Ruvo di puglia - DOMENICA 6 OTTOBRE CON ISPRA IN BICI ATTRAVERSO LA MURGIA 05/10/2019 Una mattinata in bicicletta attraverso la Murgia, alla scoperta delle bellezze naturalistiche del territorio.



È la proposta di LIFE Sic2Sic “In bici attraverso la Rete Natura italiana”, un progetto nazionale di ISPRA, l'Istituto superiore per la ricerca ambientale finanziato con il programma LIFE, uno dei più importanti strumenti di finanziamento europeo dei progetti scienza/natura che domenica 6 ottobre farà tappa a Ruvo di Puglia.



Il progetto, che prevede la conoscenza in bici dei territori naturalistici, organizza una gita in bicicletta gratuita alla scoperta del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.



“Ancora una volta – ha detto il consigliere delegato alle politiche ambientali Antonio Mazzone, tra i promotori della tappa ruvese – la nostra città è meta di interesse nazionale per la sua straordinaria attrattività in termini di patrimonio naturalistico. La mobilità lenta, in un territorio come il nostro, può rappresentare l’elemento di connessione tra ambiente, sviluppo sostenibile e turismo.



L’attenzione riservataci dal progetto “LIFE Sic2Sic-In bici attraverso la Rete Natura 2000” ci carica di orgoglio, ci dà nuove motivazioni nella promozione della mobilità sostenibile e ci rafforza nella nostra idea di una Ruvo “a portata di pedali”.”



Due possibilità di percorso - uno breve e uno più lungo - che si svolgeranno lungo le ciclovie offroad del Parco Nazionale dell’Alta Murgia Jazzo Rosso - San Magno - Castel del Monte e attraverseranno anche la Zona di Protezione Speciale “Murgia Alta”.



Il percorso breve è di 20 km (andata e ritorno) fino al Bosco della Patanella dove verrà allestito il punto ristoro. Il percorso lungo di circa 50 km (andata e ritorno) prevede la prosecuzione verso San Magno e quindi Castel del Monte.

Entrambi i percorsi sono idonei per biciclette MTB o da trekking (vivamente consigliato il kit foratura, raccomandato uso del casco).



Esperti naturalisti del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) racconteranno la straordinaria ricchezza di flora e fauna (in particolare circa 90 specie di uccelli) presenti nell’area e aiuteranno a capirne l’importanza naturalistica.



RITROVO: ore 8.30 a Piazza Matteotti a Ruvo di Puglia.

ARTENZA: ore 9,00.

RITORNO previsto ore entro le ore 13.30

Le pedalate sono gratuite previa iscrizione al link

https://iscrizioni.andiamoinbici.it/view.php?id=34993

Per maggiori informazioni: 329 315 7647