Trani - Bari - Barletta - DOMENICA DI CARTA 13 ottobre 2019 09/10/2019 ARCHIVIO DI STATO DI BARI

SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI BARLETTA

SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI TRANI



DOMENICA DI CARTA



Domenica 13 ottobre 2019, ore 9.00 – 13.00



L’Archivio di Stato di Bari e le Sezioni di Archivio di Stato di Barletta e di Trani, in occasione dell’apertura straordinaria di archivi e biblioteche Domenica di Carta indetta dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, domenica 13 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, promuove le seguenti iniziative:



Archivio di Stato di Bari. Visite guidate alla sede monumentale ed al Laboratorio di Restauro e presentazione di una selezione di testimonianze tra le più significative del prezioso patrimonio documentario che l’Istituto conserva.



Sezione di Archivio di Stato di Barletta. Visite guidate alla mostra documentaria Barletta Città dell'accoglienza - I campi profughi 1947-1950, promossa dalla Sezione di Archivio di Stato di Barletta, dall’Associazione Nazionale “Cavalieri di San Nicola”, dall’Associazione Arte, Cultura, Turismo “Virgilio” e dal Fondo Internazionale per la Fotografia (FIOF), con il Comune di Barletta. Attraverso i documenti conservati nella Sezione di Archivio di Stato di Barletta e nell’Archivio di Stato di Bari ed il materiale fotografico reperito dall’Associazione “Virgilio”, si racconta la vita nei principali campi profughi presenti in Italia meridionale ed in particolare in Puglia,

dove erano attivi quelli di Barletta, Trani, Palese ed uno nella città di Bari.

Alla data del 31 marzo 1948 gli ebrei presenti nei campi profughi in Italia erano 19.084, dei quali 1.968 a Barletta.



Sezione di Archivio di Stato di Trani. Visite guidate alla sede monumentale dell’Istituto ed alla mostra documentaria dal titolo La storia dell’acqua nel territorio di Trani 1865-1931, su prenotazione al numero 0883 583522.







INGRESSO LIBERO E GRATUITO