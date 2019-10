Seminario corsi Operatore Socio Sanitario (Andria, 15.10.2019) 08/10/2019 Seminario corsi Operatore Socio Sanitario (Andria, 15.10.2019)



Organizzato dal Raggruppamento di Scopo degli Organismi accreditati di Formazione professionale EnAP PUGLIA e D.ANTHEA ONLUS, martedì 15 ottobre dalle ore 10 presso l’Agriturismo SEI CARRI di Andria, si terrà un seminario di apprendimento collettivo dal titolo <<Natura: ARMONIA SALUTE benESSERE >> per favorire la promozione della professionalità acquisita dagli allievi e allieve al termine dei percorsi formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Puglia per OPERATORE SOCIO SANITARIO.



Il filo conduttore del seminario partirà dalla dichiarazione del 1948 dell’Organizzazione mondiale della sanità: “La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o infermità".



I/le 90 corsisti/e saranno accolti con il benvenuto da parte dei due Presidenti del RTS, Nunzio Mazzilli En.A.P. PUGLIA e Antonio Ruggeri D.ANTHEA ONLUS, e dei rappresentanti delle Istituzioni: Sebastiano Leo Assessore al Lavoro e Formazione Professionale Regione Puglia, Mario Pendinelli Consigliere Regione Puglia - Commissione III (Servizi sociali), Vito Lacoppola Città Metropolitana di Bari, Francesco Tarantini e Domenico Nicoletti rispettivamente Presidente e Direttore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.



I successivi interventi che focalizzeranno alcuni aspetti del percorso professionale dell’OPERATORE SOCIO SANITARIO saranno a cura della dott.ssa Anna Lobosco Dirigente Sez. Formazione Professionale Regione Puglia, dott. Guido Di Sciascio Medico Psichiatra DSM ASL Bari, Ospedale 'Perinei' Altamura (Ba), dott.ssa Eleonora Orlando Medico Docente MIUR, dott. Sandro Santostasi Resp.le Regione Puglia sub azione 9.2.A-9.8.A POR Puglia FERS-FSE 2014/2020.

Modererà e concluderà la giornata dei lavori la dott.ssa Silvia Nascetti, project manager scientifica dei corsi OSS gestiti dal RTS EnAP PUGLIA-D.ANTHEA ONLUS.



Al termine, come esempio di buona prassi formativa, l’itinerario “Natura-benESSERE” nel Parco dell'Alta Murgia organizzato e guidato dagli allievi/e del corso Guida del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.