



DOMENICA CON LE FAMIGLIE



sabato 8 febbraio

Teatro Paraiso

PULGARCITO

di Iñaki Rikarte, Iñaki Salvador

con Tomás Fdez. Alonso, Ramón Monje

spazio scenico e oggetti Ikerne Gimenez

costumi Ikerne Gimenez

musica Iñaki Salvador

luci Esteban Salazar

autori Iñaki Rikarte, Iñaki Salvador

regia IÑAKI RIKARTE



Chi cerca il Pollicino di Perrault troverà ciò che cerca come anche la possibilità di trovare una nuova ed entusiasmante visione. Divertente per i bambini e commovente per gli adulti (anche se a volte capita il contrario), vi presentiamo la storia attraverso la relazione del figlio con il padre. Ed è per questo motivo che questo è uno spettacolo appositamente adatto per genitori e figli. Di solito le storie sono state inventate per far dormire i bambini e per svegliare gli adulti, ma cosa succede se i genitori diventano figli e i figli adulti?





MUSICA /Associazione Cultura e Musica "G.Curci"



9 febbraio 2020/ porta ore 18,00 inizio ore 18,30

Kino Music

Omar Sosa, Yilian Cañizares, Gustavo Ovalles

AGUAS – LIVE TOUR

Omar Sosa - pianoforte, rhodes, effetti

Yilian Cañizares - violino e voce

with special guest Gustavo Ovalles - percussioni



Il pianista Omar Sosa e la violinista e cantante Yilian Cañizares si sono uniti per creare Aguas, un album bellissimo e molto personale. Aguas è un mix di brani commoventi e ballate energiche, simbolo dell'inimitabile chimica musicale che anima il sodalizio tra i due musicisti: una fusione unica tra le radici della musica afro-cubana, la musica classica ed il jazz e riflette le prospettive di due generazioni di artisti cubani che vivono fuori dalla loro Madre Patria e interpretano le loro radici e tradizioni in un modo unico e raffinato. Le canzoni spaziano dal commovente all’esuberante, e sono l’espressione dell’eccezionale chimica musicale, della sensibilità poetica e dell’originalità dei due artisti. L’album è dedicato totalmente all’acqua. Come l’acqua è sinonimo di vita, energia, forza e spazio, la musica di questo album è ispirata dalle influenze più importanti dell’acqua – il suo potere nascosto, la sua infinita trasmutazione e la sua inarrestabile creazione. In concerto, il rigoglioso pianismo di Omar Sosa si sposa anche perfettamente con le percussioni multicolori e multiformi (tamburi Bata, congas, bongos, quitiplas, maracas, guiro, piatti e altro) del percussionista venezuelano Gustavo Ovalles.





RIDIAMOCI SU



12 febbraio 2020

ITC2000

Geppi Cucciari

PERFETTA

Assistente alla Regia Giulia Dietrich

Musiche originali Paolo Fresu

Costumi Antonio Marras

Disegno luci Luca Barbatitesti

Testi e regia MATTIA TORRE



Perfetta è un monologo teatrale che racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile. Una donna che conduce una vita regolare, scandita da abitudini che si ripetono ogni giorno, e che come tutti noi lotta nel mondo. Ma è una donna, e il suo corpo è una macchina faticosa e perfetta che la costringe a dei cicli, di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. Perfetta è la radiografia sociale ed emotiva, fisica, di 28 comici e disperati giorni della sua vita





PROSA



14- 15 - 16 febbraio 2020

Khora.Teatro/ TSA – Teatro Stabile D’abruzzo

Alessandro Preziosi

VINCENT VAN GOGH

L’odore assordante del bianco

con Francesco Biscione, Roberto Manzi, Leonardo Sbragia, Antonio Bandiera

scene e costumi Marta Crisolini Malatesta

disegno luci Valerio Tiberi e Andrea Burgaretta

musiche Giacomo Vezzani

supervisione artistica Alessandro Preziosi

regia ALESSANDRO MAGGI

di STEFANO MASSINI



È il 1889 e l’unico desiderio di Vincent è uscire dalle austere mura del manicomio di Saint Paul. La sua prima speranza è riposta nell’inaspettata visita del fratello Theo che ha dovuto prendere quattro treni e persino un carretto per andarlo a trovare …

Come può vivere un grande pittore in un luogo dove non c’è altro colore che il bianco?

Attraverso l’imprevedibile metafora del temporaneo isolamento di Vincent Van Gogh in manicomio, interpretato da Alessandro Preziosi, lo spettacolo è una sorta di thriller psicologico attorno al tema della creatività artistica che lascia lo spettatore con il fiato sospeso dall’inizio alla fine. Il testo vincitore del Premio Tondelli a Riccione Teatro 2005 per la “…scrittura limpida, tesa, di rara immediatezza drammatica, capace di restituire il tormento dei personaggi con feroce immediatezza espressiva” offre considerevoli opportunità di riflessione sul rapporto tra le arti e sul ruolo dell’artista nella società contemporanea.



PROSA



21- 22- 23 febbraio 2020

Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro

Lello Arena

MISERIA E NOBILTÀ

di Eduardo Scarpetta

adattamento a cura di Lello Arena e Luciano Melchionna

con Maria Bolignano, Oscarino Di Maio, Giorgia Trasselli

e con Raffaele Ausiello, Veronica D’Elia, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta,

Alfonso Dolgetta, Sara Esposito, Carla Ferraro, Irene Grasso, Fabio Rossi

ideazione scenica Luciano Melchionna

scene Roberto Crea / costumi Milla / musiche Stag

assistente alla regia Ciro Pauciullo

regia LUCIANO MELCHIONNA





Miseria e nobiltà.

Miseria o nobiltà?

Una cosa è certa, l’una non esisterebbe senza l’altra, così come il palazzo signorile, affrescato e assolato, non starebbe in piedi senza le sue fondamenta buie, umide e scrostate. Un perfetto ecosistema: senza un solo elemento, crolla l’intera ‘architettura’. In uno scantinato/discarica, mai finito e mai decorato, dove

si nascondono istinti e rifiuti, tra le ceneri della miseria proliferano e lottano per la sopravvivenza ‘ratti’ che presto, travestiti da ‘cani o gatti’, sgomiteranno per salire alla luce del sole. Sono personaggi che trascinano i propri corpi come fantasmi affamati di cibo e di vita. ‘Ombre si dice siano, queste maschere, ombre potenti’ in bilico tra la miseria del presente e la nobiltà della tradizione, intesa come monito di qualità e giusto equilibrio. In un pianeta dove i ricchi sono sempre più ricchi, grazie ai poveri che sono sempre più poveri, non ci resta che... ridere. E qui Lello Arena giunge perfetto erede di quella maschera tra le maschere che appartenne a Eduardo e ai suoi epigoni.



DANZA



29 febbraio 2020

Compagnia Abbondanza/Bertoni

LA MORTE E LA FANCIULLA

con Eleonora Chiocchini, Valentina Dal Mas, Claudia Rossi Valli

musiche F. Schubert la morte e la fanciulla/der tod und das mädchen

ideazione luci Andrea Gentili

luci Andrea Gentili e Nicolo' Pozzerle

video Jump Cut

con il sostegno di MiBACT Direzione Generale Per Lo Spettacolo Dal Vivo - Provincia Autonoma Di Trento – Servizio Attivita’ Culturali - Comune Di Rovereto - Assessorato Alla Cultura - Fondazione Cassa Di Risparmio Di Trento E Rovereto

regia e coreografia MICHELE ABBONDANZA e ANTONELLA BERTONI



Antonella Bertoni e Michele Abbondanza ci propongono sulla scena una potente e struggente interpretazione del tema, come già Matthias Claudius nel testo del Lied e Franz Schubert nel quartetto d'archi, affidando a tre danzatrici il compito di muoversi sul crinale di quel confine oscuro che separa sessualità e morte. La coreografia, una sorta di stenografia bruciante, segue rigorosamente gli impulsi musicali esponendo i corpi nella loro essenza, nella loro nudità. Difficile restarne immuni. Mentre il video proietta l'immagine che "la Morte" ha di noi, completando uno spettacolo di lirica e struggente bellezza. Allo sguardo sensibile dello spettatore, l’opportunità di vivere l’incanto e riconoscere lo stretto rapporto che lega la danza alla poesia.



DOMENICA CON LE FAMIGLIE



domenica 1 marzo

Equilibrio Dinamico

ANASTASIA

e la maledizione dei Romanov

cast danzatori compagnia Equilibrio Dinamico

disegno luci Roberto Colabufo

costumi Franco Colamorea

consulenza musicale Vito Causarano

organizzazione Vincenzo Losito

concept e coreografie ROBERTA FERRARA

con il supporto di Comune di Bari e Teatro Pubblico



Dopo il riallestimento del celebre racconto Lo Schiaccianoci e il re dei topi, la Compagnia Equilibrio Dinamico si confronta con un altro classico, passato alla storia per il cartoon targato Fox che tra realtà storico - letteraria e leggenda ha cercato di donare un happy ending ad un delle vicende più misteriose e tutt’oggi ricordate della storia russa: Anastasia, l'ultima dei Romanov.





MUSICA /Associazione Cultura e Musica "G.Curci"



7 marzo 2020/porta ore 20,45 inizio ore 21,15

Circus-Theatre Elysium

ALICE IN WONDERLAND E LE GEOMETRIE DEL SOGNO Musical - European Tour

Uno spettacolo unico al mondo da un’idea di OLEG APELFED e MARIA REMNEVA



Tre tappe per un progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza. Spettacolo teatrale basato sulla leggendaria storia di Lewis Carroll. I personaggi - Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera - appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di impressionanti scene 3D. Tutto è iniziato con pochi numeri, riuniti sotto il titolo "Fairytale Show". Sold-out in Francia, ha preso vita in "Alice in Wonderland", appaludito oggi non solo in Ucraina ma anche in Russia, Bielorussia, Francia e Cina. Lo spettacolo, unico al mondo, è realizzato da un cast di trenta atleti acrobati e ballerini professionisti che racconterà, attraverso la più innovativa delle arti circensi, la fiaba di “Alice nel mondo delle meraviglie” in un progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l’onirico tra ginnastica acrobatica, recitazione, musica e danza. Un progetto artistico nato dall’ispirazione di Oleg Apelfed, capace di raccogliere intorno a sé un cast di professionisti di respiro internazionale. Ha dato vita ad un circo moderno mostrandone per primo le mille sfaccettature e le possiblità di rappresentazione scenica. Progetto portato avanti anche grazie a Maria Remneva, direttrice del Circo Nazionale dell’Ucraina.











PROSA



13- 14 -15 marzo 2020

Klemark / Rami Eldar / Yllana

THE OPERA LOCOS

INTERNATIONAL COMIC OPERA SHOW

idea originale Yllana y Rami Eldar

direzione artistica David Ottone y Joe O'Curneen

Direzione musicale Marc Alvarez y Manuel Coves

scene e costumi Tatiana de Sarabia

disegno luci Pedro Pablo Melendo

ideato e diretto da YLLANA



Cinque tra i più famosi cantanti lirici del mondo sono convocati per un evento unico che ripercorre i più grandi classici dell'opera. Le premesse sono quelle per una serata gloriosa… o così sarebbe dovuto essere. L'evento inizia alla grande ma ben presto sembra chiaro che il palcoscenico è troppo piccolo per accogliere degli ego così ingombranti. Il caotico risvolto dello spettacolo originerà momenti di incredibile comicità per il pubblico che sarà testimone di un inesorabile scontro di cinque vanesie “prime donne” in una sfida fino all’ultima Aria. Sarà una serata da ricordare! È il racconto di cinque personaggi pazzi che si esprimono attraverso frammenti di Arie di opere famose, mescolate tra di loro o con temi di varietà, riorganizzati o parodiati.





DANZA



21 marzo 2020

MM Contemporary Dance Company

GERSHWIN SUITE / SCHUBERT FRAMES

Coreografie di MICHELE MEROLA e ENRICO MORELLI

coproduzione Teatro Ristori di Verona

con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Teatro Asioli di Correggio, ASD Progetto Danza - Reggio Emilia, SoDanca



GERSHWIN SUITE

concept Michele Merola e Cristina Spelti

musica George Gershwin, Stefano Corrias

disegno luci e ideazione scenografie Cristina Spelti

realizzazione scenografie Alice De Lorenzi

costumi Carlotta Montanari

adattamento musiche e recomposing Stefano Corrias

assistente alla coreografia Paolo Lauri

interpreti Emiliana Campo, Angelo D’Aiello, Paolo Lauri, Fabiana Lonardo, Lorenza Matteucci, Giovanni Napoli, Miriam Re, Cosmo Sancilio, Nicola Stasi, Gloria Tombini, Lorenza Vicidomini

coreografia MICHELE MEROLA



Le coreografie di Michele Merola traggono ispirazione dal collegamento tra i diversi brani del compositore George Gershwin e vari quadri del pittore Edward Hopper che, grazie al suo realismo e al suo modus operandi per “inquadrature”, è considerato un artista molto vicino al mondo della fotografia e del cinema, capace di rappresentare in maniera poetica ed evocativa momenti anche umili e semplici di vita quotidiana. In scena tanta varietà assume i modi di un set cinematografico, grazie anche ad una scenografia che cambia in continuazione, proprio come in un set, e ad una coreografia che tocca più tasti, grazie alla versatilità del coreografo, capace di declinare la propria creatività e il proprio talento al passo con i tempi della contemporaneità.





SCHUBERT FRAMES

Musica Franz Schubert

Disegno luci Cristina Spelti

Costumi Carlotta Montanari

Interpreti Emiliana Campo, Angelo D’Aiello, Paolo Lauri, Fabiana Lonardo, Lorenza Matteucci, Giovanni Napoli, Miriam Re, Cosmo Sancilio, Nicola Stasi, Gloria Tombini, Lorenza Vicidomini

coreografia ENRICO MORELLI



La coreografia di Enrico Morelli non ha alcuna pretesa o ambizione descrittiva, vive dell'unica ricchezza determinata dall’ispirazione musicale di Franz Schubert.

Un collage di celeberrimi brani di Schubert, estratti da veri e propri capolavori di infinita bellezza fanno da colonna sonora a questo lavoro dedicato alle molte anime dell’uomo contemporaneo, dove l’amore lascia il posto al disinganno, il distacco alla condivisione, la passione al timore, e viceversa, in un andare e venire fra crescendo e diminuendo, a rivelare interi universi e legami segreti. Si tratta di un lavoro denso di immagini poetiche, che diventano tutt’uno con la musica e ne sposano la ricchezza compositiva legandosi intimamente alla sua inesauribile varietà e a ciò che essa esprime.





MUSICA /Associazione Cultura e Musica "G.Curci"



22 marzo 2020/porta ore 18,00 inizio ore 18,30

ENZO AVITABILE

con i Bottari di Portico & Black Tarantella Band



Enzo Avitabile - voce e sax tenore.

Band: Gianluigi Di Fenza, chitarra - Mario Rapa, batteria - Diego Carboni, tastiere –

Paolo PALMIERI, basso - Antonio Bocchino, sax contralto - Carmine Pascarella, tromba

Bottari: Carmine Romano, capopattuglia - Massimo Piccirillo, tino - Francesco Stellato, tino - Luigi Natale, tino - Carmine Piccirillo, falce - Raffaele Iodice, botte – Raffaele D’amico, botte



Enzo Avitabile, l’artista italiano considerato il simbolo della contaminazione tra generi e maestro assoluto del groove. Ha duettato con star come James Brown e Tina Turner, Bob Geldof e Randy Crawford, Afrika Bambaataa e David Crosby. Ha girato il mondo, condiviso il palco e registrato brani con i nomi di punta della world music: Mori Kante, Goran Bregovic, Cesaria Evora, Trilok Gurtu, Khaled, Manu Dibango, Richie Havens, Noa, Eliades Ochoa solo per citarne alcuni. Tra le sue collaborazioni più recenti quella con il bassista statunitense Marcus Miller, storico collaboratore di Miles Davis. Vincitore di due premi Tenco, due David di Donatello, due Nastri d'argento, un Globo d'oro, un Ciak d'oro e il prestigioso Premio Ubu. Dal 1982 ad oggi ha inciso 17 album, macinato centinaia di concerti, scritto oltre 300 opere per quartetti, orchestre da camera e sinfoniche. Lo scorso 9 febbraio è uscito per Sony Music il suo primo best of, Pelle Differente. Una raccolta antologica contenente 2 cd e 2 inediti, per un totale di 28 brani, tra cui Il coraggio di ogni giorno, il brano che Avitabile ha presentato al Festival di Sanremo con Peppe Servillo.Tutto s'intreccia e si confonde: generi, strumenti, musicisti. Un esempio concreto di musica che non ha radici e abbatte ogni confine





RIDIAMOCI SU



26 marzo 2020

Magamat

Gabriele Cirilli

MI PIACE…DI PIÙ

di Gabriele Cirilli, Maria De Luca, Giorgio Ganzelli, Gianluca Gugliarelli

regia GABRIELE CIRILLI



Mi piace… di più si dipana attraverso il backup del cellulare di Gabriele. Scorrono velocemente delle immagini che danno spunto per parlare di cose, di persone, di avvenimenti, vissuti o immaginati con un ritmo veloce e piacevole. Il filo conduttore dello spettacolo è la RISATA, che si diffonde contagiando immancabilmente anche lo spettatore più scettico e serio. Il coinvolgimento è totale anche perché chi può rimanere indifferente a un “MI PIACE”. Continuamente apprezziamo o siamo apprezzati, giudichiamo e veniamo giudicati. MI PIACE è la parola chiave della nostra esistenza! Se PIACI o ti PIACE è fatta!



CONCERTISTICA /Associazione Cultura e Musica "G.Curci"



28 marzo 2020/ porta ore 20,45 inizio ore 21,15

Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro

Peppe Barra

I CAVALLI DI MONSIGNOR PERRELLI

Scherzo in Musica di Peppe Barra e Lamberto Lambertini

con Patrizio Trampetti , Luigi Bignone, Enrico Vicinanza

e Ensemble strumentale

scene Carlo Demarino

costumi Annalisa Giacci

musiche Giorgio Mellone

regia LAMBERTO LAMBERTINI



La decisione di riproporre questo spettacolo nasce dal desiderio di Peppe Barra e Lamberto Lambertini, dopo troppi anni di separazione, di lavorare nuovamente insieme. La scelta cade sull’antico Monsignore, perché questo giocoso, surreale, originale atto unico è un’incredibile materia prima. Uno scherzo in musica in due tempi, nei canoni e nello stile comico ed elegante della commedia all’antica italiana. Uno spettacolo dal meccanismo antico e comicissimo. Una “prova d’attore”, come si diceva un tempo, ma anche una prova d’amore verso l’arte del teatro, luogo rituale, dove l’Attore, immerso nel suo mondo, come un pesce nel suo acquario, possa trasformare i suoi incubi in un sogno condiviso. L’epoca è quella di Ferdinando IV di Borbone. Si dice che lo stesso re Ferdinando, e la regina Carolina, attendevano con ansia le visite del caro Monsignore, per cominciare la giornata con qualche sana risata. Fu così che nacque la leggenda di Monsignor Perrelli, qui interpretato da Patrizio Trampetti. Un uomo di chiesa, ma anche un eccentrico uomo di scienza, che spiattellava invenzioni stupefacenti, impossibili, al limite della cretineria, che sono diventate il corpo leggendario della vita di quell’involontario portatore sano di pura, infantile follia, che racchiudeva, nel bene e nel male, le caratteristiche dell’aristocratico campagnolo al tempo del Borbone. Peppe Barra, in elegantissima veste da camerino, reggendo tra le mani lo specchiolo del trucco, canta, sommesso, ad apertura di sipario, sul filo d’una musica sognante; e in quella sequenza struggente sospesa tra il pubblico e il privato, senza dubbio uno dei segni più intensi, commossi e commoventi del teatro degli ultimi anni, si riassumono tutti i temi e le connotazioni formali di questo spettacolo...





DOMENICA CON LE FAMIGLIE



domenica 29 marzo

Compagnia La Luna Nel Letto / Associazione Culturale World Dance Movement

THE WOLF

(cappuccetto rosso)

con i danzatori della Compagnia EleinaD Claudia Cavalli, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena, Marco Curci, Roberto Vitelli

coreografie Vito Cassano

assistente alla regia Annarita De Michele

costumi Maria Pascale

video Leandro Summo

drammaturgia, regia, scene e luci MICHELANGELO CAMPANALE

in coproduzione con Teatri Di Bari e Cooperativa Crest

con il sostegno di scuola di danza Artinscena



Un lupo si prepara a cacciare. Qualsiasi animale del bosco, può andar bene; l’importante è placare la fame. Ma la sua preda preferita è Cappuccetto Rosso.

Come in un sogno ricorrente o in una visione, cura ogni dettaglio della sua cattura: un sentiero di fiori meravigliosi è l’inganno perfetto. Questo però gli costerà la vita. Così è scritto, da sempre. In questo show che chiamiamo vita, egli non è soltanto un lupo, ma IL LUPO, che non vince… ma non muore mai.



CONCERTISTICA /Associazione Cultura e Musica "G.Curci"



5 aprile 2020/ porta ore 18,00 inizio ore 18,30

Live Art Management

ABBADREAM – The ultimate Abba Tribute Show

ABBA CELEBRATION



C’erano una volta gli ABBA, lo storico gruppo svedese che negli anni ’70 fece ballare tutto il mondo, vendendo centinaia di milioni di dischi in meno di un decennio. Il quartetto composto da Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid “Frida” Lyngstad si è sciolto nel 1982, lasciando così orfani milioni di fan dislocati in ogni parte del globo.

Le canzoni degli Abba sono oggi dei ‘cult’, anche grazie al musical Mamma mia! e all’omonima versione cinematografica, con Meryl Streep e Pierce Brosnan. ABBADream è un grande spettacolo: canzoni eseguite interamente dal vivo, costumi, luci video e coreografie rigorosamente in stile Abba che ricreano le indimenticabili atmosfere degli anni ‘70. ABBAdream è un vero e proprio fenomeno: 20.000 amici su Facebook e i fan della band svedese che accorrono in teatro per rivivere le emozioni attraverso canzoni indimenticabili. Il tour teatrale ha registrato sold-out a Milano, Firenze, Roma e le serate sono occasione di grande divertimento. Lo spettacolo, oltre che in Italia, è stato rappresentato con successo in Russia, Svizzera, Lussemburgo, Belgio, Germania, Slovenia

Grande divertimento e grandi emozioni … preparatevi a scatenarvi!!!





RIDIAMOCI SU



16 aprile 2020

LSD Edizioni

Lillo e Greg

GAGMEN

Autori Claudio Gregori e Pasquale Petrolo

Scene Andrea Simonetti

Musiche originali Claudio Gregori e Attilio Di Giovanni

e con Vania Della Bidia, Attilio Di Giovanni e Marco Fiorini

Regia LILLO E GREG , CLAUDIO PICCOLOTTO



Un nuovo sfavillante “varietà” firmato Lillo e Greg che ripropone ulteriori cavalli di battaglia della famosa coppia comica, questa volta tratti non soltanto dal loro repertorio teatrale ma anche da quello televisivo e radiofonico come “Che, l’hai visto?” (rubrica cult del famigerato programma radiofonico 610 condotto dai due) e “Normal Man”, che vede Lillo e Greg nei panni di due super eroi particolari! L'umorismo colto e sagace della storica coppia comica torna sul palco, più forte che mai, con pillole esilaranti di risate concentrate. Gagmen, fantastici sketch. Il titolo parla chiaro: la forma più basica e diretta della comicità di Lillo e Greg, gli sketch, essenza più pura del divertimento, depurati da qualsiasi orpello narrativo.

Soltanto Lillo, Greg ed il loro carisma per una rivisitazione personale e molto attuale della più classica tradizione di sketch. Una lettura della realtà colta e intramontabile che non teme confronti stilistici o temporali grazie al suo stretto legame con le attitudini umane più viscerali e per questo immutabili e sempre attuali.



CONCERTISTICA /Associazione Cultura e Musica "G.Curci"



19 aprile 2020/porta ore 18,00 inizio ore 18,30

Eugenio Bennato CONTROCORRENTE TOUR

Eugenio Bennato – chitarra classica, mandola, chitarra battente

Ezio Lambiase – chitarra classica ed elettrica

Mujura - chitarra acustica e basso

Sonia Totaro - voce e danza

Francesca Del Duca - voce e percussioni

Mohammed Ezzaime El Alaoui – voce e viola



Due figure femminili a rappresentare l’energia della taranta che dalla arcaica favola popolare irrompe nella realtà contemporanea e conquista straordinarie platee di nuova generazione. Due chitarre ad arricchire e a colorare di moderne armonie la musica del sud fatta di accordi semplici, circolari ed irresistibili. Ed i racconti di un percorso di ricerca e di creatività che va a toccare temi che sono diventati materia viva della cultura di oggi, dalla questione meridionale al brigantaggio storico, dalla partenza dei bastimenti per le lontane Americhe alla nuova migrazione dagli altri sud del mondo. In occasione del ventennale della fondazione del movimento “Taranta Power”, festeggiato nella cornice di Piazza del Plebiscito, Napoli, con la presenza dei maestri della musica popolare mediterranea, Eugenio Bennato porta in scena i classici che hanno segnato la sua quarantennale carriera, e i nuovi lavori ispirati alle tematiche attualissime dell’integrazione e della valorizzazione delle identità mediterranee e dei sud del mondo. Da sempre la voce di Eugenio è sinonimo di pace, condivisione di culture, rispetto delle diversità, fratellanza tra popoli.



MUSICA /Associazione Cultura e Musica "G.Curci"



26 aprile 2020 /porta ore 18,00 inizio ore 18,30

Elio

OPERA BUFFA!

IL FLAUTO MAGICO E CENTO ALTRE BAGATELLE…

Elio, voce narrante e canto Scilla Cristiano, soprano Gabriele Bellu, violino Luigi Puxeddu, violoncello Andrea Dindo, pianoforte



Spettacolo brillante e vivace, una carrellata nel repertorio più conosciuto dell’opera buffa per soprano e baritono che tocca il repertorio di capolavori quali Il Flauto Magico e Don Giovanni di Mozart, Il Barbiere di Siviglia di Rossini, fino ai Racconti di Hoffmann di Offenbach. Uno straordinario Elio, nella doppia veste di narratore e cantante, dà vita nella prima parte dello spettacolo ad una rielaborazione-rilettura del libro Il Flauto Magico di Vivian Lamarque intrecciata a parti del libretto d’opera originale, dando voce ai differenti personaggi e interpretando anche vocalmente la celebre aria e i duetti del buffo uccellatore Papageno. Testi e musica si alternano e si integrano nelle pregevoli esecuzioni del trio, Elio stesso e il soprano Scilla Cristiano, interprete dei tre principali ruoli femminili. La seconda parte vede i due protagonisti canori alternarsi in un recital lirico incentrato sull’esecuzione di alcune delle più note arie del repertorio per soprano e baritono: dall’ aria del catalogo dongiovannesco Madamina il catalogo è questo del fido Leporello a Batti batti bel Masetto della giovane contadinella Zerlina, passando poi alle due celeberrime Cavatine di Figaro e Rosina de Il Barbiere di Siviglia, e alle due brillanti Chanson du bébé di Rossini e Les oiseaux dans la charmille, nota come aria della bambola, da I racconti di Hoffman di Offenbach.





PROSA



29-30 aprile – 1 maggio 2020

Teatro dei Borgia

Elena Cotugno

IL BRUTO

Appunti per MM Kabarett

testi e drammaturgia Fabrizio Sinisi

Con l’ensemble di TB

progetto e regia GIANPIERO BORGIA



Il Bruto è lo studio scenico di preparazione di MM Kabarett, il lavoro con il quale il Teatro dei Borgia chiuderà, la trilogia dei Cabaret Storici dopo gli spettacoli dedicati a D’Annunzio e a Sacco e Vanzetti. Sono gli anni tra il 1919 e il 1924 e il Kabarett racconterà la tragica lotta politica di Giacomo Matteotti a Benito Mussolini. Il bruto diventa così uno studio sull’Italia, sull’italiano, sull’uomo occidentale, su Caino e Abele, su Jeckill e Hyde, su Mussolini e Matteotti appunto, sul paradigma della nuova, moderna, raziocinante violenza–fisica, politica, mediatica, linguistica.



CONCERTISTICA /Associazione Cultura e Musica "G.Curci"



17 maggio 2020 / porta ore 18,00 inizio ore 18,30

Orchestra Filarmonica Italiana

PREMIO MAURO PAOLO MONOPOLI

Concerto Sinfonico dei Finalisti del 23° Concorso Pianistico Internazionale

I grandi Concerti per Pianoforte e Orchestra



Con la Speranza che le Giovani Generazioni siano al servizio della Musica e sappiano donare, attraverso il Suono, quello che i Grandi Geni hanno creato per arricchire la Vita Spirituale degli Esseri Umani” è la dedica speciale che il grande maestro Carlo Maria Giulini, aveva voluto esprimere nel 2004, nell'accettare la Presidenza Onoraria del Concorso. La sua guida spirituale e musicale vuole essere, ancora di più oggi che il Maestro ci ha lasciati, un grande viatico per tutti i giovani musicisti del mondo. Nato nel 1990 il Concorso Musicale “Città di Barletta” ottiene un enorme successo. Nel 1996 il Concorso diventa Europeo. Nello stesso anno scompare a soli 21 anni il giovane pianista Mauro Paolo Monopoli. A lui viene dedicato il Concorso Pianistico Internazionale “Premio Mauro Paolo Monopoli”, nato nel 1997, che ottiene immediatamente un prestigio internazionale. Record di presenze straniere nella passata Edizione per i Concorsi che hanno avuto circa 500 partecipanti provenienti da ben 60 nazioni diverse, in uno spettacolare confronto di giovani musicisti di tutto il mondo. L'Edizione 2020 che si svolgerà dall’11 al 17 maggio avrà un prestigioso nome del concertismo internazionale come Presidente della Giuria, e prevede premi per 30.000 Euro e numerosi Concerti-Premio. La Finale, che si svolge nella splendida e prestigiosa cornice del Teatro Comunale Curci, è divenuto quindi un momento di grande interesse musicale che offre agli spettatori la possibilità di ascoltare e di essere protagonisti, grazie al “Premio del Pubblico”, nella scelta di musicisti di altissimo valore artistico.