A Bari dal 14 al 21 ottobre la “Settimana della cultura italo polacca” 10/10/2019 L’Associazione Pugliese Italo Polacca, il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali per la Puglia, il Polo Museale della Puglia del Ministero dei beni e delle attività culturali per la Puglia, l’Ufficio Consolare dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia, l’Istituto Comprensivo “Massari-Galilei” di Bari, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, l’Apulia Film Commission, la Mediateca Regionale Pugliese, l’Associazione Culturale Musicale “Nel gioco del jazz” , il Centro Sportivo “Di Cagno Abbrescia” di Bari, hanno organizzato la terza edizione della "Settimana della cultura italo polacca" che si terrà a Bari dal 14 al 21 ottobre 2019.



L’evento, che ha ottenuto il patrocinio del Presidente del Senato della Repubblica di Polonia, dell’Istituto della Memoria Nazionale della Repubblica di Polonia e del Comune di Bari, nasce per ricordare le prime elezioni parzialmente libere che si tennero in Polonia nel 1989, il movimento Solidarnosc e la straordinaria figura di padre Jerzy Popiełuszko con l’intento di rinsaldare i legami storici, culturali, economici, turistici e religiosi che da secoli uniscono l'Italia, ed in particolare la Puglia, alla Polonia.



Il ricco e articolato programma della “Settimana della cultura italo polacca” sarà aperto dalla cerimonia di inaugurazione che si terrà lunedì 14 ottobre alle ore 17 nel Castello Svevo di Bari alla presenza di autorità civili e religiose italo polacche. Per motivi di sicurezza alla cerimonia si accederà solo per inviti e saranno ammessi solo giornalisti provvisti del tesserino professionale.

Di grande rilevanza anche la conferenza su "Solidarność e la figura del Beato Jerzy Popiełuszko” in programma martedì 15 ottobre alle ore 10.30 all’Istituto Comprensivo “Massari-Galilei”, in via Petrera 80 a Bari. Interverranno il professore e storico dottor Janusz Andrzej Kotański (Ambasciatore della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede), la Console Agata Ibek-Wojtasik, lo storico dottor Arkadiusz Kazański e la dottoressa Katarzyna Ratajczak-Sowa dell’Instytut Pamięci Narodowej (Istituto della Memoria Nazionale), mentre sempre martedì 15 alle ore 17:00 presso la Mediateca Regionale Pugliese di Bari, ci sarà l’inaugurazione della mostra "Danzica 1980-Solidarnosc" alla presenza delle autorità civili e religiose Italo Polacche.



Mercoledì 16 ottobre alle ore 17:30, presso la Mediateca Regionale Pugliese di Bari, in via Giuseppe Zanardelli 30, ci sarà la proiezione del film:“Popieluszko. Non si può uccidere la speranza”per l’occasione interverranno S.E. Mons. Francesco Cacucci e l’Ambasciatore presso la Santa Sede Janusz Andrzej Kotański. (Ingresso gratuito, sino ad esaurimento dei posti)

Giovedì 17 ottobre alle ore 17:00, presso la Mediateca Regionale Pugliese di Bari proiezione del film Śmierć jak kromka chleba, a cui farà seguito alle ore 19:00 il concerto Farlibe Duo, con Giovanna Carone (voce) e Mirko Signorile (pianoforte). (Ingresso gratuito, sino ad esaurimento dei posti)



Venerdì 18 ottobre alle ore 18:00, presso l'auditorium dell'Istituto Comprensivo “Massari-Galilei” di Bari ci sarà la presentazione dell’offerta turista polacca a cura della dottoressa Barbara Minczewa, direttrice dell'Ente Nazionale Polacco per il Turismo, seguito alle ore 19:00 dal concerto di Roberto Ottaviano al sax, Vince Abbracciante alla fisarmonica, Giorgio Vendola al contrabbasso e Fabio Accardi alla batteria a cura dell’”Associazione culturale musicale nel gioco del jazz” (Ingresso gratuito, sino ad esaurimento dei posti).



Domenica 20 ottobre presso il Centro Sportivo “Di Cagno Abbrescia” di Bari alle ore 09:00 ci sarà la Santa Messa, celebrata da padre Andrea Wisniewski a cui seguirà alle ore 12:30 la premiazione del primo torneo di calcio "Solidarność".