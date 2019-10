10 ottobre - Anteprima della 50^ Stagione Concertistica con l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Lecce 10/10/2019 50^ Stagione Concertistica

2019-2020





Giovedì 10 Ottobre 2019



Ore 20,00





Anteprima







ORCHESTRA SINFONICA DEL CONSERVATORIO

“T. SCHIPA”







Musiche di Rossini, Puccini, Mascagni, Sibelius, Verdi







CHIESA DI S. IRENE

Via degli Antoglietta - LECCE



Prende il via la nuova stagione della Camerata Musicale Salentina, che quest'anno festeggia la sua 50^ edizione.

In attesa del concerto inaugurale di venerdì 18 ottobre al Teatro Apollo, che vedrà protagonista il Quartetto d'archi del Teatro Alla Scala e lo straordinario violinista Alessandro Quarta, grande anteprima a ingresso gratuito giovedì 10 ottobre, nella Chiesa di Sant'Irene a Lecce, con l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Tito Schipa”, diretta per l'occasione dal Maestro Giovanni Pellegrini, che eseguirà meravigliose musiche di Rossini, Puccini, Mascagni, Sibelius, Verdi.



Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.



PROGRAMMA MUSICALE

G. Rossini: L'Italiana in Algeri – Ouverture

G. Puccini: O mio Babbino Caro – da Gianni Schicchi

P. Mascagni: Voi lo sapete o Mamma – da Cavalleria Rusticana

J. Sibelius: Valzer Triste

G. Verdi: Stride la vampa – da Il Trovatore

G. Verdi: Ave Maria – da Otello

G. Rossini: La Cenerentola – Ouverture

G. Puccini: Vissi d'arte – da Tosca

J. Sibelius: Finlandia