CON ITALIAN EXHIBITION GROUP L’INDUSTRIA TURISTICA PROTAGONISTA DA DOMANI ALLA FIERA DI RIMINI 08/10/2019 In contemporanea TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style

Presenti anche 96 aziende Pugliesi



Rimini, 8 ottobre 2019 – Un turismo sempre più green, vacanze all’insegna dello star bene, del movimento, della scoperta e dell’attività fisica. Ma anche ricerca di mete capaci di offrire esperienze enogastronomiche uniche, di qualità, espressione di un Made in Italy genuino. E poi una panoramica delle forniture per l’hotellerie e un focus su prodotti e servizi per l’outdoor.

Continua a crescere il turismo internazionale. L’Organizzazione mondiale del turismo registra da oltre confine, nel 2018, quota 1,4 miliardi (+5%) di viaggiatori. Un flusso che genera ricavi da esportazione per 1,7 mila miliardi di dollari (+4%), superiore a quello del pil mondiale.

E’ tutto pronto per la prossima edizione di TTG Travel Experience, il marketplace unico in Italia, leader della contrattazione dell’offerta e della domanda turistica, che da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre, alla Fiera di Rimini, chiamerà a raccolta tutto il mondo del Travel. Tre saloni in contemporanea: SIA Hospitality Design, l’unico salone in Italia dedicato al settore alberghiero, e con SUN Beach&Outdoor Style, salone b2b di riferimento per il mondo dell’outdoor, degli stabilimenti balneari e dei campeggi.

L’ultima edizione del trittico di manifestazioni firmate IEG ha registrato la presenza di oltre 73mila operatori professionali e 2.850 espositori.



La cerimonia di inaugurazione è fissata per le 11.30 di mercoledì 9 ottobre alla Main Arena (Hall Sud). Interverranno l’On. Lorenza Bonaccorsi (Sottosegretario di Stato ai Beni e Attività Culturali), Andrea Corsini (Assessore al Turismo e Commercio Regione Emilia-Romagna), Andrea Gnassi (Sindaco di Rimini) e Lorenzo Cagnoni (Presidente Italian Exhibition Group).

A seguire, alle 12.30, l’atteso appuntamento dedicato ai Trend dell'Industry Vision 2020, a cura di Italian Exhibition Group, dal titolo Hyper Time: i nuovi modelli di consumo secondo le nuove dimensioni del tempo.



Grazie anche al programma di Think Future, saranno 3 giorni di dibattiti, seminari e incontri per progettare il futuro del turismo e dell’ospitalità. Nove le arene dove si alterneranno più di 300 speaker per oltre 140 appuntamenti. Un grande sforzo di Italian Exhibition Group, che rende disponibili contenuti innovati e di altissimo profilo internazionale per garantire alla filiera turistica di individuare gli scenari futuri.





Alla Fiera di Rimini saranno presenti anche 96 imprese Pugliesi.









PER TTG



ADA TRAVEL SRL GRAVINA IN PUGLIA BA

ASSOCIAZIONE TURISTICA PUGLIESE - GROTTE E TRULLI CASTELLANA GROTTE BA

AUTHENTICPUGLIATOURS - G.LOCAL TOUR OPERATOR - I BICIPEDI MOLFETTA BA

CHARMING TOURS & CHARMING TRULLI ALBEROBELLO BA

CORVINO RESORT - VIE DEL MEDITERRANEO TOUR OPERATOR MONOPOLI BA

DISCOVERENT BARI BA

DOMUS ANTIQUA RESIDENCE DI RIMER SRL ALBEROBELLO BA

GRAND HOTEL LA CHIUSA DI CHIETRI ALBEROBELLO BA

GREENBLU HOTELS & RESORT Noci BA

GREENBLU HOTELS & RESORT NOCI BA

GREENBLU HOTELS & RESORT NOCI BA

HO HOTELS COLLECTION BARI BA

HOLIDAYMONOPOLI MONOPOLI BA

HOLLY TOUR BARI BA

HOTEL EXCELSIOR BARI BARI BA

LORAN ITALIAN RENTAL | MOVEU Bari BA

MA.PO. TRAVEL T.O. Bari BA

MAJESTY HOTEL & CONGRESSI BARI BA

OTMONOPOLI MONOPOLI BA

PLACENPEOPLE - U-PULP VISUAL & MOTION BARI BA

PUGLIAPROMOZIONE - AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO Bari BA

SEMIRAMIDE PALACE HOTEL CASTELLANA GROTTE BA

TEDI TOUR OPERATOR - VILLA SAN MARTINO PUTIGNANO BA

TENUTA MONACELLE MONOPOLI BA

UNA HOTEL REGINA TORRE A MARE / NOICATTARO BA

VICTOR COUNTRY HOTEL ALBEROBELLO BA

CANNE BIANCHE_LIFESTYLE HOTEL FASANO BR

CANTINE PAOLO LEO SRL SAN DONACI BR

DIMENSIONE PUGLIA BY DIMENSIONE VIAGGI SAN MICHELE SALENTINO BR

HOTEL LO SMERALDO Cisternino BR

HOTEL CLUB SANTA SABINA - MONDOTONDOVILLAGGI & VACANZE CAROVIGNO BR

HOTEL MONTE SARAGO OSTUNI BR

ITALIAVACANZE B2B E PROMOTION TOURISM GROUP Carovigno BR

NICOLAUS Ostuni BR

OSTUNI PALACE HOTEL MEETING & SPA OSTUNI BR

TENUTE AL BANO CELLINO SAN MARCO BR

VALTUR OSTUNI BR

VILLAGGIO TURISTICO LE DUNE - COSTA ADRIATICA SPA Torre Canne di Fasano BR

WONDERFUL PUGLIA OSTUNI BR

GRAND HOTEL TERME MARGHERITA DI SAVOIA BT

SUNSET ANIMATION SRLS Barletta BT

BISANUM VIAGGI - INCOMING PUGLIA San Giovanni Rotondo FG

BOSCO ROSSO VIAGGI - INCOMING GRUPPI SAN GIOVANNI ROTONDO FG

GATTARELLA RESORT - FAMILY HOTEL RESIDENCE VIESTE VIESTE FG

GRIECO BUSINESS & SPA HOTEL CERIGNOLA FG

AL PESCATORE S.R.L. GALLIPOLI LE

ALBATRAVEL GROUP/WHL - GRAND HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI LECCE LE

APULIA SLOW&MOTIONS BY MAMO SERVICE CAMPI SALENTINA LE

AT THE AIA NARDO' LE

CALLISTOS HOTEL & SPA - MARE LIVE - NATURAL RESORT AND VILLAS TRICASE LE

CARPE DIEM TOUR PUGLIA – SALENTO – GALLIPOLI GALLIPOLI LE

CDSHOTELS Lecce LE

CDSHOTELS LECCE LE

CHIRIATTI TOUR Galatina LE

HELLOBEACH APP Trepuzzi LE

HILTON GARDEN INN LECCE LECCE LE

HOTEL RODIA - SALENTO, APULIA MAGLIE LE

HOTELS FLY GALLIPOLI LE

HOTEL TESORETTO POGGIARDO LE

I SLOW YOU - SALENTO BICI TOUR LECCE LE

L'ARCO DEL SARACINO VILLAGGIO RESORT SALVE LE

LE DUNE SUITE HOTEL PORTO CESAREO LE

MASSERIA SANTA TERESA SANNICOLA LE

MASSERIE E DIMORE STORICHE DEL SALENTO PATÙ LE

OTRANTO EXPERIENCE OTRANTO LE

PALACE & PALACE LUXURY HOTELS GALLIPOLI LE

PALAZZO PRESTA GALLIPOLI LE

ROBINSON CLUB ITALIA SPA UGENTO LE

SERAFINO APULIA INCOMING OPERATOR LECCE LE

VESTAS HOTELS & RESORTS LECCE LE

VISIT TRICASE Tricase LE

VIVOSA APULIA RESORT UGENTO LE

ZENIT HOTEL SALENTO LECCE LE

HOTEL VILLAGGIO BAIA D'ARGENTO LEPORANO TA

MASSERIA CHIANCONE TORRICELLA MARTINA FRANCA TA







PER SIA E SUN

FORTE SRL Altamura BA

COCO SRL BARI BA

GADI SAS DI TATONE ISABELLA & C. BARI BA

DIENNE SALOTTI SRL ALTAMURA BA

GIAMMA DIVANI DI GAMMARRUSTI ANGELA GRAVINA DI PUGLIA BA

VPF SRL San Vito dei Normanni BR

TETI SRL BRINDISI BR

PGOPLAY.COM BARLETTA - BT BT

TEMPO STYLE SRL Barletta BT

FOOD AT HOME SRLS BARLETTA BT

FABBRITEK DI RIEFOLO A.S. & C. SAS FOGGIA FG

VETRERIA URSI SRL CERIGNOLA FG

WORLD GIOCHI SALICE SALENTINO LE

GI&CO SRL VEGLIE LE

OMBRELLIFICIO CICCARESE DI SALVATORE CICCARESE CARMIANO LE

SUNBRELLAWEB Lecce LE

BIANCO CAVE SRL MELPIGNANO LE

DESIGN & BUSINESS SAS PADERNO D'ADDA LE

GIURGOLA SRL GALATINA LE

MARSS IP & SECURITY SRL TIGGIANO LE

SALUTE E BENESSERE SNC LECCE LE

SANI SRL MARTINA FRANCA TA