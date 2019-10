“RISVEGLI”, L’11 E 12 OTTOBRE 2019 A UNISALENTO IL FESTIVAL DEL DAMSLecce - 09/10/2019 Si chiama “Risvegli” il festival del DAMS, il corso di laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo dell’Università del Salento, in programma venerdì 11 e sabato 12 ottobre 2019 negli ambienti del complesso Studium 2000 e del Monastero degli Olivetani (via di Valesio e viale san Nicola, Lecce). Prodotto dal Dipartimento di Beni Culturali nell’ambito del progetto triennale TAOTOR, finanziato dalla Regione Puglia (Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 Patto per la Puglia), il festival è promosso da Astràgali Teatro in partenariato con ArVA e Theutra ed è stato ideato appunto in collaborazione con gli studenti del corso di laurea DAMS.



Le due giornate verranno aperte con le tavole rotonde del “Comitato d’indirizzo del corso di laurea DAMS” (11 ottobre ore 11, Padiglione Chirico, Monastero degli Olivetani) e sulle “Professioni dei beni culturali” (12 ottobre ore 11, Padiglione Chirico, Monastero degli Olivetani), con il coordinamento rispettivamente delle docenti Daniela Castaldo e Lucinia Speciale.



Dalle 16 a mezzanotte, il festival vedrà poi un susseguirsi di performance di teatro, musica, cinema, proiezioni e installazioni, ideate dagli studenti e con la presenza di artisti di rilevanza internazionale. Parteciperanno, tra gli altri, la compagnia teatrale Fanny & Alexander con lo spettacolo “Da parte loro nessuna domanda imbarazzante” ispirato al romanzo “L’amica geniale” di Elena Ferrante (12 ottobre ore 20.50); Ragnarock ALL STARS, un concerto della band Ragnarock - special guest Raffaele Casarano, Mauro Durante, Nando Popu a cura del Laboratorio delle Musiche Popolari (11 ottobre ore 21.15); la compagnia teatrale Etérnit con lo spettacolo “TVATT” (11 ottobre ore 19); il Filippo Bubbico Trio feat. Claudio Filippini ed Emanuele Coluccia (12 ottobre ore 23); l’Associazione culturale Therasia il Garage delle Arti con la pièce teatrale “Amleto, il principe di buona famiglia”.



Non mancheranno attività di orientamento per gli studenti delle scuole superiori.



Ingresso libero e gratuito.