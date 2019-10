Bari - Edificio della Memoria, via all’11esima stagione Studenti in campo per la cultura della legalità 07/10/2019 Presentati i lavori delle 18 scuole coinvolte nel progetto finanziato dalla Regione.

Gli ideatori Visitilli, Arbore e Guida: “Il tema del 2019-2020 sarà Costruire”.



Sul palco Angelo Mizzi, fratello di Giuseppe ucciso per errore nel 2011: “Combattiamo l’omertà”.



Emiliano: “La mafia si batte anche con la conoscenza”

Foto: l’evento al Salvemini

[url]https://photos.app.goo.gl/fktHqSj5kfKc9ASx9 [/url]



Video: lavori studenti

https://drive.google.com/file/d/1nNK82DhUhInSOgrepV5mFmS0vwu3rMYi/view

Video: intervista a Michele Emiliano

https://photos.app.goo.gl/fx8Qn2f64ENNKis26

Video: Giancarlo Visitilli spiega il progetto

[url]https://photos.app.goo.gl/FWP5w8PmxR11nXKS6 [/url]

Video: Visitilli, Arbore e Guida presentano il tema del 2019/2020, “Costruire”

[url]https://photos.app.goo.gl/c3qF56G8FfZ5ezM19 [/url]

Video: momenti dell’evento

[url]https://photos.app.goo.gl/1Jsa7nLpAUGgC5i96 [/url]

[url]https://photos.app.goo.gl/BBdBgKDcTNiJtdF89 [/url]

[url]https://photos.app.goo.gl/bEKY2WBLbLNgSA8b8 [/url]

Studenti delle scuole pugliesi nei panni di reporter, artisti, cartoonist, attori e registi. Sono stati loro i protagonisti della giornata dedicata a “L’Edificio della Memoria” svolta questa mattina nel Liceo Scientifico Gaetano Salvemini di Bari. Oltre 300 le ragazze e i ragazzi che hanno riempito l’auditorium dell’istituto per presentare i lavori svolti nell’anno 2018-2019 nell’ambito del progetto sulla legalità ideato da Giancarlo Visitilli, presidente della cooperativa I bambini di Truffaut, e dai magistrati Angela Arbore e Marco Guida. L’Edificio, per la sua decima edizione dedicata al tema dell’Educare, ha coinvolto 18 scuole di varie province pugliesi in progetti guidati da magistrati, giornalisti e performer. Sul palco è intervenuto anche Angelo Mizzi, fratello del 38enne Giuseppe Mizzi, ucciso per errore il 16 marzo del 2011 a Carbonara dal clan Di Cosola di Bari, portando una testimonianza di coraggio e un invito agli studenti a “non cedere all’omertà perché uno solo di noi è debole davanti alla mafia, ma tutti insieme siamo più forti”. L’appuntamento è stato occasione per presentare la nuova edizione del progetto, l’undicesima, che sarà dedicata al tema del Costruire. E, novità di quest’anno, viene istituito un concorso per corti PREMIO SOCIALcort, dedicato “alla memoria di Stefano Fumarulo”: il concorso è aperto a lavori italiani a tema sociale di singoli studenti o intere classi, realizzati da giugno 2019 ad ottobre 2020, che non siano già stati premiati nell’ambito di altri concorsi. Alla scuola dell'opera vincitrice si regalerà una rassegna dal fascicolo attività de “I Bambini di Truffaut”.

All’incontro al Salvemini ha partecipato anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: “Siamo orgogliosi di questa bellissima manifestazione organizzata nell’ambito del bando sociale antimafia che l’anno scorso ha visto stanziati 11 milioni di euro per molti soggetti, in particolare scuole per progetti sull’educazione alla legalità. Questo evento di oggi ha ricordato la figura di Stefano Fumarulo che è stato l’ispiratore di questi progetti. Mi auguro che in tutta la Puglia le attività in corso consentano di consolidare una coscienza antimafia che alle volte è più importante di un’indagine o di un processo. Avere la consapevolezza che la mafia può essere battuta dalla conoscenza, dal coraggio e dall’organizzazione della società civile è un elemento fondamentale”.

Gli ideatori de L’Edificio della Memoria, Giancarlo Visitilli, Angela Arbore e Marco Guida, hanno spiegato il tema dell’edizione 2019: “Costruire i diritti, declinati come diritto al lavoro, in modo particolare il lavoro dei prossimi al mondo del lavoro, quindi diciottenni per lo più; il rapporto tra lavoro, preparazione e scuola poi diritto alla solidarietà e qui metteremo in campo la conoscenza di tutte le esperienze solidali in essere; diritto alla comunità quindi fare rete, con un’attenzione maggiore a Libera, ai beni confiscati, all’associazionismo; diritto alla dignità insieme al diritto alla povertà, tenendo presente l'articolo 36 della Costituzione; diritto all'istruzione, ma non nei paesi poveri come si è soliti farlo, il diritto all'istruzione in Italia con un occhio di riguardo al Sud, alla nostra realtà; diritto all’ambiente e qui coinvolgeremo soprattutto il brindisino e il tarantino e per ultimo il diritto alla felicità declinato intorno al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. La legalità non si esaurisce nel rispetto passivo delle norme, non si può pretendere che un ragazzo abbia una visione aperta della vita se non sperimenta la ricchezza e la responsabilità delle relazioni sociali. Il percorso dell’11esima edizione punterà sulla creazione dei legami sociali dalla scuola al lavoro e ha come obiettivo la formazione del cittadino del domani”.

Toccante il momento dell’intervista di Giancarlo Visitilli ad Angelo Mizzi, fratello del 38enne Giuseppe Mizzi, ucciso per errore il 16 marzo del 2011 a Carbonara dal clan Di Cosola di Bari: “Abbiamo sofferto molto per il silenzio delle persone che hanno assistito all’omicidio di mio fratello e non hanno aiutato nelle indagini. Ma abbiamo trasformato la rabbia in impegno anche grazie all’aiuto di bravi giudici. La moglie di Giuseppe e i due figli, i miei nipoti, vivono ancora a Carbonara, in quella casa, e siamo felici di questo: non sono loro a doversene andare, ma chi ha ucciso mio fratello. Tutti dobbiamo impegnarci e denunciare. L’omertà nasce dalla paura, ma mentre ognuno di noi singolarmente può essere debole davanti alla mafia, tutti insieme siamo più forti”.

“L’Edificio della memoria” ha ormai superato il migliaio di studenti pugliesi coinvolti. Sono ben 10 edizioni che magistrati, giornalisti e performer accompagnano i ragazzi in un percorso sui temi della legalità nel corso di laboratori, incontri con testimoni, attori e registi.

In questa edizione che si chiude sono state coinvolte 18 scuole di diverse province: il liceo scientifico “Gaetano Salvemini” (Bari), il liceo linguistico e istituto tecnico economico statale “Marco Polo” (Bari), l’istituto Panetti di Bari, l’istituto Pietro Alberotanza (Bari), l’istituto tecnico economico “Blaise Pascal” (Foggia), l’istituto "Pietro Sette" (Santeramo), l’istituto "Lentini-Einstein" di Mottola, l’I.I.S.S. “G. Ferraris” (Molfetta), l’istituto "Da Vinci - Majorana" di Mola di Bari. E ancora il liceo statale “G. Bianchi Dottula” (Bari), la scuola secondaria di primo grado “Tommaso Fiore” (Bari), l’istituto Tommaso Fiore (Modugno), l’istituto comprensivo “Davanzati – Mastromatteo” (Palo del Colle), l’istituto “Antenore - SM Guaccero” (Palo del Colle), l’istituto tecnico economico e liceo linguistico “D. Romanazzi” (Bari), il liceo statale “V. Fornari” (Molfetta), l’istituto tecnico economico tecnologico Cassandro Fermi Nervi e il De Nittis di Barletta.

L’Edificio della Memoria è costruito sulla base dell’Avviso n. 2/2017 -"CANTIERI INNOVATIVI DI ANTIMAFIA SOCIALE: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO" della Regione Puglia. Negli anni è diventato progetto pilota della legalità per la Regione Puglia per volere di Michele Emiliano e su iniziativa di Stefano Fumarulo, dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino e Antimafia Sociale della Regione Puglia, prematuramente scomparso nel 2017.

Il progetto a partire dal 2019 si sviluppa in una programmazione triennale. L’edizione che si è conclusa è stata dedicata alla tematica dell’Educare, durante i laboratori sono stati approfonditi diversi temi ispirati all’articolo 3 della Costituzione, come l’uguaglianza, la violenza di Genere o la microcriminalità. La nuova edizione, L’undicesima, affronterà il tema del “Costruire”. Gli studenti, nell’ambito delle singole aree tematiche, incontreranno esperti, testimoni, e potranno anche svolgere indagini giornalistiche effettuando visite ed interviste fuori dal contesto scolastico. Tutti lavoreranno alla realizzazione di un prodotto finale (documentario, intervista, articolo di giornale, fumetto, pièce teatrale ed altro) aiutati e coordinati da esperti (magistrati, avvocati, giornalisti, attori, fumettisti e registi).

L’EDIFICIO DELLA MEMORIA si articola anche in una RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

È oramai una consolidata tradizione dell’Edificio proiettare al Cineporto di Bari e all’interno del Tribunale di Bari, nell’aula dove si celebrano i processi, un ciclo di film dedicati alla legalità. La visione dei film è accompagnata dalla presentazione da parte di un critico cinematografico ed è normalmente seguita dall’incontro con il regista o con uno degli autori. La prima proiezione è il 5 novembre al Cineporto di Bari.

Partner del progetto sono i Comuni di Bari e di Palo del Colle, gli istituti Pietro Sette di Santeramo in Colle, Marco Polo di Bari e Ferraris si Molfetta, Unico e Leader; in collaborazione con Coop alleanza 3.0.