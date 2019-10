Immagine: © Egidio Magnani Nardň- FUNGHI, TORNA IL CORSO PER IL RILASCIO O L’AGGIORNAMENTO DEL PATENTINO 08/10/2019 FUNGHI, TORNA IL CORSO PER IL RILASCIO O L’AGGIORNAMENTO DEL PATENTINO



Lezioni il 22, 23 e 24 ottobre ai Carmelitani. Iniziativa dell’Associazione Micologia Campiense



Si terrà il 22, 23 e 24 ottobre al chiostro dei Carmelitani un corso di formazione valido ai fini del rilascio o dell’aggiornamento del patentino per il riconoscimento di funghi epigei spontanei. Il corso è organizzato dall’associazione Micologica Campiense (riconosciuta dalla Regione Puglia) in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Nardò.



Il corso si terrà nella sala convegni del chiostro dei Carmelitani nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 ottobre, dalle ore 16 alle 20, e di giovedì 24 ottobre, dalle ore 15:30 alle 20:30, per una durata complessiva di 12 ore. È rivolto sia a chi ha bisogno del primo rilascio del patentino, sia a chi ha necessità dell’aggiornamento dello stesso (si fa ogni tre anni, come per legge) e ha un costo di 50 euro. Le lezioni saranno tenute da esperti micologi.



Per informazioni e iscrizioni (che saranno possibili sino all’inizio del corso) è possibile contattare i numeri di telefono 388 4591991 (Giorgio Rucco) e 377 4513216 (Samuele Tommasi).